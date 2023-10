Nga phóng tên lửa, bắn cháy thiết giáp 5 triệu USD Mỹ cấp cho Ukraine

Ukraine đã sử dụng xe Stryker do Mỹ cung cấp để chọc thủng hàng loạt vành đai phòng thủ của Nga (Ảnh: Getty).

Theo hãng tin RT, đoạn video được cho là do Lữ đoàn trinh sát số 100 của Nga thực hiện và công bố hôm 24/10 cho thấy, các tên lửa chống tăng đã tấn công một số xe chiến đấu bộ binh Stryker do Mỹ sản xuất. Các phương tiện này được cho là do lực lượng Ukraine vận hành trên tiền tuyến ở vùng Zaporizhzhia.

Đoạn video được cho là ghi lại cảnh hai xe bọc thép bị phá hủy gần thành phố Orekhov do Ukraine kiểm soát.

Theo mô tả của video, cuộc tấn công hiệu quả do Sư đoàn xung kích đường không cận vệ số 7, đơn vị đã phóng tên lửa vào các mục tiêu của Ukraine, thực hiện.

Nga bắn cháy thiết giáp 5 triệu USD Mỹ cấp cho Ukraine (Nguồn: RT).

Lữ đoàn trinh sát số 100, có biệt danh là "Đội quân Osman Spetsnaz", ban đầu được thành lập vào năm 2009 như một đơn vị thử nghiệm kết hợp khả năng trinh sát và trên không. Hiện nay, về mặt chức năng, lực lượng này gần với các đơn vị hoạt động đặc biệt của cơ quan tình báo quân đội Nga, Tổng cục Tình báo (GRU).

Ukraine đang phải vật lộn với những thách thức trong việc đảm bảo sự hỗ trợ quân sự liên tục từ các nhà tài trợ phương Tây. Những rào cản này càng trở nên phức tạp bởi những biến động chính trị tại Mỹ, cuộc xung đột Israel - Hamas và việc Ukraine thiếu những bước đột phá rõ rệt trên chiến trường.

Đầu tuần này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi quân đội tiến công "ít nhất 500m" mỗi ngày để cải thiện tình hình tiền tuyến.

Được phát triển bởi hãng General Dynamics, các xe bọc thép chở quân Stryker đã gia nhập biên chế quân đội Mỹ từ năm 2002. Với tải trọng lên tới 20 tấn, Stryker có thể chở theo 9 binh sĩ và một kíp lái bao gồm 2 người.

Lớp giáp của xe chiến đấu bộ binh Stryker được thiết kế với cấu hình 14,5x114mm, qua đó giúp các binh sĩ trong xe được bảo vệ tốt trước sức công phá của vũ khí hạng nhẹ của đối phương.

Trên xe cũng được trang bị thêm súng máy M2 và súng phóng lựu Mk19 nhằm tăng cường sức mạnh hỏa lực cho dòng xe này.

Với đơn giá khoảng 5 triệu USD một chiếc, xe chiến đấu Stryker đã trở thành một trong những loại xe bọc thép chở quân chủ lực của quân đội Mỹ và cùng lực lượng này tham chiến tại nhiều chiến trường khác nhau. Theo thống kê, quân đội Mỹ đang sở hữu khoảng hơn 4.400 xe bọc thép loại này.

Stryker có tốc độ di chuyển ấn tượng, vào khoảng 100km/h, rất nhanh so với một thiết giáp.

Tuy có hỏa lực không mạnh mẽ như M2 Bradley, ưu điểm cơ động của Stryker được kỳ vọng sẽ khỏa lấp sự nặng nề và chậm chạp của các xe tăng hạng nặng, qua đó hỗ trợ quân đội Ukraine nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận.

"Quân đội Ukraine cần nhiều xe thiết giáp chở quân hơn, nhưng không nhiều quốc gia chấp nhận cung cấp chúng. Xe thiết giáp Stryker tuy không tốt như xe Bradley trong việc đối đầu với xe tăng của đối phương nhưng đây là loại xe có thể bảo vệ bộ binh khi tiến gần các điểm giao tranh một cách hiệu quả", một quan chức Mỹ chia sẻ với Politico hồi tháng 1.