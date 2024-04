Nga nói Ukraine mất "8.000 quân trong một tuần"

Lính Ukraine chiến đấu ở mặt trận miền Đông (Ảnh: New York Times).

Bộ Quốc phòng Nga ngày 27/4 thông báo các lực lượng của Moscow đã giành quyền kiểm soát các làng Novomikhailovka ở khu vực trung tâm Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng và Bogdanovka, gần thành phố chiến lược quan trọng Chasiv Yar ở phía bắc DPR. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này cũng đã đẩy lùi khoảng 20 cuộc tấn công của Ukraine trong khu vực.

Giao tranh dữ dội cũng nổ ra tại khu vực Avdiivka ở DPR, nơi các lực lượng Nga đang tiến về phía các làng Ocheretino và Netailovo, nằm xa hơn về phía tây của thị trấn chiến lược Donbass từng bị lực lượng Moscow kiểm soát vào tháng 2. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng của Moscow cũng đã đẩy lùi 63 cuộc tấn công của Ukraine trong khu vực.

Dữ liệu do Bộ Quốc phòng Nga cung cấp cho thấy Ukraine đã mất tổng cộng 8.280 binh sĩ trong 7 ngày qua, chủ yếu là trong cuộc giao tranh ở Donbass. Quân đội Kiev cũng mất khoảng 10 xe tăng và hàng chục xe chiến đấu bọc thép, cùng hàng trăm thiết bị quân sự khác. Theo Moscow, danh sách này bao gồm ít nhất một pháo tự hành 155mm Paladin do Mỹ sản xuất, cũng như gần 30 hệ thống pháo do phương Tây cung cấp.

Lực lượng Nga cũng phá hủy 8 hệ thống pháo phóng loạt của Ukraine, bao gồm hệ thống HIMARS do Mỹ sản xuất và hệ thống RM-70 Vampire do Séc cung cấp. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ máy bay chiến đấu MiG-29 và máy bay yểm trợ tầm gần Su-25 của Ukraine, cùng với hơn 1.600 máy bay không người lái.

Vị trí vùng Donbass ở phía đông Ukraine (Ảnh: FT).

Đầu tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu nói rằng lực lượng Moscow đã giành thế chủ động trong cuộc xung đột ở Ukraine và đã "phá bỏ huyền thoại về tính ưu việt của vũ khí phương Tây".

Trong khi đó, Tư lệnh quân sự cấp cao của Ukraine, tướng Aleksandr Syrsky, mô tả tình hình ở tiền tuyến là "khó khăn".

"Tôi đã thông báo cho các thành viên liên minh về tình hình chiến lược và hoạt động khó khăn, có xu hướng trở nên tồi tệ hơn", ông Syrsky cho biết hôm 27/4.

Tướng Ukraine nói rằng Kiev "cần khẩn cấp" tên lửa, đạn dược, vũ khí và thiết bị quân sự.

Lời kêu gọi của ông được đưa ra khi Mỹ phê duyệt gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá khoảng 61 tỷ USD sau nhiều tháng đình trệ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hoan nghênh việc Mỹ phê duyệt dự luật viện trợ. Ông nói rằng Ukraine có "cơ hội chiến thắng" khi có thêm nhiều vũ khí phương Tây sắp được chuyển đến.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Ukraine, Dmitry Kuleba, tỏ ra hoài nghi hơn về vấn đề này, nói rằng "không gói viện trợ nào có thể ngăn chặn được Nga".

Đầu tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết Ukraine đã mất gần 500.000 binh sĩ kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra vào tháng 2/2022. Các quan chức và quân đội Ukraine cũng nhiều lần chỉ ra sự cần thiết của việc phải bù đắp những tổn thất cả về nhân lực và khí tài nhằm đối phó với chiến dịch quân sự của Nga.