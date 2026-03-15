Israel, Mỹ tấn công Iran ít nhất 3 tuần nữa với hàng nghìn mục tiêu

Quân đội Israel sử dụng pháo binh ở biên giới Israel - Li Băng (Ảnh: Reuters).

“Chúng tôi còn hàng nghìn mục tiêu phía trước”, người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Chuẩn tướng Effie Defrin, tuyên bố hôm nay 15/3.

“Chúng tôi đã sẵn sàng, phối hợp với đồng minh Mỹ, với kế hoạch kéo dài ít nhất cho đến kỳ nghỉ lễ “Vượt qua” của người Do Thái, khoảng 3 tuần nữa. Và chúng tôi còn có những kế hoạch sâu rộng hơn nữa cho 3 tuần sau đó”, Tướng Defrin nói thêm.

Theo IDF, kể từ khi bắt đầu chiến dịch tấn công Iran hôm 28/2, Không quân Israel đã thực hiện khoảng 400 đợt tấn công ở miền Tây và miền Trung Iran, tập trung vào việc phá hủy cơ sở hạ tầng và nhắm mục tiêu vào nhân lực thuộc các đơn vị hỏa lực, phòng thủ và sản xuất của Iran.

Các quan chức Israel cho biết Mỹ và Israel đã tấn công hàng nghìn mục tiêu kể từ khi xung đột bắt đầu.

Tướng Defrin nói rằng IDF “không làm việc theo đồng hồ bấm giờ hay thời gian biểu, mà cho tới khi đạt được mục tiêu của chúng tôi”, đó là “làm suy yếu Iran một cách nghiêm trọng”.

Ông nói rằng cuộc tấn công quy mô lớn của Mỹ và Israel chống lại Iran đã kéo lực lượng Hezbollah ở Li Băng vào cuộc xung đột, trái ngược với quyết định đứng ngoài cuộc của họ trong cuộc chiến 12 ngày vào mùa hè năm ngoái.

“Vào tháng 6 (năm 2025), họ hiểu rằng đó là một chiến dịch hạn chế ở Iran, vì vậy họ đã không tấn công. Giờ đây khi cuộc chiến đã bùng nổ, họ tham gia vào”, ông Defrin nói.

Theo các quan chức Israel, các hoạt động quân sự của Israel ở Li Băng có thể tiếp tục sau khi xung đột ở Iran kết thúc. Lực lượng Phòng vệ Israel đang điều thêm quân đến biên giới phía Bắc nhằm kiểm soát lãnh thổ và đẩy lùi Hezbollah.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Israel Katz, cũng tuyên bố chiến dịch tấn công Iran sẽ tiếp diễn mà không bị hạn chế bởi bất kỳ mốc thời gian cụ thể nào. Theo đó, Israel sẽ tiếp tục tấn công Iran, cho đến khi hoàn tất các mục tiêu và giành được chiến thắng.

Cuộc chiến Trung Đông bùng nổ với các cuộc không kích chung của Mỹ và Israel nhằm vào Iran từ ngày 28/2 cho đến nay đã khiến khoảng 2.000 người thiệt mạng, chủ yếu là người dân Iran và Li Băng khi tên lửa đã lan sang nước láng giềng Li Băng và gây hỗn loạn cho thị trường năng lượng và giao thông toàn cầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nói với Axios rằng hiện “hầu như không còn mục tiêu nào đáng để tấn công” ở Iran và cuộc chiến sẽ sớm kết thúc. Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng vẫn đưa ra các thông điệp trái chiều về việc liệu ông có kỳ vọng cuộc chiến sẽ sớm chấm dứt hay không.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã đưa ra yêu cầu rằng bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt cuộc chiến với Mỹ và Israel phải bao gồm điều khoản bồi thường thiệt hại và các bảo đảm an ninh cho Iran và công nhận các quyền hợp pháp của Iran.

Iran cho rằng các đề xuất hiện nay của các bên trung gian là không đủ và khẳng định cần những cam kết cụ thể hơn từ Mỹ và Israel.

Cụ thể, Tehran yêu cầu Mỹ và Israel đưa ra các bảo đảm không tiến hành hành động gây hấn trong tương lai, thực hiện bồi thường tài chính, đồng thời ký một thỏa thuận cho phép Iran được tiến hành toàn bộ chu trình nhiên liệu hạt nhân tại các nhà máy điện hạt nhân của mình.