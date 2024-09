Nga tuyên bố gây tổn thất nặng nề cho Ukraine ở mặt trận Kursk (Ảnh: Tass).

Thiếu tướng Apty Alaudinov, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị - Quân sự của Lực lượng Vũ trang Nga kiêm chỉ huy đơn vị biệt kích đặc nhiệm Akhmat, ngày 12/9 nói rằng, lực lượng Ukraine đã chịu tổn thất nặng nề do cuộc phản công của Nga ở khu vực này.

"Trong khu vực của chúng tôi, đối phương đã cố gắng tiến qua theo hai hướng trong ngày qua. Họ đã không thành công và chịu tổn thất nặng nề. Chúng tôi tiếp tục xóa sổ lực lượng đối phương, phá hủy thiết bị của họ. Chúng tôi đang cố gắng cô lập đối phương để ngăn họ di chuyển tự do. Các đơn vị của chúng tôi đã phần lớn thành công trong việc này. Đối phương cũng đang chịu tổn thất nặng nề về thiết bị", ông nói.

Tướng Alaudinov nhấn mạnh rằng "tình hình vẫn khó khăn nhưng vẫn trong tầm kiểm soát".

Theo thống kê của quân đội Nga, Ukraine đã mất hơn 300 quân và 24 xe bọc thép trong ngày 12/9. Tổng cộng sau hơn 1 tháng mở chiến dịch tấn công Kursk, Ukraine mất hơn 12.500 quân, 101 xe tăng, hơn 700 xe bọc thép khác cùng nhiều trang thiết bị quân sự.

Trong một tuyên bố vào ngày 12/9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã giành lại 10 ngôi làng gần biên giới Ukraine trong 48 giờ và đẩy lùi một số cuộc phản công. Mặc dù phải chịu thương vong lớn và không thể giảm bớt áp lực trên mặt trận Donbass, nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố "mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch của Ukraine" nhằm đánh bại Nga.

Avia Pro đưa tin, lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục tấn công các nút giao ở Kursk bằng hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS của Mỹ. Theo các nguồn tin, các cuộc tấn công được thực hiện bằng bom chùm, điều này được xác nhận bằng cảnh quay do máy bay không người lái trinh sát của Ukraine thực hiện.

Các phóng viên chiến tranh trước đây đưa tin, các cây cầu và nút giao ở Kursk đang bị Ukraine nhắm mục tiêu tấn công, nhằm phá vỡ phá vỡ nguồn cung tiếp vận. Việc sử dụng bom chùm, nổ thành các khối nhỏ hơn và ảnh hưởng đến một khu vực rộng lớn, khiến các cuộc tấn công phá hủy cơ sở hạ tầng và gây nguy hiểm cho quân nhân.

Khi lực lượng Ukraine tiến hành một cuộc tấn công vào tỉnh Kursk của Nga hồi tháng trước, hàng nghìn dân thường đã được sơ tán hoặc tự sơ tán sâu hơn vào vùng trung tâm của Nga. Tuy nhiên, một số người, bao gồm cả người già và người khuyết tật, đã không thể rời đi và các khu định cư của họ hiện nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine.

Theo một báo cáo mới mà RIA Novosti tiếp cận được, những người bị bỏ lại đã phải chịu các biện pháp giam giữ tương tự Thế chiến 2.

"Tại một số vùng lãnh thổ do đối phương kiểm soát, một thứ gì đó giống như "trại tập trung" đã được tạo ra, nơi những dân thường không muốn hoặc không thể rời khỏi vùng lãnh thổ do đối phương chiếm giữ đã bị ép buộc phải đến", báo cáo cho biết. Những tuyên bố này được đưa ra dựa trên các lời kể của nhân chứng do Hội Chữ thập đỏ Nga tại Kursk thu thập được.

Trong số những người bị bắt giữ, có khoảng 70 đến 100 người bị đưa đến một trường học ở Sudzha, nơi diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt nhất. Khi đến đó, họ đã bị ngược đãi về mặt tâm lý và bị đưa ra trước các nhà báo nước ngoài, RIA Novosti đưa tin.

"Những nhà báo này không chỉ vi phạm biên giới của Liên bang Nga một cách bất hợp pháp mà còn làm như vậy với tư cách là một phần của các đơn vị bán quân sự thuộc lực lượng vũ trang Ukraine. Mục tiêu của họ là cố tình bóp méo các sự kiện có thật, tạo ra bối cảnh truyền thông có lợi cho các hành động của lực lượng vũ trang Ukraine ở Kursk và che giấu thông tin về các tội ác chống lại dân thường", báo cáo cho biết thêm.

Chính quyền Nga đã cáo buộc hình sự đối với các phóng viên người Italy và người Mỹ tiến vào vùng Kursk cùng với quân đội Ukraine và phỏng vấn dân thường ở Sudzha.