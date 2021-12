New Zealand lo cạnh tranh Mỹ - Trung ở Thái Bình Dương

Dân trí Bộ Quốc phòng New Zealand cảnh báo sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc là "yếu tố chính" làm gia tăng trạng thái bất ổn an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Máy bay và tàu của hải quân hoàng gia New Zealand (Ảnh: Stuff).

Theo một báo cáo do Bộ Quốc phòng New Zealand công bố, nước này đang phải đối mặt với "một môi trường chiến lược ngày càng phức tạp và nhiều thách thức", trong đó một phần lớn là do sự trỗi dậy của Trung Quốc.

Cảnh báo trên được đưa ra hôm 8/12, bao gồm cuộc thảo luận chi tiết về việc hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc và nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ an ninh sâu sắc giữa New Zealand và các nước như Mỹ, Anh, Canada và Australia.

"Điều này vẽ ra một bức tranh đáng lo ngại về những thay đổi trong môi trường chiến lược của New Zealand. Nam Thái Bình Dương không còn là một vùng biển yên bình nữa mà thay vào đó, một số thách thức mà chúng ta từng thấy ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương bây giờ đang đến gần với chúng ta hơn", giáo sư David Capie, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược của Đại học Victoria Wellington, cho biết.

Báo cáo được đưa ra trong bối cảnh New Zealand đang phải đối mặt với việc xử lý hiệu quả sự cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc ở Thái Bình Dương. Nhiều quan chức và quan sát viên ở New Zealand đã có lập trường cứng rắn hơn đối với Trung Quốc trong những năm gần đây và thúc đẩy mối quan hệ đối tác an ninh chặt chẽ với Mỹ.

Bộ Quốc phòng New Zealand đã mô tả khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là "trung tâm toàn cầu của cạnh tranh chiến lược". Bộ Quốc phòng New Zealand cũng cảnh báo một cường quốc bên ngoài - gần như chắc chắn là Trung Quốc - có thể thiết lập căn cứ quân sự hoặc sử dụng lực lượng bán quân sự trong khu vực, đồng thời ngầm cảnh báo các nhà hoạch định chính sách Mỹ rằng việc thực hiện cam kết mới của Tổng thống Joe Biden đối với Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương "sẽ rất quan trọng trong việc xác định tương lai cho khu vực này".

Hiếu Đinh

Theo Guardian