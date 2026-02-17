Nga chuẩn bị tập kích quy mô lớn, Ukraine hành động khẩn cấp

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

"Các thông tin tình báo cho thấy Nga đang chuẩn bị các cuộc tấn công quy mô lớn hơn nữa nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, vì vậy cần phải đảm bảo rằng tất cả hệ thống phòng không được chuẩn bị đúng cách", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố hôm 16/2.

Ông Zelensky cho biết các cuộc tấn công của Nga "liên tục tiến triển" và sử dụng kết hợp nhiều loại vũ khí, bao gồm máy bay không người lái và tên lửa, đòi hỏi "sự phòng thủ và hỗ trợ đặc biệt từ các đối tác của Ukraine".

"Các đối tác phải hiểu điều này. Trước hết, điều này liên quan đến Mỹ”, ông Zelensky kêu gọi khẩn cấp.

Tổng thống Zelensky mô tả các cuộc không kích của Nga là đòn tấn công có chủ đích vào hệ thống năng lượng Ukraine.

Ông Zelensky nói thêm rằng những mục tiêu như vậy chỉ có thể bị đánh chặn bởi hệ thống phòng không Patriot. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh nhu cầu khẩn cấp về việc bổ sung thêm tên lửa để đối phó các cuộc tấn công của Nga.

Các cuộc tấn công gần đây của Nga đã gây ra cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng nhất ở Ukraine trong cuộc chiến kéo dài 4 năm, khiến hàng trăm nghìn hộ gia đình không có hệ thống sưởi và điện vào thời điểm nhiệt độ giảm xuống thấp tới -20 độ C.

Thị trưởng Kiev Vitalii Klitschko cho biết các cuộc không kích liên tục của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu trong giai đoạn này đã đẩy thủ đô của Ukraine đến "bờ vực thảm họa".

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Năng lượng Ukraine, ông Denis Shmygal, cũng cho biết tình hình năng lượng tại Kiev đang rất nguy cấp.

Chính quyền Kiev ngày 15/2 xác nhận khoảng 1.100 tòa nhà dân cư và 500 tòa nhà khác vẫn không có hệ thống sưởi giữa mùa đông lạnh giá.

Lời kêu gọi mới nhất của Tổng thống Zelensky được đưa ra trong bối cảnh các phái đoàn Ukraine, Nga và Mỹ đang tập trung tại thành phố Geneva của Thụy Sĩ để tham gia vòng đàm phán thứ ba do Mỹ làm trung gian. Đây là lần đầu tiên cuộc đàm phán tập trung vào vấn đề gai góc nhất của cuộc xung đột - “số phận” của các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát ở Ukraine.

Trưởng phái đoàn đàm phán Ukraine, ông Rustem Umerov, thông báo trên Telegram rằng phái đoàn đã có mặt tại Geneva và kỳ vọng "những công việc mang tính xây dựng và các cuộc họp thực chất về các vấn đề an ninh và nhân đạo".

Trong khi đó, Moscow vẫn muốn Ukraine nhượng lại toàn bộ khu vực Donbass ở miền Đông, gồm các tỉnh Lugansk và Donetsk.

Các hãng tin Nga dẫn các nguồn tin hàng không cho biết phái đoàn Nga do ông Vladimir Medinsky, trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin, dẫn đầu đã lên đường đến Geneva để chuẩn bị đàm phán với Ukraine.

“Lần này, ý tưởng là thảo luận về nhiều vấn đề hơn, bao gồm cả những vấn đề chính. Các vấn đề chính liên quan đến cả lãnh thổ và mọi vấn đề khác liên quan đến các yêu cầu mà chúng tôi đã đưa ra”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên.

Ông cho biết thêm, người đứng đầu tình báo quân sự Igor Kostyukov cũng sẽ tham gia các cuộc đàm phán và đặc phái viên của Tổng thống Putin, ông Kirill Dmitriev, sẽ tham gia một nhóm làm việc riêng về các vấn đề kinh tế.

Hai vòng đàm phán trước đó do Mỹ làm trung gian đã diễn ra tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Các cuộc đàm phán này đã dẫn đến quyết định trao đổi tù nhân giữa hai bên, nhưng không có bước đột phá nào hướng tới một giải pháp cuối cùng cho cuộc xung đột kéo dài 4 năm qua.