Nga - Cuba bắt tay phát triển vaccine ung thư

Cả Nga và Cuba đang trong quá trình phát triển vaccine ung thư (Ảnh minh họa: Tass).

Nga và Cuba dự kiến ký một biên bản ghi nhớ về việc cùng phát triển vaccine chống ung thư trong ngày 4/6, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko cho biết tại Đối thoại Doanh nghiệp Nga - Cuba trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF).

“Trong năm ngoái, Nga đã cung cấp cho Cuba 6 tấn hoạt chất để sản xuất thuốc, và hôm nay chúng tôi sẽ ký một biên bản ghi nhớ về việc cùng phát triển vaccine chống ung thư”, ông Chernyshenko phát biểu, theo thông tin từ văn phòng của ông.

Phó Thủ tướng Nga cũng cho biết khoảng 90 doanh nghiệp Nga quan tâm đến việc cung cấp các sản phẩm thịt, sữa và thủy sản cho Cuba trong lĩnh vực nông nghiệp.

Trong lĩnh vực công nghệ và công nghệ thông tin, Nga có thể cung cấp cho Cuba các giải pháp về dịch vụ số, an ninh mạng, y tế từ xa và tự động hóa hoạt động kinh doanh.

Trước đó, cả Nga và Cuba đều đã phát triển vaccine ung thư của riêng mình.

Năm ngoái, Bộ Y tế Nga đã phê duyệt 2 loại thuốc sản xuất trong nước: Neooncovac, một vaccine dựa trên công nghệ mRNA dành cho bệnh ung thư da melanoma giai đoạn tiến triển, và Oncopept, một liệu pháp peptide nhắm vào các khối u đại trực tràng ác tính. Cả hai loại thuốc đã bắt đầu các thử nghiệm lâm sàng thí điểm vào năm 2025.

Cuối tháng 3, Neooncovac đã được tiêm cho bệnh nhân lâm sàng đầu tiên và Nga kỳ vọng vaccine này sẽ mang lại kết quả đột phá trên lĩnh vực điều trị ung thư trong tương lai.

Các nhà khoa học Nga lấy mẫu mô của bệnh nhân, rồi dựa vào đó tạo ra vaccine tùy chỉnh cho từng cá nhân ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Vaccine này có nhiệm vụ huấn luyện hệ miễn dịch để tấn công tế bào ung thư. Mỗi bệnh nhân sẽ được sử dụng vaccine cá nhân hóa, phù hợp với tình trạng bệnh của từng người để đảm bảo hiệu quả cao nhất.

Mặt khác, song song với quá trình thử nghiệm trên người, Nga cũng có kế hoạch tiêm vaccine miễn phí cho người dân khi dự kiến đưa loại thuốc này vào chương trình bảo hiểm y tế cho người dân.

Trong khi đó, Cuba cũng đang phát triển HEBERSaVax, ứng viên vaccine ung thư mới được thiết kế để điều trị nhiều loại khối u ác tính.

Theo bà Yanelys Morera Díaz, trưởng nhóm khoa học phát triển, HEBERSaVax là một "vaccine điều trị", hay còn gọi là một hình thức "liệu pháp miễn dịch chủ động".

Bà giải thích rằng khi khối u phát triển, nó là một khối mô tăng trưởng mạnh cần chất dinh dưỡng và ôxy. Vaccine này nhắm vào các cơ chế mà khối u sử dụng để lấy chất dinh dưỡng, đồng thời kích hoạt các phản ứng tế bào giúp ngăn chặn sự phát triển của khối u và mang lại lợi ích cho bệnh nhân.

"Chúng ta đang nói về một ứng viên vaccine có nhiều chức năng", bà cho biết. Nhà khoa học này giải thích rằng sản phẩm này tạo ra "các kháng thể đặc hiệu" nhằm cắt nguồn cung cấp máu cho khối u, đồng thời khôi phục khả năng hệ miễn dịch của bệnh nhân nhằm tấn công tế bào ung thư.