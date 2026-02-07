Mỹ hứa sớm chuyển tiền đóng góp còn thiếu cho Liên hợp quốc

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz (Ảnh: Reuters).

Mỹ sẽ thực hiện một khoản thanh toán ban đầu đối với hàng tỷ USD mà nước này còn nợ Liên hợp quốc trong vòng vài tuần tới, Đại sứ Mỹ tại tổ chức này Mike Waltz nói hôm 6/2, đồng thời nhấn mạnh rằng Liên hợp quốc cần tiếp tục cải cách.

Ông Waltz đưa ra bình luận sau khi Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng tài chính của Liên hợp quốc và cho rằng tổ chức 193 thành viên đang đối mặt với nguy cơ “sụp đổ tài chính cận kề” do các khoản phí chưa được thanh toán, phần lớn trong số đó do Washington còn nợ.

“Bạn chắc chắn sẽ thấy một đợt giải ngân ban đầu rất sớm”, ông nói, nhấn mạnh đây sẽ là một khoản trả trước đáng kể.

Các quan chức Liên hợp quốc cho biết hơn 95% số tiền còn nợ đối với ngân sách thường niên của Liên hợp quốc là do Mỹ, 2,19 tỷ USD tính đến đầu tháng Hai. Mỹ cũng còn nợ thêm 2,4 tỷ USD cho các sứ mệnh gìn giữ hòa bình hiện tại và trước đây, cùng 43,6 triệu USD cho các tòa án của Liên hợp quốc.

Ngày 30/12/2025, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã phê chuẩn 3,45 tỷ USD cho ngân sách thường niên năm 2026 sau nhiều tuần đàm phán. Khoản này bao gồm chi phí vận hành các văn phòng Liên hợp quốc trên toàn thế giới, trụ sở tại New York, lương nhân viên, các cuộc họp và hoạt động phát triển - nhân quyền.

Cuộc khủng hoảng tài chính của Liên hợp quốc diễn ra trong bối cảnh Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump hướng tới mục tiêu "Nước Mỹ là trên hết". Các khoản nợ của Mỹ với Liên hợp quốc đã tăng mạnh trong nhiệm kỳ của ông Trump.

Quan chức Liên hợp quốc cho biết Mỹ không đóng góp vào ngân sách thường niên trong năm ngoái, và còn nợ 827 triệu USD cho năm 2025 cùng 767 triệu USD cho năm 2026.

Đầu tuần này, ông Trump đã ký thành luật một dự luật chi tiêu bao gồm 3,1 tỷ USD đóng góp của Mỹ đối với Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác.

Khi được hỏi liệu khoản tiền này sẽ dùng để trả nợ năm ngoái hay năm 2026, hoặc cả 2, ông Waltz nói: “Nhìn chung là để trả các khoản nợ tồn đọng, đồng thời ghi nhận một số cải cách mà chúng tôi đã thấy".

Ông Waltz nói Mỹ ủng hộ mạnh mẽ nỗ lực cải cách Liên hợp quốc và coi đây là bước đi đầu tiên quan trọng cần được tiếp tục.

Theo ông, Mỹ đang "cố gắng đưa Liên hợp quốc trở lại trạng thái phù hợp với mục đích ban đầu, tập trung hơn, thay vì cố gắng làm mọi thứ cho mọi người". Ông nói rằng việc giảm trùng lặp là mục tiêu trọng tâm, lấy ví dụ rằng hiện có 7 cơ quan Liên hợp quốc lấy biến đổi khí hậu làm sứ mệnh chính.