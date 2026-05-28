Nga nói giành thêm lãnh thổ Ukraine sau cảnh báo tấn công trung tâm đầu não

Đám cháy bùng phát sau trận tập kích của Nga vào thủ đô Kiev của Ukraine ngày 24/5 (Ảnh: Reuters).

Bộ Quốc phòng Nga ngày 27/5 tuyên bố quân đội Nga đã kiểm soát thêm một ngôi làng ở vùng Kharkiv phía đông bắc Ukraine và một ngôi làng khác ở vùng Zaporizhzhia phía đông nam Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã kiểm soát khu vực Hraniv ở Kharkov, giáp biên giới với Nga, và Vozdvyzhivka ở Zaporizhzhia, một khu vực tranh chấp gay gắt.

Tuy nhiên, Quân đoàn 14 của Ukraine bác bỏ báo cáo của Nga, khẳng định Hraniv đang nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Ukraine.

"Các đơn vị thuộc Lực lượng Phòng vệ Ukraine đang giữ vững các tuyến phòng thủ, đẩy lùi hiệu quả các cuộc tấn công của đối thủ và gây tổn thất đáng kể cho họ về nhân lực và trang thiết bị", quân đoàn Ukraine nêu rõ.

DeepState, một blog chiến sự chuyên theo dõi diễn biến dọc theo chiến tuyến dài 1.250km bằng cách sử dụng các nguồn tin mở, cũng bác tuyên bố của Nga về việc kiểm soát Vozdvyzhivka.

DeepState cho biết một nhóm binh sĩ Nga đã tiến vào làng trong thời gian ngắn hồi đầu tháng nhưng đã bị đẩy lùi.

Quân đoàn 14 cũng phủ nhận việc quân đội Nga kiểm soát một trong hai ngôi làng ở vùng Sumy, một khu vực biên giới nơi Moscow nói rằng họ muốn mở rộng vùng đệm.

Vị trí các khu vực ở Ukraine mà Nga tuyên bố sáp nhập (Ảnh: Aljazeera).

Nga hiện kiểm soát khoảng 20% ​​lãnh thổ Ukraine. Moscow đã tiến hành một chiến dịch dài hơi để giành quyền kiểm soát toàn bộ vùng Donetsk phía đông Ukraine.

Mỗi tuần Nga đều tuyên bố kiểm soát thêm một số ngôi làng ở Ukraine. Trong khi đó, quân đội Ukraine trong những tuần gần đây cho biết các cuộc tiến công của Nga đã chậm lại và quân đội Ukraine đang ở vị thế mạnh nhất trong nhiều tháng qua.

Tuyên bố mới nhất của Nga về việc kiểm soát các khu vực trong lãnh thổ Ukraine được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang khi Nga và Ukraine liên tiếp tấn công ăn miếng trả miếng lẫn nhau.

Hôm 23/5, Nga đã tập kích quy mô lớn vào Kiev bằng 600 máy bay không người lái và 90 tên lửa, trong đó có tên lửa siêu vượt âm Oreshnik mà Moscow từng tuyên bố là "không hệ thống nào có thể đánh chặn".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, cuộc tấn công nhằm đáp trả cuộc tập kích của Ukraine vào một ký túc xá ở thị trấn Starobelsk thuộc vùng Lugansk - lãnh thổ mà Nga đã tuyên bố sáp nhập - khiến 21 người thiệt mạng.

Nga coi diễn biến đó là "giọt nước tràn ly" và cảnh báo sẽ tiến hành các “cuộc tấn công mang tính hệ thống" vào hàng loạt mục tiêu khác nhau trên khắp thủ đô của Ukraine kể từ thời điểm này.

Bộ Ngoại giao Nga lưu ý chiến dịch cũng sẽ nhắm mục tiêu vào các trung tâm đầu não "ra quyết định" và các sở chỉ huy của Ukraine nằm rải rác trên khắp Kiev.

Moscow hối thúc công dân nước ngoài, bao gồm cả các nhà ngoại giao và đại diện của các tổ chức quốc tế, hãy rời khỏi thủ đô của Ukraine ngay lập tức. Bộ Ngoại giao Nga cũng cảnh báo người dân thành phố tránh xa "các cơ sở hạ tầng quân sự và hành chính của chính quyền Kiev”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 27/5 xác nhận đã gửi thư cho Tổng thống và quốc hội Mỹ vì “tình hình hiện tại đòi hỏi phải có hành động nhanh chóng”.

Truyền thông Ukraine đưa tin ông Zelensky đã gửi thư khẩn đến Tổng thống Trump và quốc hội Mỹ để nói về tình trạng Ukraine thiếu hụt trầm trọng các hệ thống phòng không, trong bối cảnh các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga ngày càng dồn dập và những lời cảnh báo công khai từ Moscow về các đợt tập kích mới nhắm vào thủ đô Kiev.

Tổng thống Zelensky kêu gọi các đồng minh phải có thêm hành động sau cuộc tập kích quy mô lớn của Nga. Tuy nhiên, ông thừa nhận Ukraine đạt rất ít tiến triển trong các cuộc đàm phán với Mỹ về mở rộng sản xuất hệ thống phòng thủ tên lửa và đang hợp tác với châu Âu để giải quyết vấn đề này.