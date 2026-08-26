Nga tiết lộ thêm thông tin về chuyến thăm kín tiếng của Giám đốc CIA

Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe (Ảnh: Reuters).

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe đã hội đàm với các quan chức tình báo Nga trong chuyến thăm Moscow hôm 25/8, nhưng không gặp Tổng thống Vladimir Putin.

Ông Peskov cho biết Tổng thống Putin đã được báo cáo về kết quả các cuộc hội đàm của ông Ratcliffe. Tuy nhiên, quan chức Điện Kremlin từ chối tiết lộ nội dung hội đàm hoặc cung cấp thêm thông tin chi tiết.

"Tất cả những gì tôi có thể nói với các bạn là đã có những cuộc tiếp xúc giữa các cơ quan tình báo. Tôi có thể khẳng định rằng không có cuộc gặp nào với Tổng thống Nga. Tất nhiên, Tổng thống Putin luôn được cập nhật thông tin về mọi việc một cách kịp thời”, ông Peskov nói thêm.

Khi được hỏi liệu chuyến thăm của các quan chức cấp cao Mỹ có thể giúp cải thiện tình trạng căng thẳng trong quan hệ Mỹ - Nga hay không, ông Peskov cho rằng việc các cơ quan tình báo của hai nước duy trì liên lạc là một điều tích cực.

“Những cuộc tiếp xúc này thường vẫn tiếp diễn ngay cả trong những giai đoạn khó khăn nhất của quan hệ song phương. Tổng thống của chúng tôi cũng từng đề cập đến điều này. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để kết luận liệu cuộc gặp sẽ ảnh hưởng ở mức độ nào đến tiến trình tổng thể nhằm đưa quan hệ song phương thoát khỏi cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất hiện nay", quan chức Điện Kremlin nhấn mạnh.

Theo ông Peskov, hiện tại, chưa có kế hoạch tiếp xúc nào giữa Moscow và Washington ở cấp tổng thống. "Vào thời điểm này, tôi không thể cho các bạn biết về bất kỳ thỏa thuận nào khác liên quan đến các cuộc tiếp xúc như vậy. Hiện chưa có kế hoạch tiếp xúc nào thông qua Điện Kremlin", ông nói thêm.

Trước đó, trong cuộc trao đổi với báo Washington Post, khi được hỏi về mục đích chuyến thăm của Giám đốc CIA tới Nga, ông Peskov cho biết chuyến đi này nhằm mục đích duy trì "liên lạc giữa các cơ quan an ninh".

Các kênh truyền thông đã dự đoán một số chủ đề có thể được thảo luận trong các cuộc hội đàm bí mật của Giám đốc CIA tại Nga, bao gồm đàm phán về vấn đề tù nhân, tiến trình hòa bình ở Ukraine, xung đột Iran và những vấn đề lớn hơn liên quan đến ổn định chiến lược.

Theo Washington Post, Điện Kremlin tỏ ra kín tiếng về chuyến thăm hiếm hoi của Giám đốc CIA tới Nga.

Lần tiếp xúc công khai gần đây nhất giữa ông Ratcliffe và các quan chức cấp cao Nga diễn ra vào tháng 3/2025, khi Giám đốc CIA có cuộc điện đàm với người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) Sergey Naryshkin. Vào thời điểm đó, SVR cho biết Nga và Mỹ đã nhất trí duy trì đối thoại nhằm “thúc đẩy sự ổn định và an ninh quốc tế, cũng như giảm căng thẳng trong quan hệ song phương”.

Đây là chuyến thăm Moscow đầu tiên của ông Ratcliffe trên cương vị Giám đốc CIA, đồng thời là chuyến thăm cấp cao nhất của một quan chức thuộc chính quyền Tổng thống Donald Trump tới Nga kể từ tháng 1.

Người tiền nhiệm của ông Ratcliffe, ông William Burns, đã tới Moscow vào tháng 11/2021, vài tháng trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Ukraine. CBS News đưa tin ông Burns đã gặp các quan chức cấp cao Nga và trao đổi với Tổng thống Putin để cảnh báo về chiến dịch quân sự.

Chuyến thăm Moscow của lãnh đạo CIA diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Nga vẫn căng thẳng. Nga và Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào lãnh thổ của nhau, trong khi chưa thấy dấu hiệu xung đột sẽ kết thúc.

Nga và Mỹ cũng đang đứng ở hai phía đối lập trong cuộc xung đột Iran. Iran là đồng minh quan trọng của Nga tại Trung Đông, trong khi Mỹ vừa công bố cuộc chiến kinh tế chưa từng có nhằm gây sức ép với Iran.