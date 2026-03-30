Mỹ: Người từng trúng độc đắc 167 triệu USD bị bắt vì nghi trộm cắp

Ông James Farthing (Ảnh: Trại giam hạt Fayette).

Một người từng trúng xổ số Powerball tại Kentucky trị giá 167,3 triệu USD bị cáo buộc đánh cắp số tiền 12.000 USD trong một vụ đột nhập nhà vào cuối tuần qua.

James Farthing, 51 tuổi, bị bắt hôm 28/3 với các cáo buộc đột nhập cấp độ 2 và tàng trữ cần sa, sau khi camera an ninh được cho là ghi lại cảnh ông ta đột nhập vào một căn nhà ở Lexington vào tối cùng ngày, theo Lex18.

Farthing bị cáo buộc đã lấy 12.000 USD tiền mặt từ căn nhà rồi bỏ trốn bằng chiếc Porsche màu đen, trước khi bị cảnh sát bắt giữ. Khi kiểm tra, cảnh sát phát hiện một điếu cần sa ở vị trí dễ thấy và tìm thấy thêm cần sa trong xe của ông ta, theo biên bản bắt giữ được trích dẫn.

Đây là lần thứ 3 Farthing bị bắt kể từ khi ông trúng xổ số gần một năm trước.

Trước khi trúng số 167,3 triệu USD vào tháng 4 năm ngoái, ông đã dành phần lớn cuộc đời trong tù tại 25 cơ sở cải huấn khác nhau. Đây là giải độc đắc lớn nhất trong lịch sử bang Kentucky.

Chỉ vài ngày sau khi ăn mừng giải thưởng khổng lồ, người đàn ông này đã bị còng tay tại Florida vì bị cáo buộc đấm vào mặt một khách lưu trú trong khách sạn và đá một cảnh sát khi người này can thiệp. Ông ta đã nhận tội trong vụ việc này hồi đầu tháng, theo Lex18.

Farthing cũng vi phạm điều kiện quản chế khi rời khỏi Kentucky mà không thông báo cho cán bộ quản chế.

Vào tháng 2, ông ta bị truy tố tại hạt Scott vì hành vi đe dọa một người liên quan đến quá trình pháp lý. Ngoài ra, ông còn các vụ việc khác đang chờ xử lý, bao gồm cáo buộc gây tai nạn rồi bỏ trốn tại hạt Fayette. Ông đã thực hiện nhiều hành vi phạm tội từ khi còn là thiếu niên, với các cáo buộc từ trộm cắp đến lái xe nguy hiểm.