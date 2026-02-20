Mỹ sắp có sân bay mang tên Tổng thống Donald Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump hạ cánh xuống sân bay Palm Beach (Ảnh: AFP).

Cơ quan lập pháp bang Florida do đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua dự luật đổi tên Sân bay Quốc tế Palm Beach thành “Sân bay Quốc tế President Donald J. Trump”, theo hồ sơ của bang. Thống đốc Ron DeSantis, đảng viên Cộng hòa, được cho là sẽ sớm ký ban hành dự luật này thành luật.

Sân bay tại Palm Beach, thị trấn nổi tiếng với những bãi biển cát trắng và các khu dinh thự xa hoa, chỉ cách khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump vài phút di chuyển. Việc đổi tên sân bay cũng cần được Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) phê duyệt.

Các lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Florida cho biết họ muốn đổi tên sân bay Palm Beach theo tên ông Trump, vị tổng thống đầu tiên tuyên bố thường trú tại Florida.

“Đây là quê hương của Tổng thống, ông ấy sống cách sân bay 8km”, đồng tác giả dự luật, Hạ nghị sĩ Cộng hòa cấp bang Florida Meg Weinberger, phát biểu.

Ông Trump, người sinh ra tại New York, đã chuyển nơi cư trú sang Florida vào năm 2019, tuyên bố câu lạc bộ Mar-a-Lago tại Palm Beach là nơi ở thường trú.

Nếu hoàn tất, đây sẽ là tổ chức mới nhất được đổi tên theo ông Trump. Trước đó, hội đồng quản trị do Tổng thống bổ nhiệm tại Trung tâm Kennedy, một tổ hợp nghệ thuật và đài tưởng niệm cố Tổng thống John F. Kennedy ở Washington, đã bỏ phiếu vào tháng 12/2025 để đổi tên thành “Trung tâm Trump - Kennedy".

Vào cùng tháng, Mỹ thêm tên của Tổng thống Donald Trump vào Viện Hòa bình tại Washington, DC. Nhà Trắng cho biết động thái này nhằm đánh dấu việc ông Trump đã giúp chấm dứt 8 cuộc chiến trong chưa đầy một năm và "sẽ là lời nhắc nhở mạnh mẽ về những gì lãnh đạo cứng rắn có thể mang lại cho sự ổn định toàn cầu".