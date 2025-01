Nga lên tiếng về việc bảo vệ ông Putin trước mọi mối đe dọa

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).

Đầu tuần này, nhà báo Mỹ Tucker Carlson nói với nhà báo Matt Taibbi rằng cựu Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken "đã thúc đẩy mạnh mẽ cho một cuộc chiến tranh thực sự" và tìm cách nhắm mục tiêu vào Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Nhà báo Mỹ không cung cấp bất kỳ chi tiết nào về âm mưu nhắm mục tiêu vào Tổng thống Putin. Tuy nhiên, ông lên án kế hoạch này, xét đến khoảng trống quyền lực mà nó sẽ tạo ra ở Nga và khả năng kho vũ khí hạt nhân khổng lồ của Moscow rơi vào tay kẻ xấu.

Khi được yêu cầu bình luận về tuyên bố của nhà báo Carlson, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 28/1 không xác nhận cũng không phủ nhận các nỗ lực của Mỹ được cho là nhắm mục tiêu vào Tổng thống Putin, cũng như không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về các kế hoạch của các quan chức ở Washington.

"Các cơ quan an ninh Nga liên tục thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh công cộng và an toàn cho những người được nhà nước bảo vệ. Trước hết và quan trọng nhất là nguyên thủ quốc gia", ông Peskov nói với các phóng viên.

Tổng thống Nga được cho là đã trở thành mục tiêu của nhiều âm mưu tấn công từ đầu những năm 2000.

Năm 2012, các cơ quan an ninh Nga và Ukraine đã bắt giữ một nhóm cực đoan ở Odessa vì bị cáo buộc chuẩn bị một vụ tấn công nhằm vào ông Putin.

Phó lãnh đạo Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) Vadim Skibitsky năm 2023 từng tuyên bố Tổng thống Putin là một trong những mục tiêu nhắm đến của cơ quan này.

Ông Skibitsky cho hay, Tổng thống Putin có lẽ cũng nhận thấy rằng họ đang ngày càng tiến lại gần hơn. Tuy nhiên, quan chức tình báo Ukraine cũng thừa nhận, đến nay các đặc vụ của Ukraine vẫn chưa thể tiếp cận nhà lãnh đạo Nga. Ông Skibitsky nói, ngoài ông Putin, Kiev cũng nhắm đến các lãnh đạo cấp cao khác của Nga.

Hồi tháng 5/2023, Nga cáo buộc Ukraine đứng sau vụ tập kích bằng 2 máy bay không người lái (UAV) vào Điện Kremlin, nhắm mục tiêu vào Tổng thống Putin.

Theo các quan chức Nga, tổng thống không có mặt tại Điện Kremlin vào thời điểm xảy ra vụ tấn công. Kiev đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc.

New York Times dẫn lời các quan chức giấu tên của Mỹ tiết lộ, các cơ quan tình báo của nước này nghi ngờ vụ tập kích Điện Kremlin được thực hiện bởi đơn vị tình báo hoặc lực lượng đặc nhiệm của Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết Moscow nhận thức được các mối đe dọa này và đang thực hiện các biện pháp phù hợp.

"Tất cả các mối đe dọa từ chính quyền Kiev đã rõ ràng. Vì vậy, an ninh của tổng thống được thiết lập ở mức phù hợp", người phát ngôn Điện Kremlin nói.