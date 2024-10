Na Uy giải thích lý do cá voi nghi "điệp viên Nga" bị chết

Con cá voi trắng được phát hiện ở Na Uy vào năm 2019 (Ảnh: AFP).

Con cá voi trắng mà giới truyền thông phương Tây từng nghi là "điệp viên Nga" có khả năng đã chết vì nhiễm trùng, cảnh sát Na Uy thông báo, bác bỏ đồn đoán ban đầu rằng con vật này bị bắn chết.

Con cá có biệt danh Hvaldimir, bị phát hiện đã chết ở Vịnh Risavika ở miền nam Na Uy vào cuối tháng 8. Các nhóm bảo vệ động vật OneWhale và NOAH sau đó đã đệ đơn đề nghị điều tra về vụ việc lên cảnh sát Na Uy, lập luận rằng nhiều lỗ tròn trên cơ thể con cá voi, dường như cho thấy đã có người bắn vào nó.

Tuy nhiên, một cuộc khám nghiệm tử thi do Viện Thú y Na Uy thực hiện cho thấy nghi vấn trên là không đúng.

Con cá voi này có khả năng đã chết do nhiễm trùng do vi khuẩn liên quan tới vết thương do một cây gậy mắc kẹt trong miệng con vật, Amund Preede Revheim một quan chức cơ quan cảnh sát ở phía tây nam Na Uy, cho hay.

Đối với các lỗ tròn, chúng có thể được tạo ra bởi những con chim đã ăn xác cá voi, ông giải thích.

"Vì không có gì trong cuộc điều tra chỉ ra rằng Hvaldimir đã bị giết theo cách bất hợp pháp, nên cảnh sát không thấy lý do gì để bắt đầu điều tra về cái chết của con cá voi", viên cảnh sát cho biết. Ông nói thêm rằng đơn đề nghị của các nhà hoạt động đã bị hủy bỏ.

Ông Revheim cũng phàn nàn rằng Viện Thú y Na Uy "gặp khó khăn" khi tiến hành khám nghiệm tử thi vì "nhiều cơ quan của cá voi đã bị thối rữa rất nhiều".

Con cá này từng gây được sự chú ý từ dư luận khi nó xuất hiện ở Na Uy vào năm 2019, làm dấy lên nghi vấn nó được Nga đào tạo để thu thập thông tin tình báo.

Người Na Uy đã gọi con vật bằng biệt danh "Hvaldimir" - một cách chơi chữ của từ "cá voi" trong tiếng Na Uy (hval), ám chỉ nghi vấn nó có thể liên quan tới Nga.

Khi nó lần đầu tiên xuất hiện ở Na Uy, các nhà sinh học biển từ Tổng cục Thủy sản Na Uy đã tháo bộ vòng trên người nó ra. Bộ vòng có giá treo có thể đặt được camera hành trình và dòng chữ: "Thiết bị của St Petersburg" in trên móc nhựa.

Các quan chức Na Uy cho biết, Hvaldimir có thể đã được Hải quân Nga huấn luyện vì nó dường như đã quen với con người. Nga chưa lên tiếng về những nghi vấn đặt ra xung quanh con cá voi. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga từng bác bỏ việc sở hữu chương trình huấn luyện cá voi phục vụ mục đích quân sự.