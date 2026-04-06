Tổng thống Trump nói Mỹ từng gửi vũ khí cho người biểu tình ở Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Theo tiết lộ của Tổng thống Donald Trump, chính phủ Mỹ đã tìm cách chuyển vũ khí cho những người biểu tình tại Iran từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026.

Ông cho hay, số vũ khí này được gửi thông qua lực lượng người Kurd tại Iran, nhưng phần lớn dường như không đến được tay những người biểu tình.

“Chúng tôi đã gửi cho họ nhiều súng, chúng tôi gửi thông qua người Kurd", ông Trump nói với đài Fox News trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại, hàm ý rằng người Kurd có thể đã giữ lại số vũ khí đó.

Một số nhóm người Kurd đã bác bỏ tuyên bố của ông Trump. Hejar Berenji, đại diện của đảng Dân chủ Kurdistan Iran (PDKI), nói: “Chúng tôi không nhận được bất kỳ vũ khí nào trong thời gian các cuộc biểu tình diễn ra tại Iran".

Các cuộc biểu tình chống chính phủ bắt đầu lan rộng tại Iran từ cuối năm ngoái do khủng hoảng chi phí sinh hoạt, đồng nội tệ mất giá mạnh và các nguyên nhân khác. Khi đó, ông Trump nhiều lần cam kết sẽ hỗ trợ người biểu tình và cảnh báo sẽ can thiệp nếu những người này gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, vào thời điểm đó không có thông tin nào cho thấy Mỹ đã cố gắng vũ trang cho người biểu tình.

Người Kurd Iran lưu vong đã sinh sống trong một khu vực bán tự trị tại Iraq, gần biên giới Iran, suốt nhiều thập kỷ sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979. Kể từ đó, người Kurd đã chiến đấu chống lại chính quyền cựu Tổng thống Saddam Hussein ở Iraq cũng như giao tranh với chính phủ Iran kể từ khi xung đột hiện nay bùng phát. Một số nhóm người Kurd vẫn còn hoạt động bên trong lãnh thổ Iran.

Cuộc phỏng vấn với Fox News diễn ra sau khi ông Trump cảnh báo trên mạng xã hội Truth Social rằng Mỹ sẽ nhắm vào các nhà máy điện và cầu nếu Iran không mở eo biển Hormuz, nơi hơn 1/5 lượng dầu vận chuyển bằng đường biển của thế giới đi qua mỗi năm.

Tháng trước, ông Trump đã tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran cho đến ngày 6/4. Ông cũng nói với Axios rằng đội ngũ của mình đang tiến hành “các cuộc đàm phán sâu” với Iran và dù “có khả năng cao” đạt được thỏa thuận, “tôi sẽ phá hủy mọi thứ ở đó” nếu không đạt được.

Ông Trump cũng nói với Fox News rằng, các nhà đàm phán Iran đã được miễn trừ khỏi danh sách mục tiêu tấn công của Mỹ trong khi chiến dịch "Cuồng nộ" lần này.

Trong khi đó, Iran khẳng định họ hướng tới mục tiêu đạt được hòa bình lâu dài, đồng thời bác bỏ danh sách điều kiện mà Mỹ đưa ra.