Nga phát triển hệ thống đường sắt cao tốc lớn nhất châu Âu (Ảnh minh họa: Moscow Times).

Trong cuộc họp chính phủ hôm 16/9, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho biết, dự án hệ thống đường sắt cao tốc mới với tổng chiều dài hơn 4.500km sẽ sử dụng các đoàn tàu sản xuất trong nước có khả năng đạt vận tốc 400km/h.

Trong tương lai, tuyến vận tốc mới này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Moscow và St. Petersburg từ 4 giờ xuống chỉ hơn 2 giờ. Mạng lưới còn kết nối Moscow với Minsk, Adler ở Biển Đen, Ekaterinburg tại dãy Ural, Ryazan và nhiều thành phố khác.

“Việc đi lại giữa các thành phố không chỉ cần an toàn và thoải mái mà còn không quá tốn thời gian. Trong thế giới hiện đại, thời gian ngày càng trở nên quý giá. Vì vậy, chúng tôi đang làm chủ các công nghệ để di chuyển nhanh hơn và xây dựng một kế hoạch phát triển hạ tầng đường sắt cao tốc”, ông Mishustin nhấn mạnh.

Ông cho biết dự án đã được Tổng thống Vladimir Putin phê duyệt và sẽ được hoàn thiện trong vòng 6 tháng tới.

Hiện công trình xây dựng tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên giữa Moscow và St. Petersburg đã khởi động. Tuyến đường dài 679 km này sẽ là nơi đầu tiên triển khai thế hệ tàu cao tốc mới.

Dù không tiết lộ thông số kỹ thuật, truyền thông Nga cho biết tên gọi có thể sẽ do công chúng bình chọn, với các phương án như “Luch” (nghĩa là “tia sáng”).

Hiện tại, tuyến nhanh nhất giữa 2 thành phố này sử dụng tàu Siemens Velaro Sapsan với tốc độ tối đa 250km/h.

Khi hoàn thành, mạng lưới đường sắt cao tốc của Nga sẽ vượt qua hệ thống 3.970 km của Tây Ban Nha, vốn đang là lớn nhất châu Âu và đứng thứ hai thế giới sau Trung Quốc. Các đoàn tàu mới của Nga cũng sẽ nhanh hơn tàu cao tốc TGV của Pháp, vốn đạt tốc độ tối đa 320km/h và chạy tuyến London - Paris trong 3 giờ.

Trung Quốc vẫn giữ vị trí dẫn đầu thế giới về đường sắt cao tốc với hơn 64.000km đang vận hành. Nước này cũng sở hữu những đoàn tàu nhanh nhất thế giới.