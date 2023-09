Nga sẵn sàng xem xét các đề xuất của Ukraine nhằm chấm dứt xung đột

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: TASS).

"Chúng tôi sẵn sàng xem xét bất cứ đề xuất nghiêm túc nào tính đến thực tế trên chiến trường cũng như những lợi ích chính đáng cơ bản của Nga", TASS dẫn phát biểu của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Myanmar Than Swe ngày 14/9.

Ông Lavrov cho biết, một số nước đã đưa ra một số đề xuất với Nga nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine. Moscow tin rằng những đề xuất đó xuất phát từ "sự chân thành".

Nhà ngoại giao Nga cũng lưu ý, Moscow đánh giá cao "lập trường khách quan, cân bằng, có trọng lượng của những người bạn Myanmar liên quan đến những gì đang xảy ra ở Ukraine".

Xung đột Nga - Ukraine đã kéo dài một năm rưỡi qua nhưng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đầu tuần này nhấn mạnh, các cuộc hòa đàm giữa Nga và Ukraine chỉ có thể nối lại khi Kiev thay đổi lập trường và tạo những điều kiện cần thiết cho đàm phán.

Ông cho biết, dự thảo thỏa thuận mà Nga và Ukraine gần thông qua hồi tháng 3 năm ngoái là bằng chứng cho thấy Moscow luôn sẵn sàng đàm phán. Tuy nhiên, Kiev đã từ bỏ vào phút chót.

Ông nêu rõ, hòa đàm có thể và sẽ diễn ra nếu Nga thấy có khả năng đạt được các mục tiêu thông qua các biện pháp phi quân sự. Tuy nhiên, theo ông Peskov, hiện tại, Moscow chưa thấy điều đó.

"Nga không có lựa chọn nào ngoài tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt để đạt các mục tiêu đã đặt ra. Chúng tôi phải đạt được mục tiêu. Chúng tôi cần đảm bảo an ninh của mình, giải quyết các vấn đề bằng các cam kết an ninh dành cho chúng tôi, cho các thế hệ tương lai. Chúng tôi phải ngăn chặn một chính quyền dân túy do NATO giật dây gần biên giới", ông Peskov nói.

Ngoại trưởng Lavrov trong tuần này cũng cảnh báo, Ukraine càng trì hoãn, đàm phán sau này sẽ càng khó khăn. Ông cũng lưu ý thêm rằng bước đầu tiên của bất cứ cuộc đàm phán nào giữa Nga và Ukraine phải là hủy bỏ sắc lệnh hồi cuối năm ngoái của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc cấm đối thoại với Mosocw.

Về phần mình, Tổng thống Zelensky tuần trước cho biết hiện giờ chưa phải lúc hòa đàm mặc dù một số đối tác phương Tây có thể đang muốn gây sức ép buộc Kiev ngồi vào bàn đàm phán với Moscow. Ông tuyên bố: "Chừng nào lực lượng Nga còn trên lãnh thổ Ukraine, cuộc chiến còn tiếp diễn".

Một số nước đã đưa ra đề xuất giải pháp và ngỏ ý sẵn sàng đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine, nhưng chưa đạt được kết quả.

Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto tin rằng xung đột có thể chấm dứt trong vòng 7-8 tháng tới nếu Nga tuyên bố ngừng bắn. Theo ông, điều kiện tối thiểu để tạo nền tảng cho các cuộc đàm phán chính là lệnh ngừng bắn ở phía Nga.

Trong khi đó, Ukraine nhiều lần bác bỏ ý tưởng ngừng bắn vì cho rằng Nga có thể lợi dụng để có thêm thời gian tập hợp lực lượng cho các hành động tấn công sau này.