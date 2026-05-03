Mỹ dồn dập đưa máy bay hạng nặng đến Trung Đông

Máy bay vận tải quân sự C-17A Globemaster III của Mỹ (Ảnh: USAF).

Flightradar24, một ứng dụng theo dõi chuyến bay, đã phát hiện số lượng máy bay quân sự Mỹ di chuyển từ châu Âu đến các quốc gia Trung Đông tăng lên một cách bất thường vào hôm 2/5.

Phần lớn các máy bay được điều động đến khu vực là máy bay vận tải quân sự C-17A Globemaster III, mỗi chiếc có khả năng chở khoảng 77 tấn thiết bị và khoảng 100 nhân viên. Ít nhất 12 máy bay vận tải được cho là đang trên đường đến Trung Đông, trong đó một số chiếc xuất phát từ Đức.

Các máy bay tiếp dầu Boeing KC-135 Stratotanker cũng nằm trong số những phương tiện hướng về khu vực này, với ít nhất 4 máy bay tiếp nhiên liệu được quan sát thấy đang hoạt động quanh Israel và các khu vực lân cận.

Trong khi đó, trang Arab News dẫn dữ liệu hàng không từ FlightRadar24 và ADS-B Exchange trong vòng 48 giờ tính đến sáng 30/4 cho thấy ít nhất 30 máy bay vận tải quân sự của Mỹ đã khởi hành từ Đức để hướng về Trung Đông.

Theo dữ liệu, 29 trong số các chuyến bay này là máy bay Boeing C-17A Globemaster III, trong khi một chiếc là Lockheed Martin C-130J-30 Hercules. Bảy chuyến bay được hiển thị là đang hướng tới "Trung Đông" mà không chỉ định quốc gia cụ thể, trong khi 7 chuyến bay hướng tới Israel và 4 chuyến tới Jordan.

Mặc dù dữ liệu không hiển thị tính chất của hàng hóa được vận chuyển trên các chuyến bay, nhưng khối lượng lớn này đã dẫn đến những đồn đoán về một cuộc tăng cường quân sự, trong bối cảnh căng thẳng tiếp diễn giữa Israel, Mỹ và Iran.

Các lô hàng vũ khí mới nhất này diễn ra giữa những lo ngại rằng Mỹ và Israel có thể tái khởi động cuộc chiến chống lại Iran, trong bối cảnh một lệnh ngừng bắn mong manh đang bị đe dọa bởi sự bế tắc tại eo biển Hormuz và những bất đồng về chương trình hạt nhân của Iran.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel hôm 30/4 cho biết Israel có thể sớm phải "hành động một lần nữa" chống lại Iran, để đảm bảo rằng nước này "không một lần nữa trở thành mối đe dọa đối với Israel".

"Tổng thống Mỹ Donald Trump, phối hợp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, đang dẫn đầu các nỗ lực nhằm đạt được các mục tiêu của chiến dịch, nhằm đảm bảo rằng Iran không một lần nữa trở thành mối đe dọa đối với Israel và Mỹ trong tương lai", Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz phát biểu trong một buổi lễ quân sự.

"Chúng tôi ủng hộ nỗ lực này và đang cung cấp sự hỗ trợ cần thiết, nhưng có khả năng chúng tôi sẽ sớm phải hành động một lần nữa để đảm bảo các mục tiêu này được hoàn thành", ông nói thêm.

Tổng thống Donald Trump cũng cảnh báo, Mỹ vẫn có khả năng tái khởi động các cuộc tấn công vào Iran nếu Tehran có hành động "không đúng mực".

Ông cho biết đã nhận được thông tin về ý tưởng của thỏa thuận với Iran và phía Tehran sẽ cung cấp văn bản chính thức. Tuy nhiên, ông bày tỏ hoài nghi khả năng chấp nhận đề xuất này.