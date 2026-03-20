Mỹ tính đúc đồng xu vàng 24 karat khắc hình Tổng thống Trump

Hình ảnh thiết kế được phê duyệt (Ảnh: Cục đúc tiền Mỹ).

Ủy ban Mỹ thuật Mỹ (CFA) đã phê duyệt thiết kế với hình ảnh Tổng thống Donald Trump trong Phòng Bầu dục, với mốc năm 1776 ở một bên và 2026 ở bên còn lại.

Thiết kế được đề xuất khắc họa ông Trump với hai nắm đấm đặt trên một bề mặt giống như bàn hoặc bàn làm việc. Từ “Liberty” (Tự do) được đặt phía trên hình ảnh của tổng thống. Mặt sau của đồng xu là hình đại bàng đầu trắng trong tư thế sẵn sàng cất cánh.

Hội đồng CFA, vốn do ông Trump trực tiếp lựa chọn, đã bỏ phiếu cho phép Cục Đúc tiền Mỹ bắt đầu sản xuất đồng xu này.

Giám đốc Ngân khố Quốc gia Mỹ Brandon Beach gọi đây là một “đồng xu vàng kỷ niệm tuyệt đẹp” trong tuyên bố hôm 19/3.

“Khi chúng ta tiến gần tới sinh nhật lần thứ 250, chúng tôi rất vui khi chuẩn bị những đồng xu thể hiện tinh thần bền bỉ của đất nước và nền dân chủ của chúng ta, và không có hình ảnh nào tiêu biểu hơn cho mặt trước của đồng xu đó ngoài Tổng thống đương nhiệm của chúng ta, Donald J. Trump”, ông Beach nói.

Đồng xu vàng này vẫn cần được Bộ Tài chính phê duyệt chính thức, cơ quan sẽ xem xét ý kiến của cả Ủy ban Mỹ thuật và Ủy ban Tư vấn Tiền xu Công dân, một hội đồng liên bang.

Luật liên bang trước đây cấm khắc họa người còn sống trên tiền tệ Mỹ. Tuy nhiên, một đạo luật do ông Trump ký trước khi rời nhiệm sở vào tháng 1/2021, Đạo luật Tái thiết kế Tiền xu Lưu hành và Sưu tầm năm 2020, đã bổ sung các quy định mới liên quan đến đồng xu kỷ niệm 250 năm. Các quy định về thiết kế trong luật này đề cập cụ thể đến mặt sau của đồng xu, chứ không phải mặt trước.

Bộ Tài chính đã giới thiệu các thiết kế dự thảo vào tháng 10/2025 cho đồng xu 1 USD có hình ông Trump nhằm kỷ niệm 250 năm. Ông Beach làm rõ rằng đồng xu vàng kỷ niệm được đề xuất là một dự án riêng biệt so với kế hoạch phát hành đồng xu lưu hành.

Trước đó, ông Trump cũng đã có những bước đi khác nhằm gắn tên hoặc hình ảnh của mình vào các cơ quan liên bang, như đưa tên mình vào Trung tâm Kennedy và Viện Hòa bình Mỹ.

Ông Trump cũng tham gia vào nhiều kế hoạch kỷ niệm 250 năm của nước Mỹ, bao gồm cả giải đua xe IndyCar mang tên America250 Grand Prix dự kiến diễn ra trên đường phố Washington.