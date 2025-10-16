Mỹ kết luận nguyên nhân nổ tàu lặn Titan dưới đáy biển

Tàu lặn Titan trước vụ nổ dưới đáy biển năm 2023 (Ảnh: AFP).

“Chúng tôi phát hiện rằng quy trình kỹ thuật của OceanGate đối với tàu Titan là không đầy đủ, dẫn đến việc chế tạo một khoang áp suất bằng sợi carbon chứa nhiều khuyết điểm và không đáp ứng các yêu cầu cần thiết về độ bền cũng như khả năng chịu áp lực”, báo cáo công bố ngày 15/10 của NTSB nêu.

Báo cáo cho biết thêm: “Do OceanGate không tiến hành thử nghiệm đầy đủ với tàu Titan, công ty đã không nắm được độ bền thực tế của khoang áp suất, vốn có thể thấp hơn nhiều so với mục tiêu đề ra”.

“Hơn nữa, việc phân tích dữ liệu giám sát thời gian thực của OceanGate đối với khoang áp suất tàu Titan cũng bị sai lệch, khiến công ty không nhận ra rằng con tàu đã bị hư hại và cần phải được rút khỏi hoạt động ngay lập tức”, báo cáo bổ sung.

Báo cáo được công bố sau khi Lực lượng Tuần duyên Mỹ hồi tháng 8 kết luận hàng loạt sai phạm trong hoạt động của công ty OceanGate, cùng các lỗi thiết kế nghiêm trọng của tàu ngầm Titan, đã dẫn đến một “thảm kịch lẽ ra có thể ngăn chặn được”.

Tàu lặn Titan chở 5 người gồm cả chuyên gia và doanh nhân mất tích ở Đại Tây Dương sáng 18/6/2023 sau khi lặn gần 2 giờ đồng hồ nhằm tiếp cận xác tàu Titanic. Vụ tai nạn khiến toàn bộ 5 người thiệt mạng.

Giám đốc điều hành OceanGate, ông Stockton Rush, là một trong 5 người thiệt mạng trong chuyến thám hiểm định mệnh này, cùng với nhà thám hiểm người Anh Hamish Harding, chuyên gia lặn biển sâu người Pháp Paul-Henri Nargeolet, doanh nhân người Pakistan gốc Anh Shahzada Dawood và con trai ông, Suleman. Mỗi ghế ngồi trên con tàu lặn có giá 250.000 USD.

Năm ngoái, gia đình của ông Nargeolet đã kiện OceanGate, yêu cầu bồi thường 50 triệu USD, cáo buộc công ty có “hành vi cẩu thả nghiêm trọng”.

Xác tàu Titanic nằm ở độ sâu khoảng 644km ngoài khơi Newfoundland (Canada), trở thành điểm đến thu hút các chuyên gia hàng hải và du khách lặn biển kể từ khi được phát hiện năm 1985. Con tàu huyền thoại này đã va phải tảng băng trôi và chìm vào năm 1912 trong chuyến hải trình đầu tiên từ Anh tới New York, khiến hơn 1.500 trong số 2.224 hành khách và thủy thủ thiệt mạng.