Nga kêu gọi Ukraine rút quân, nêu điều kiện ngừng bắn

Binh sĩ Ukraine ở Donetsk (Ảnh: Reuters).

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 13/5 tuyên bố lệnh ngừng bắn sẽ đạt được vào thời điểm Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rút quân đội khỏi các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát.

"Tổng thống Zelensky nên ra lệnh cho lực lượng vũ trang Ukraine ngừng bắn và rời khỏi vùng lãnh thổ Donbass, rời khỏi các vùng lãnh thổ của Nga. Vào thời điểm đó, lệnh ngừng bắn sẽ đạt được và các bên có thể bình tĩnh tiến hành đàm phán”, ông Peskov nói với các phóng viên, trả lời câu hỏi về bước quan trọng nào mà Tổng thống Zelensky nên thực hiện để tiến gần hơn đến việc giải quyết xung đột Ukraine.

Theo ông Peskov, các cuộc đàm phán chắc chắn sẽ rất phức tạp, với nhiều chi tiết quan trọng.

"Các bên hoàn toàn có thể tham gia đàm phán, và tất nhiên, quá trình này sẽ rất phức tạp và bao gồm nhiều chi tiết quan trọng", người phát ngôn Điện Kremlin nói thêm.

Ông Peskov khẳng định Nga sẽ tiếp tục duy trì liên lạc với Mỹ để giải quyết xung đột Ukraine.

“Về các cuộc tiếp xúc, chúng tôi tiếp tục đối thoại với Mỹ thông qua các kênh hiện có. Các cuộc tiếp xúc này được thực hiện liên tục”, ông Peskov nói với các phóng viên, bình luận về các cuộc tiếp xúc đang diễn ra liên quan đến việc giải quyết xung đột Ukraine.

Ông Peskov nói rằng Nga trao đổi thông tin với Ukraine thông qua vai trò trung gian của Mỹ.

Nga hy vọng rằng, khi phía Mỹ ngừng gắn việc giải quyết xung đột Ukraine với việc phát triển hợp tác song phương Nga - Mỹ, một con đường sẽ mở ra cho một số dự án hợp tác giữa hai nước.

Ông Peskov nhận định, có thể có nhiều dự án đầu tư và kinh tế trong chương trình nghị sự của Nga và Mỹ, mang lại lợi ích cho các công ty của cả hai nước.

Vị trí vùng Lugansk, Donetsk (Ảnh: Sky).

Cố vấn Tổng thống Nga Yury Ushakov ngày 10/5 tuyên bố quân đội Ukraine phải rút khỏi vùng Donbass ở phía đông để tiến trình hòa bình có thể tiến triển.

Theo ông Ushakov, bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng sẽ không thay đổi tình hình trừ khi quân đội Ukraine rút khỏi Donbass.

Ông Ushakov cũng xác nhận Moscow vẫn duy trì liên lạc chặt chẽ với Washington về tiến trình hòa bình, đồng thời nói thêm rằng các đặc phái viên của Tổng thống Trump, ông Steve Witkoff và Jared Kushner, có thể sẽ "sớm" đến thăm Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây tuyên bố xung đột Ukraine đang "đi đến hồi kết", đồng thời để ngỏ khả năng gặp nhà lãnh đạo Ukraine.

Tổng thống Putin cho biết cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể diễn ra “ở bất kỳ đâu”, kể cả ở một quốc gia thứ ba. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga nói rằng cuộc gặp chỉ diễn ra sau khi một thỏa thuận hòa bình dài hạn cuối cùng được chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng để ký kết.

Tình trạng của vùng Donbass, gồm Lugansk và Donetsk, vẫn là một trong những trở ngại chính đối với các cuộc đàm phán hòa bình, khi cả Moscow và Kiev đều duy trì lập trường trái ngược về vấn đề này.

Nga đã nhiều lần nhấn mạnh việc Ukraine rút quân hoàn toàn khỏi khu vực này là một bước thiết yếu để đạt được một lệnh ngừng bắn lâu dài và mở đường cho các cuộc thảo luận sâu hơn về một sự dàn xếp bền vững.

Trong khi đó, giới lãnh đạo Ukraine đã nhiều lần từ chối nhượng bộ bất kỳ vùng lãnh thổ nào và khẳng định rằng việc giành lại các khu vực đã sáp nhập vào Nga, bao gồm Lugansk và Donetsk, vẫn là một trong những mục tiêu cuối cùng của họ.