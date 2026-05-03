Hé lộ đề xuất 14 điểm của Iran nhằm chấm dứt xung đột với Mỹ

Đường phố Tehran (Ảnh: PressTV).

Theo Tasnim, Mỹ yêu cầu một thỏa thuận ngừng bắn với thời hạn 2 tháng, nhưng Iran nhấn mạnh rằng các vấn đề phải được giải quyết trong vòng 30 ngày, và trọng tâm nên đặt vào việc “chấm dứt xung đột” thay vì kéo dài lệnh ngừng bắn.

Kế hoạch 14 điểm của Iran bao gồm các đảm bảo không tấn công trở lại, rút lực lượng Mỹ khỏi các khu vực lân cận Iran, dỡ bỏ lệnh phong tỏa hàng hải, giải phóng các tài sản bị đóng băng của Iran, bãi bỏ các lệnh trừng phạt, bồi thường thiệt hại và chấm dứt xung đột “trên mọi mặt trận”, bao gồm cả ở Li Băng.

Báo cáo nói thêm rằng đề xuất này cũng bao gồm một khuôn khổ liên quan đến eo biển Hormuz, tuyến đường huyết mạch cho dầu mỏ và khí đốt toàn cầu vốn vẫn bị phong tỏa kể từ khi xung đột nổ ra ngày 28/2.

Iran đang chờ phía Mỹ phản hồi bản đề xuất này.

Pakistan đã làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran vào đầu tháng 4, tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình lịch sử tại Islamabad, và có ý định duy trì vai trò này cho đến khi xung đột kết thúc.

Trong tuần này, truyền thông Iran đưa tin, thông qua Pakistan, Iran đã gửi đề xuất đàm phán mới cho Mỹ.

Nội dung đề xuất không được tiết lộ, song một quan chức cấp cao của Iran cho biết đề xuất của Iran sẽ giúp khơi thông vận tải tại eo biển Hormuz và chấm dứt lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ, đồng thời lùi các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của nước này về sau.

Quan chức cấp cao của Iran cho hay, Tehran tin rằng đề xuất mới nhất của họ là một sự thay đổi đáng kể nhằm tạo điều kiện cho một thỏa thuận.

Theo đề xuất này, cuộc chiến sẽ kết thúc với một sự đảm bảo rằng Israel và Mỹ sẽ không tấn công một lần nữa. Iran sẽ mở cửa eo biển Hormuz và Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng Iran.

Các cuộc đàm phán trong tương lai sau đó sẽ được tổ chức về việc hạn chế chương trình hạt nhân của Iran để đổi lấy việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt. Phía Iran yêu cầu Washington công nhận quyền làm giàu uranium cho mục đích hòa bình của họ, ngay cả khi họ đồng ý đình chỉ việc đó.

"Theo khuôn khổ này, các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân phức tạp hơn đã được chuyển sang giai đoạn cuối để tạo ra một bầu không khí thuận lợi hơn", quan chức Iran nhấn mạnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 1/5 cho biết ông không hài lòng với đề xuất đàm phán mới nhất của Iran nhằm chấm dứt xung đột, đồng thời hoài nghi về việc Tehran có thể đạt được thỏa thuận.

“Họ muốn thực hiện một thỏa thuận. Nhưng tôi không hài lòng với nó”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Ông không nêu rõ chính xác điểm nào trong văn bản mới nhất của Iran mà ông không thể chấp nhận, và tiếp tục gợi ý rằng giới chức ở Tehran có thể sẽ không bao giờ đi đến một giải pháp thương lượng cho cuộc chiến.

“Họ đã có những bước tiến, nhưng tôi không chắc liệu họ có bao giờ đạt được mục đích hay không”, ông Trump phát biểu.

Cũng trong ngày 1/5, ông Trump nói rằng "trên phương diện nhân đạo", ông không ưu tiên phương án quân sự chống lại Iran. Ông nói với các lãnh đạo quốc hội Mỹ rằng ông không cần sự cho phép của họ để kéo dài cuộc chiến vượt quá thời hạn mà luật pháp quy định, bởi vì thực tế lệnh ngừng bắn đã "chấm dứt" các hành động thù địch với Iran.

Sau đó, cùng ngày, ông tuyên bố “sẽ chưa rời đi sớm" nếu không đạt được các mục tiêu đã đặt ra ở Iran. Ông cho biết Mỹ và Iran vẫn đang tiến hành đàm phán thông qua điện thoại.