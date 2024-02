Nga - Mỹ "đấu khẩu", cáo buộc lẫn nhau tại Liên hợp quốc

Phó Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Robert Wood (trái) và Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia (Ảnh: Reuters).

Mỹ hôm 6/2 cáo buộc Nga bắn ít nhất 9 tên lửa do Triều Tiên cung cấp vào Ukraine, trong khi Moscow cáo buộc Washington là "đồng phạm trực tiếp" trong vụ máy bay vận tải quân sự của Nga bị bắn rơi hồi tháng trước.

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia và Phó Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Robert Wood đấu khẩu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Ukraine, theo yêu cầu của Moscow.

"Cho đến nay, Nga đã phóng tên lửa đạn đạo do Triều Tiên cung cấp nhằm vào Ukraine ít nhất 9 lần. Nga và Triều Tiên phải chịu trách nhiệm về những hành động của mình vì chúng làm suy yếu các nghĩa vụ lâu dài theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc", ông Wood phát biểu trước Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên.

Cả Moscow và Bình Nhưỡng đều phủ nhận cáo buộc của Mỹ nhưng cam kết sẽ tăng cường hợp tác quân sự song phương vào năm 2023. Nga đã đẩy mạnh quan hệ với Triều Tiên và các quốc gia đối đầu với Mỹ như Iran kể từ khi bắt đầu cuộc chiến với Ukraine. Phương Tây bày tỏ lo ngại về những mối quan hệ này.

Trong khi đó, nhà ngoại giao Nga cáo buộc Mỹ có liên quan tới vụ vận tải cơ Il-76 của Moscow bị bắn rơi hôm 24/1. Nga cho biết, toàn bộ 74 người trên máy bay đã thiệt mạng, bao gồm 65 binh sĩ Ukraine mà Nga chuẩn bị trao đổi tù binh với phía Kiev.

Ông Nebenzia nói với Hội đồng Bảo an: "Chúng tôi có bằng chứng không thể chối cãi rằng một tên lửa đất đối không Patriot đã được sử dụng để thực hiện cuộc tấn công, điều này không còn nghi ngờ gì nữa rằng Washington cũng là bên đồng lõa trực tiếp trong vụ việc".

Các nhà điều tra Nga tuần trước cho biết họ có bằng chứng cho cáo buộc quân đội Ukraine đã bắn hạ máy bay vận tải quân sự bằng tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ sản xuất.

Nga đã yêu cầu Hội đồng Bảo an họp vào ngày 6/2 sau khi nước này cáo buộc Ukraine sử dụng tên lửa do phương Tây cung cấp để tấn công một tiệm bánh và nhà hàng ở Lugansk cuối tuần trước, khiến ít nhất 28 người thiệt mạng.

Nhà ngoại giao cấp cao của Ukraine tại Liên hợp quốc Serhii Dvornyk cáo buộc Nga sử dụng Hội đồng Bảo an để "lan truyền tin giả".

Ông Wood cho biết Mỹ không thể xác minh thông tin một cách độc lập nhưng cảm thấy đáng tiếc vì những thương vong liên quan tới dân thường. Ông nhấn mạnh Nga là bên duy nhất đã bắt đầu cuộc xung đột và có thể kết thúc cuộc chiến ở Ukraine "trong ngày hôm nay".