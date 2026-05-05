Mỹ nói Iran tấn công 10 lần từ khi ông Trump lệnh khơi thông Hormuz

Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, chủ trì cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc (Ảnh: Reuters).

Iran đã tấn công lực lượng Mỹ 10 lần kể từ khi Tổng thống Donald Trump ra lệnh cho quân đội khơi thông thế bế tắc ở Hormuz, theo tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ.

Tuy nhiên, ông Caine tuyên bố lệnh ngừng bắn vẫn được duy trì. Tướng Mỹ nói rằng tất cả các cuộc tấn công này đều “chưa vượt ngưỡng để tái khởi động các hoạt động tác chiến quy mô lớn”, đồng nghĩa với việc lệnh ngừng bắn hiện vẫn được duy trì.

Ông cũng cáo buộc Iran đã tấn công các nước láng giềng, bao gồm UAE, cũng như 9 tàu thương mại.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết Mỹ “không tìm kiếm xung đột” với chiến dịch quân sự nhằm dẫn đường cho các tàu thương mại qua Hormuz.

Ông nhấn mạnh rằng chiến dịch hải quân “Dự án Tự do” để bảo vệ tàu chở dầu và tàu container vẫn mang tính “hòa bình” và tách biệt với lệnh ngừng bắn, đồng thời khẳng định thỏa thuận đình chiến với Iran vẫn còn hiệu lực.

Ông Hegseth cũng cảnh báo các nhà đàm phán của Iran cần “kiềm chế” Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), nhấn mạnh Tehran sẽ phải đối mặt với “hỏa lực áp đảo nếu tập kích tàu thương mại”.

Ông cũng khẳng định rằng Tổng thống Donald Trump “nắm trong tay các quân bài” trong cuộc chiến với Iran. Bộ trưởng Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump vẫn duy trì “thế thượng phong” trước Iran.

Mặt khác, Nhà Trắng tuyên bố rằng chiến dịch “Dự án Tự do” sẽ ngăn cản việc Iran “vũ khí hóa” Hormuz và mở lại hoạt động thương mại toàn cầu qua eo biển.

Trước đó, vào cùng ngày, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, trưởng đoàn đàm phán của Iran trong các cuộc đối thoại với Mỹ, cảnh báo rằng Tehran “thậm chí còn chưa thực sự bắt đầu” trong cuộc đối đầu liên quan đến eo biển này.

“Chúng tôi hiểu rất rõ rằng việc duy trì hiện trạng là không thể chấp nhận được đối với Mỹ, trong khi chúng tôi thậm chí còn chưa bắt đầu hành động”, ông nói.

Trong khi đó, hai tàu thương mại của Mỹ dường như đang mắc kẹt tại vùng nước nông, nhiều đá gần Hormuz, theo truyền thông nhà nước Iran. Các tàu này bị mắc kẹt gần bờ phía nam của eo biển, khu vực Musandam thuộc Oman, một nguồn tin nói với hãng Fars. Mỹ chưa bình luận về thông tin này.

Trong khi đó, một chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết Mỹ đã không đạt được các mục tiêu liên quan đến Hormuz, dù đã huy động năng lực quân sự lớn trong và sau cuộc chiến kéo dài 40 ngày chống Iran.

Phát biểu về những diễn biến mới nhất trong khu vực, Phó tư lệnh phụ trách chính trị của IRGC, tướng Yadollah Javani, nói rằng Mỹ đang dốc toàn lực đối đầu với Iran nhưng cuối cùng sẽ không thành công.

Ông cho rằng vấn đề chính hiện nay của Tổng thống Donald Trump là mở lại eo biển Hormuz, đồng thời nhấn mạnh Washington đã nỗ lực trong cuộc xung đột và cả sau đó để giải quyết vấn đề này nhưng không đạt được kết quả.

Quan chức IRGC tuyên bố rằng ông Trump hoàn toàn không có khả năng đưa tình hình quay trở lại trạng thái trước ngày 28/2 hoặc thay đổi cục diện hiện tại.