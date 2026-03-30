Tổng thống Trump có thể mở chiến dịch đưa quân vào Iran thu giữ uranium

Ảnh vệ tinh chụp cơ sở hạt nhân Natanz, tỉnh Isfahan, miền trung Iran vào ngày 7/3 (Ảnh: AFP).

Báo Wall Street Journal ngày 29/3 dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc việc phát động một cuộc tấn công quân sự vào các địa điểm hạt nhân của Iran để thu hồi khoảng 450kg uranium làm giàu.

Theo Wall Street Journal, mặc dù tổng thống Mỹ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng hoặc ra lệnh chính thức, nhưng ông “vẫn để ngỏ ý tưởng này”, bất chấp những rủi ro mà chiến dịch này sẽ gây ra cho lực lượng quân sự Mỹ.

Chiến dịch thu giữ uranium làm giàu của Iran được xem như một phần trong nỗ lực ngăn chặn nước này phát triển vũ khí hạt nhân. Tổng thống Trump được cho là sẵn sàng dùng vũ lực để kiểm soát vật liệu này nếu Iran không giao nộp thông qua đàm phán.

“Nhiệm vụ của Lầu Năm Góc là chuẩn bị các phương án để tạo điều kiện tối đa cho tổng tư lệnh”, người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết.

Các quan chức cho biết uranium của Iran được cho là đang được cất giữ tại các địa điểm quan trọng, bao gồm một đường hầm ngầm tại cơ sở hạt nhân Isfahan và một kho chứa tại Natanz.

Các chuyên gia cảnh báo bất kỳ nỗ lực nào nhằm chiếm giữ vật liệu này bằng vũ lực sẽ rất phức tạp và nguy hiểm, có khả năng gây ra đòn tấn công trả đũa và kéo dài xung đột.

Chiến dịch này có thể đòi hỏi lực lượng Mỹ phải tiến vào lãnh thổ Iran dưới sự đe dọa của máy bay không người lái, tên lửa và hỏa lực mặt đất của Iran. Đồng thời, lực lượng Mỹ cũng phải khoanh vùng các địa điểm, cho phép các đơn vị chuyên trách xác định vị trí và thu hồi vật liệu.

Uranium dự kiến ​​sẽ được lưu trữ trong 40-50 thùng chứa chuyên dụng, cần được đặt vào các thùng vận chuyển được bảo vệ và di chuyển bằng xe tải trước khi được vận chuyển bằng đường hàng không ra khỏi Iran.

Các quan chức dự đoán chiến dịch có thể mất vài ngày đến một tuần để hoàn thành, tùy thuộc vào điều kiện thực tế.

Mỹ có thể dừng thực hiện chiến dịch này nếu Iran đồng ý chuyển giao uranium thông qua một thỏa thuận đàm phán, vì Washington trước đây từng thu hồi uranium làm giàu từ các quốc gia khác thông qua các hoạt động phối hợp.

Ông Trump cũng đang khuyến khích các nỗ lực ngoại giao, với các bên trung gian bao gồm Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập tham gia vào các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Washington và Tehran.

“Chúng tôi có nhiều lựa chọn”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ (Bộ Chiến tranh) Pete Hegseth cho biết, đồng thời nói thêm rằng Mỹ muốn Iran tự nguyện giao nộp uranium.

Theo các quan chức Mỹ, Lầu Năm Góc đã bố trí các khí tài trong khu vực và đang xem xét triển khai thêm quân, bao gồm các đơn vị thủy quân lục chiến phản ứng nhanh và lính dù, như một phần của kế hoạch dự phòng.

Mỹ và Israel đã tấn công các cơ sở hạt nhân chủ chốt của Iran trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày vào tháng 6 năm ngoái. Hiện khó có thể xác nhận số lượng uranium làm giàu ở mức cao của Iran vì đã gần 9 tháng kể từ lần cuối các thanh tra viên nguyên tử của Liên hợp quốc xác minh vị trí của các cơ sở này.

Một trong những mục tiêu được Mỹ tuyên bố khi mở chiến dịch tấn công vào Iran là loại bỏ mọi khả năng của Tehran trong việc sản xuất vũ khí hạt nhân.

Iran từng phát tín hiệu sẵn sàng giảm bớt hoặc xuất khẩu kho uranium làm giàu cao như một phần của thỏa thuận ngoại giao rộng hơn. Tuy nhiên, các cuộc giao tranh mới nhất đã khiến các cuộc đàm phán này dừng lại.