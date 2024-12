Nga sắp giáng đòn vào Ukraine bằng vũ khí "không thể đánh chặn"?

Hệ thống tên lửa Nga (Ảnh: Tass).

"Vào ngày 11/12, một quan chức của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ đã nói với báo Financial Times rằng Moscow đang cân nhắc một cuộc tấn công thứ hai bằng tên lửa mới ngay trong cuối tuần này", Financial Times đưa tin.

Quan chức Mỹ cho biết Nga muốn sử dụng vũ khí mới để răn đe Ukraine và các nước ủng hộ Kiev, nhưng Oreshnik "không phải là vũ khí thay đổi cuộc chơi trên chiến trường".

"Tổng thống Putin từng công khai tuyên bố, Nga có ý định phóng một tên lửa Oreshnik thử nghiệm khác vào Ukraine và có khả năng Nga sẽ làm như vậy trong những ngày tới", nguồn tin tiết lộ.

Trước đó, hãng thông tấn AP đưa tin, tình báo Mỹ cho rằng Nga có thể sử dụng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm tầm trung Oreshnik mới để tập kích Ukraine "trong những ngày tới". Bloomberg cũng tiết lộ thông tin này.

Vào tháng 11, Nga đã phóng tên lửa Oreshnik vào thành phố Dnipro của Ukraine để đáp trả các vụ tấn công của Kiev bằng vũ khí tầm xa của phương Tây vào Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngay sau đó cho biết đây là tên lửa đạn đạo siêu vượt âm tầm trung thế hệ mới được thử nghiệm trong điều kiện tác chiến. Tên lửa này có tốc độ gấp 10 lần âm thanh, khiến nó gần như không thể đánh chặn.

Ông nói thêm, Oreshnik có khả năng mang nhiều đầu đạn, bao gồm cả đầu đạn thông thường và đầu đạn hạt nhân. Mặc dù không phải là vũ khí hủy diệt hàng loạt nhưng Oreshnik vẫn có khả năng gây ra sự hủy diệt lớn mà không cần sử dụng năng lượng hạt nhân.

"Bất cứ thứ gì nằm trong trung tâm tấn công đều bị xóa sổ thành các hạt nguyên tố, bị biến thành tro bụi", ông Putin nhấn mạnh.

Người đứng đầu Điện Kremlin cảnh báo, hệ thống Oreshnik có thể được sử dụng để trả đũa nhằm vào các trung tâm ra quyết định ở Kiev nếu Ukraine tiếp tục các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa vào Nga.

Các nguồn tin của Nga cho biết tầm bắn của tên lửa Oreshnik lên tới 5.000km, cho phép Nga tấn công hầu hết châu Âu và bờ biển phía Tây của Mỹ. Nhà phân tích quân sự Vladislav Shurygin nhận định Oreshnik có khả năng vượt qua mọi hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân hiện có.

Việc Nga sử dụng hệ thống tên lửa mới nhằm vào Ukraine dường như nhằm đưa ra thông điệp chiến lược sau khi Kiev sử dụng tên lửa của phương Tây để tấn công lãnh thổ Nga.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện) Valentina Matviyenko nhấn mạnh, phương Tây chắc chắn đã nhận được thông điệp từ vụ phóng Oreshnik cùng các tuyên bố của Tổng thống Putin.

Tổng thống Putin tuyên bố việc triển khai hệ thống tên lửa Oreshnik sẽ giảm thiểu nhu cầu sử dụng vũ khí hạt nhân xuống mức thấp nhất.