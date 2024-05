Nga trưng bày "chiến lợi phẩm" xe bọc thép và xe tăng thu được ở Ukraine

Các xe bọc thép của Mỹ bị quân đội Nga thu giữ trong cuộc chiến ở Ukraine được trưng bày trên Đồi Poklonnaya ở Moscow (Ảnh: EPA).

Theo các nguồn tin, việc trưng bày những "chiến lợi phẩm" mang về từ Ukraine này là một phần trong chương trình lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng (9/5) sắp tới.

Một chiếc xe bọc thép chở quân Saxon của Anh, được cho là đã chuyển đến cho Ukraine vào năm 2015, nằm trong số những phương tiện được trưng bày ở thủ đô Moscow dưới những biểu ngữ màu đỏ mang dòng chữ "Chiến thắng của chúng ta là điều tất yếu".

Một chiếc xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất cũng đã được đưa đến Công viên Chiến thắng, vốn là bảo tàng lưu giữ vũ khí, trang thiết bị tịch thu trong cuộc chiến năm 1812 và 1945. Xe tăng của Đức được cho là gần như không bị hư hại và đã được lực lượng Nga thu giữ khi hoạt động gần tiền tuyến Avdeevka hồi tháng 3.

Ngoài ra còn có thêm xe bọc thép chở quân M113 và xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất, xe chiến đấu bọc thép AMX-10RC do Pháp sản xuất cũng như xe Marder 1A3 IFV do Đức sản xuất. Một chiếc xe bọc thép Azovets do Ukraine sản xuất cũng được đưa đến khu trưng bày.

Cuộc trưng bày này là một phần của cuộc triển lãm kéo dài 1 tháng, bắt đầu mở màn vào ngày 1/5, với tổng cộng 30 xe thiết giáp của 12 quốc gia. Bên cạnh triển lãm này, Nga cũng sẽ tổ chức Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ ở Moscow vào ngày 9/5 để kỷ niệm chiến thắng của Nga trước Đức Quốc xã trong Thế chiến II.

Sau khi kết thúc trưng bày nhân lễ kỷ niệm hàng năm về Ngày chiến thắng, một số tác phẩm sẽ được chuyển về Bảo tàng xe tăng Kubinka ở ngoại ô Moscow.