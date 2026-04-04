Mỹ mất ít nhất 7 máy bay quân sự trong xung đột với Iran

Một máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không E-3 Sentry của Không quân Mỹ bị phá hủy tại căn cứ ở Ả rập Xê út (Ảnh: AFP).

Việc mất một tiêm kích F-15E và một cường kích A-10 của Không quân Mỹ trong các sự cố riêng biệt vào hôm 3/4 đã nâng tổng số máy bay có người lái của Mỹ bị phá hủy trong cuộc chiến với Iran lên ít nhất 7 chiếc.

Trước đó, ngày 2/3, 3 tiêm kích F-15 của Mỹ đã bị hệ thống phòng không Kuwait bắn rơi trong một sự cố "quân ta bắn quân mình" trên bầu trời Kuwait. Cả 6 thành viên phi hành đoàn trên các máy bay đều nhảy dù an toàn. Bộ trưởng Quốc phòng (Bộ Chiến tranh) Mỹ Pete Hegseth trong tuần này cho biết, 3 phi công đã trở lại tham chiến trong các cuộc không kích vào Iran.

Tiếp tục đến ngày 12/3, một máy bay tiếp dầu KC-135 của Mỹ gặp nạn tại Iraq, khiến 6 quân nhân thiệt mạng. Quân đội Mỹ cho biết chiếc máy bay tiếp dầu không bị bắn hạ bởi hỏa lực thù địch hay hỏa lực đồng minh, mà liên quan đến một sự cố với một máy bay khác khi đang tham gia chiến dịch “Cơn cuồng nộ”. Chiếc máy bay còn lại đã hạ cánh an toàn xuống một sân bay của Israel.

Vào ngày 27/3, một máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không E-3 Sentry của Không quân Mỹ đã bị phá hủy ngay trên đường băng trong một cuộc tấn công của Iran vào căn cứ không quân Prince Sultan ở Ả rập Xê út. Các ảnh chụp vệ tinh sau đó cho thấy máy bay có giá hàng trăm triệu USD này bị phá hủy không thể khôi phục.

Theo các nguồn tin, cuộc tấn công vào căn cứ không quân này đã khiến ít nhất 10 quân nhân Mỹ bị thương. Ngoài ra, một máy bay tiếp dầu của Không quân Mỹ cũng bị hư hại.

Ngoài những mất mát không thể phục hồi, một máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ đã phải hạ cánh khẩn cấp tại một căn cứ không quân ở Trung Đông vào tháng trước sau khi nghi bị trúng hỏa lực từ phía Iran.

Gần đây nhất, hôm 3/4, 2 trực thăng quân sự của Mỹ cũng trúng hỏa lực Iran khi đang tham gia quá trình tìm kiếm phi công của tiêm kích F-15E bị bắn rơi trong không phận Iran. Các trực thăng này sau đó đã hạ cánh an toàn và ít nhất một phi công bị thương.

Mỹ tiếp tục hứng thiệt hại trên không ngay cả khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran "không có hải quân, không có quân đội, không có không quân" và "không có hệ thống phòng không" và rằng radar của nước này đã "bị phá hủy hoàn toàn". Điều này làm dấy lên hoài nghi về tính chân thực của những tuyên bố đó.

Các nguồn tin tình báo của Mỹ trong tuần này cho biết, Iran vẫn giữ được khoảng một nửa số bệ phóng tên lửa cùng hàng nghìn máy bay không người lái (UAV) cảm tử trong kho vũ khí. Phần lớn hệ thống tên lửa hành trình phòng thủ ven biển của Iran vẫn nguyên vẹn.

Nguyên nhân được cho là nhờ hệ thống hạ tầng quân sự ngầm cực kỳ phức tạp của Iran. Các bệ phóng di động có thể “bắn rồi chạy”, liên tục thay đổi vị trí, khiến việc truy vết và phá hủy trở nên khó khăn.

Theo một báo cáo tình báo của Mỹ, Iran có khả năng khôi phục các hầm chứa tên lửa ngầm chỉ vài giờ sau khi bị ném bom.