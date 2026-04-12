Quan chức Iran hé lộ thêm thông tin về thu phí qua eo biển Hormuz

Hãng tin Mehr dẫn lời Phó Chủ tịch Quốc hội Iran Haji Babaei xác nhận eo biển Hormuz “hoàn toàn” nằm dưới sự kiểm soát của Iran, đồng thời cho biết phí đi qua eo biển phải được thanh toán bằng đồng rial của nước này.

“250 nghị sĩ đã nhất trí ủng hộ kế hoạch về eo biển Hormuz, và theo lập trường của lãnh đạo, tuyến hàng hải chiến lược này không thể thương lượng trong bất kỳ hoàn cảnh nào”, ông Babaei nói thêm.

“Bất chấp các lệnh trừng phạt, xuất khẩu dầu mỏ của Iran đã vượt mức 1,6 triệu thùng, và thực tế hiện nay cho thấy không thể trừng phạt dầu mỏ của đất nước chúng ta. Người dân Iran sẽ không lùi bước, dù chỉ một tấc, khỏi các yêu cầu của mình”, quan chức Iran nêu rõ.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin RT, ông Ebrahim Azizi, người đứng đầu Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran, cho biết Quốc hội Iran đang chuẩn bị dự luật cho phép Tehran áp đặt một chế độ kiểm soát và thu phí mới ở eo biển Hormuz, liên kết việc tiếp cận tuyến hàng hải chiến lược này với việc bồi thường cho các quốc gia đã gây thiệt hại cho Tehran.

“Luật mà chúng tôi đang chuẩn bị, và nếu có thể sẽ sớm được trình lên và thông qua tại Quốc hội, quy định rằng các bên đã gây thiệt hại cho chúng tôi, các bên thực sự phải chịu trách nhiệm bồi thường, chỉ được phép đi qua tuyến hàng hải này nếu họ trả tiền bồi thường thiệt hại”, ông Azizi nói.

“Họ đã phạm sai lầm lớn khi phong tỏa tài sản của chúng tôi. Giờ họ còn muốn đi qua tuyến hàng hải này nữa sao? Thời đại đó đã qua rồi”, quan chức Iran nhấn mạnh.

Ông Azizi cho biết hệ thống được đề xuất ở eo biển Hormuz sẽ dựa trên yếu tố “an toàn về môi trường, an ninh và dịch vụ”.

“Điều quan trọng là phải đưa vào luật điều khoản rằng, kể từ ngày luật này có hiệu lực, chính phủ (Iran) phải thiết lập một hệ thống quản lý và kiểm soát đối với eo biển Hormuz và vịnh Ba Tư. Bất kỳ tàu thuyền nào muốn đi vào (eo biển) trên cơ sở lợi ích quốc gia (của Iran) đều phải trả phí”, ông Azizi cho biết thêm.

Vị trí eo biển Hormuz (Ảnh: BBC).

Báo Wall Street Journal trích dẫn dữ liệu của tổ chức Lloyd's List Intelligence, cho biết 100 tàu đã đi qua eo biển Hormuz trong tháng qua khi xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran bùng phát.

Wall Street Journal trích dẫn nguồn tin từ các nhà môi giới và chủ tàu giấu tên tiết lộ, các tàu không phải của Iran đã đàm phán các khoản phí đi lại qua eo biển Hormuz với chính quyền Iran với số tiền có thể lên tới 2 triệu USD cho mỗi tàu.

Báo Financial Times dẫn lời ông Hamid Hosseini, người phát ngôn của Liên minh các nhà xuất khẩu dầu khí và hóa dầu Iran, cho biết chính quyền Iran dự định thu phí 1 USD/thùng đối với các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz trong thời gian ngừng bắn và các tàu chở dầu rỗng sẽ được đi qua mà không phải trả phí.

Ông cũng cảnh báo "nếu bất kỳ tàu nào cố gắng đi qua mà không được phép, nó sẽ bị phá hủy”.

Iran chưa xác nhận thông tin do truyền thông phương Tây công bố. Các công ty thường sử dụng các tàu chở dầu lớn có khả năng chở 1,5-2 triệu thùng dầu để vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz.

Theo hãng tin Fox News, có gần 3.200 tàu, bao gồm 800 tàu chở dầu và tàu chở hàng, đang ùn tắc gần eo biển Hormuz. Các tàu này đang chờ được cho phép đi qua eo biển một cách an toàn.

Gần 20.000 thủy thủ trong khu vực vịnh Ba Tư đang chờ đợi thông tin rõ ràng về việc đi lại an toàn qua eo biển Hormuz.

Eo biển Hormuz rộng 34km, nằm giữa Iran và Oman, là lối đi từ Vùng Vịnh ra Ấn Độ Dương. Đây là tuyến đường chính cho hoạt động trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu thế giới cùng các hàng hóa thiết yếu khác bao gồm cả phân bón.

Iran về cơ bản đã đóng cửa eo biển Hormuz kể từ khi cuộc xung đột với Mỹ và Israel bắt đầu vào cuối tháng 2, dẫn đến việc giá dầu toàn cầu tăng vọt.

Iran tuyên bố eo biển vẫn được mở cửa, ngoại trừ đối với các tàu thuộc về những quốc gia tấn công Iran và các quốc gia hỗ trợ tấn công. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố eo biển sẽ không bao giờ trở lại trạng thái như trước đây, đặc biệt là đối với Mỹ và Israel.