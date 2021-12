Nga "tố" NATO chuẩn bị xung đột quân sự quy mô lớn

Dân trí Thứ trưởng Quốc phòng Nga cáo buộc NATO đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột vũ trang quy mô lớn với Nga giữa lúc căng thẳng leo thang.

Binh sĩ NATO tham gia một cuộc tập trận năm 2015. (Ảnh: AFP)

"Việc xây dựng quân đội của NATO đã được định hướng lại hoàn toàn theo hướng chuẩn bị cho một cuộc xung đột vũ trang quy mô lớn, cường độ cao với Nga", Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin phát biểu tại một cuộc họp với 105 tùy viên quân sự nước ngoài, bao gồm đại diện của 14 quốc gia thành viên NATO, tại Moscow hôm 27/12.

Ông Fomin cho biết các học thuyết gần đây của NATO đều coi Nga là "nguồn gốc chính của các mối đe dọa đối với an ninh liên minh". Thứ trưởng Quốc phòng Nga cáo buộc NATO tổ chức 30 cuộc tập trận lớn với kịch bản mô phỏng các chiến dịch quân sự chống lại Nga hàng năm.

"Trong khuôn khổ các hoạt động huấn luyện tác chiến, NATO đặc biệt chú trọng đến việc thành lập các nhóm tác chiến gần biên giới chúng tôi. Vào tháng 5 và tháng 6 năm nay, NATO đã tổ chức cuộc tập trận Defender Europe-21, liên quan đến hoạt động chuyển 40.000 quân từ Mỹ và Tây Âu sang "sườn phía đông" của liên minh", ông Fomin nói.

Thứ trưởng Quốc phòng Nga cho biết khoảng 13.000 binh sĩ nước ngoài, hơn 600 xe tăng và xe bọc thép, cùng hàng chục khẩu súng hạng nặng và ít nhất 30 máy bay đang đồn trú thường trực trên lãnh thổ của các thành viên NATO ở Đông Âu.

"Gần đây, NATO đã chuyển sang tiến hành các hành động khiêu khích trực tiếp, có nguy cơ leo thang thành một cuộc đối đầu vũ trang", ông Fomin cảnh báo, nhắc lại vụ tàu khu trục HMS Defender áp sát bán đảo Crimea hồi tháng 6.

Theo Thứ trưởng Quốc phòng Nga, các chuyến bay do thám của NATO ở Biển Đen đã tăng 60% trong 2 năm 2020-2021, trong đó các máy bay ném bom chiến lược của Mỹ đã thực hiện 92 chuyến bay cách Crimea chỉ 15 km trong năm nay, so với 78 lần vào năm 2020. NATO năm nay đã tổ chức 15 cuộc tập trận ở Biển Đen, so với 8 cuộc vào năm 2020.

Tại khu vực Baltic, ông Fomin cho biết máy bay NATO đã xuất kích hơn 1.200 lần, thực hiện hơn 50 nhiệm vụ trinh sát hải quân và tham gia hơn 20 đợt huấn luyện tác chiến. Một số hoạt động liên quan đến các quốc gia trung lập như Thụy Điển và Phần Lan, có biên giới tiếp giáp hoặc gần với Nga.

Thứ trưởng Quốc phòng Nga cảnh báo những nỗ lực của NATO nhằm mở rộng và củng cố hạ tầng quân sự ở sườn phía đông có tác động tiêu cực đến kiến trúc an ninh của toàn lục địa châu Âu, nhưng đây mới chỉ là một trong nhiều hành động được liên minh này thực hiện trong nhiều thập niên qua.

Tuyên bố của Thứ trưởng Quốc phòng Nga được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Moscow và phương Tây leo thang trong vấn đề Ukraine.

Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ đã nhiều lần cáo buộc Nga điều quân ồ ạt đến khu vực biên giới với Ukraine để chuẩn bị cho hành động quân sự nhằm vào nước này. Đáp lại, Nga tuyên bố họ có thể tự do di chuyển lực lượng đến bất cứ đâu trong lãnh thổ của mình và yêu cầu NATO đảm bảo an ninh.

Ngày 17/12, Nga đã công bố các đề xuất về đảm bảo an ninh chung với Mỹ và NATO, kêu gọi các cam kết ràng buộc về mặt pháp lý giữa 2 quốc gia về việc không triển khai lực lượng và binh lính, khí tài quân sự ở những khu vực mà họ có thể được coi là mối đe dọa đối với nước khác.

Thành Đạt

Theo Sputnik