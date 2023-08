Nga nêu thương vong của Ukraine trong 2 tháng phản công

Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở Bakhmut (Ảnh: Reuters).

"Kể từ khi bắt đầu chiến dịch phản công, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 43.000 binh sĩ trong tháng 6 và tháng 7. Con số này không bao gồm những người bị thương, những người đã được sơ tán đến các bệnh viện ở Ukraine và nước ngoài, lính đánh thuê nước ngoài cũng như các binh sĩ đã bị vô hiệu hóa trong các cuộc tấn công tầm xa bằng vũ khí có độ chính xác cao", Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hôm nay 4/8.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng Ukraine cũng mất 76 hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất, 84 hệ thống pháo tự hành từ các nước phương Tây trong hai tháng thực hiện chiến dịch phản công.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, có tới 4.900 thiết bị quân sự khác nhau của Ukraine đã bị phá hủy kể từ khi chiến dịch phản công bắt đầu. 25 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard do Đức sản xuất, 7 xe tăng hạng nhẹ AMX-10 RC do Pháp sản xuất và 21 xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất đã bị phá hủy.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, thiệt hại của Ukraine bao gồm 747 khẩu pháo và súng cối, trong đó có hàng chục khẩu pháo do Mỹ, Ba Lan, Pháp và Đức cung cấp.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong 24 giờ qua, quân đội Ukraine tiếp tục nỗ lực tấn công theo các hướng Donetsk, Nam Donetsk, Kupyansk và Krasny Liman. Theo phía Nga, Ukraine đã mất 130 binh sĩ ở hướng Zaporizhia, 120 binh sĩ ở hướng Nam Donetsk và 70 binh sĩ ở hướng Krasny Liman trong 24 giờ qua.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 7 tuyên bố Ukraine đã mất "hàng chục nghìn binh sĩ" trong chiến dịch phản công thất bại mà ông gọi là "tấn công tự sát" nhằm vào các vị trí phòng thủ của Nga. Ông Putin cũng cho rằng Ukraine đang cạn kiệt nhân lực.

Ông Putin cảnh báo phương Tây có thể tiếp tục viện trợ vũ khí cho Ukraine nhằm gây thêm tổn thất cho Nga và kéo dài cuộc xung đột, nhưng "kho dự trữ bao gồm cả vũ khí Liên Xô cũ và vũ khí hiện đại ở một số quốc gia NATO đang cạn dần.

Ukraine bắt đầu chiến dịch phản công quy mô lớn ở cả mặt trận miền Đông và miền Nam kể từ đầu tháng 6 sau nhiều tháng chuẩn bị. Giới chức nước này thừa nhận tốc độ phản công chậm hơn dự kiến do vấp phải phòng thủ kiên cố của Nga, trong đó có các bãi mìn và hệ thống công sự dày đặc. Kiev cũng cho biết họ chưa tung hết các lữ đoàn vào phản công.

Andriy Yermak, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, khẳng định các đồng minh phương Tây "không gây áp lực" buộc Ukraine phải tiến nhanh hơn trong chiến dịch phản công.

Giới chức Ukraine cho rằng việc phương Tây không viện trợ quân sự đủ nhanh khiến chiến dịch phản công không đạt kết quả như kỳ vọng. Một số quan chức Ukraine cho rằng việc cung cấp vũ khí nhanh hơn sẽ cho phép Kiev tiến hành chiến dịch trước khi quân Nga cố thủ.