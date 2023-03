NATO tiến gần hơn đến biên giới Nga

Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin (phải) gặp Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg tại Helsinki, Phần Lan năm 2021 (Ảnh: EPA).

Newsweek đưa tin, quốc hội Phần Lan ngày 1/3 thông qua dự luật thúc đẩy quá trình nước này gia nhập NATO với 184 phiếu thuận, 7 phiếu chống, 1 phiếu trắng. Dự luật khẳng định nước này chấp nhận các điều khoản của NATO, liên minh quân sự gồm 30 quốc gia thành viên do Mỹ dẫn dắt.

Dự luật được quốc hội thông qua không đồng nghĩa với việc Phần Lan sẽ tự động gia nhập NATO sau khi được hai thành viên cuối cùng của liên minh, gồm Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ, chấp thuận. Thay vào đó, Tổng thống Phần Lan Sauli Niinsto có thể đợi tối đa 3 tháng để ký thành luật, chờ Thụy Điển cùng gia nhập.

Để được kết nạp vào NATO, một nước cần sự đồng ý của toàn bộ 30 thành viên liên minh. Cả Thụy Điển và Phần Lan đều đang chờ sự chấp thuận của Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ đến nay vẫn cản trở Thụy Điển và nói chỉ sẵn sàng phê duyệt cho Phần Lan trở thành thành viên NATO.

Đảng Fidesz của Thủ tướng Hungary Viktor Orban hôm 1/3 cho biết sẽ ủng hộ phê chuẩn Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn cân nhắc và tiếp tục yêu cầu Thụy Điển đưa ra thêm các cam kết chống lại chủ nghĩa khủng bố và lực lượng ly khai người Kurd.

Tổng thống Niinsto hôm 22/2 cho biết: "Nếu Thổ Nhĩ Kỳ, Hungary phê chuẩn, chúng tôi sẽ trở thành thành viên của NATO". Do vậy, không loại trừ khả năng ông sẽ ký thông qua dự luật để Phần Lan gia nhập liên minh trước Thụy Điển.

Nếu Phần Lan trở thành thành viên NATO, đó sẽ là điều khó chấp nhận đối với Nga sau hơn một năm kể từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine với tuyên bố ngăn NATO mở rộng hiện diện gần biên giới.

Hiện tại 5 thành viên NATO giáp biên giới Nga và vùng Kaliningrad. Trong khi đó, Phần Lan có chung đường biên giới kéo dài 1.300km với Nga. Nghĩa là, nếu Phần Lan gia nhập liên minh, đường biên giới của NATO với Nga sẽ tăng hơn hai lần.

Phần Lan nộp đơn xin gia nhập liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt, từ bỏ chính sách không liên minh quân sự kéo dài hàng chục năm qua do những mối lo ngại an ninh sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Trước phiên bỏ phiếu hôm qua, Phần Lan đã bắt đầu xây dựng hàng rào kéo dài 200km dọc biên giới với Nga. Hàng rào cao hơn 3m và có dây thép gai, được lắp đặt camera an ninh ở những khu vực nhạy cảm.

Hồi tháng 6 năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Nga không có ý kiến việc Phần Lan, Thụy Điển có thể gia nhập NATO. Tuy nhiên, chủ nhân Điện Kremlin nhấn mạnh: "Sự mở rộng (NATO) thông qua việc kết nạp hai nước Bắc Âu không tạo ra mối đe dọa ngay lập tức cho Nga. Nhưng việc mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự tại lãnh thổ hai nước này chắc chắn sẽ kích động phản ứng của chúng tôi". Ông nói, phản ứng của Moscow sẽ phụ thuộc vào mối đe dọa cụ thể.