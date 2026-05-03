Mỹ dọa xóa sổ toàn bộ kho tên lửa Iran, Tehran quyết đấu đến cùng

Vụ nổ trong cuộc tập trận quân sự của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo và hải quân Iran tại eo biển Hormuz (Ảnh: AFP).

"Tôi muốn loại bỏ chúng", Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên hôm 2/5, khi bình luận về các cơ sở sản xuất tên lửa vẫn còn hoạt động ở Iran.

Chính quyền Mỹ cho rằng Iran chỉ còn lại 15% năng lực sản xuất tên lửa sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly tuần này tuyên bố “các tên lửa đạn đạo của Iran đã bị phá hủy, các cơ sở sản xuất của họ bị san phẳng, hải quân của họ bị đánh chìm, và các lực lượng ủy nhiệm của họ suy yếu”.

Trong khi đó, Iran khẳng định rằng họ vẫn có khả năng tiếp tục cuộc chiến và bảo vệ lợi ích của mình.

Giới tình báo Mỹ cũng đánh giá Iran vẫn duy trì được nhiều năng lực quân sự như trước khi xung đột. Những vũ khí này bao gồm không chỉ nhiều tên lửa đạn đạo mà còn hơn một nửa số máy bay của không quân Iran, cũng như hơn một nửa hạm đội hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).

Times of Israel dẫn các nguồn thạo tin cho biết, trong thời gian ngừng bắn với Mỹ, Iran tăng cường nỗ lực khai quật các tên lửa và đạn dược khác mà họ cất giấu dưới lòng đất hoặc bị chôn vùi dưới đống đổ nát từ các cuộc không kích của Mỹ và Israel.

Tehran được cho là muốn nhanh chóng khôi phục khả năng tên lửa và máy bay không người lái để có thể tung ra các cuộc tấn công khắp Trung Đông nếu Mỹ quyết định nối lại hoạt động quân sự.

Khi được hỏi về khả năng quay trở lại tấn công Iran, Tổng thống Trump nói với các phóng viên rằng nếu Iran “hành xử không đúng mực” hoặc làm “điều gì đó tồi tệ” thì “có khả năng điều đó sẽ xảy ra”. Nhưng hiện tại, ông Trump cho biết “chúng ta hãy chờ xem”.

Tổng thống Trump nói thêm rằng Mỹ đang “làm rất tốt” trong quan hệ với Iran và Tehran muốn đạt được thỏa thuận vì họ đang “bị tàn phá”.

Đề cập đến đề xuất 14 điểm mà Iran gửi cho Mỹ, Tổng thống Trump nói: “Họ nói với tôi về thỏa thuận. Bây giờ họ sẽ cung cấp cho tôi văn bản chính xác”.

Kế hoạch 14 điểm của Iran bao gồm các đảm bảo không tấn công trở lại, rút lực lượng Mỹ khỏi các khu vực lân cận Iran, dỡ bỏ lệnh phong tỏa hàng hải, giải phóng các tài sản bị đóng băng của Iran, bãi bỏ các lệnh trừng phạt, bồi thường thiệt hại và chấm dứt xung đột “trên mọi mặt trận”, bao gồm cả ở Li Băng.

Đề xuất này cũng bao gồm một khuôn khổ liên quan đến eo biển Hormuz, tuyến đường huyết mạch cho dầu mỏ và khí đốt toàn cầu vốn vẫn bị phong tỏa kể từ khi xung đột nổ ra ngày 28/2.

Trước đó, Tổng thống Trump gửi thư cho quốc hội Mỹ, tuyên bố cuộc chiến với Iran “đã kết thúc”. Tuy nhiên, tình hình thực tế cho thấy cuộc xung đột vẫn chưa đi đến hồi kết.

Iran sẵn sàng đối đầu với Mỹ

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi tuyên bố việc theo đuổi một giải pháp đàm phán hay quay trở lại chiến tranh sẽ tùy thuộc vào Mỹ, nhưng Tehran sẵn sàng cho cả hai phương án.

"Giờ đây, trái bóng đang nằm trong sân của Mỹ để lựa chọn con đường ngoại giao hay tiếp tục cách tiếp cận đối đầu”, Thứ trưởng Gharibabadi nói với các nhà ngoại giao ở Tehran.

"Iran, với mục tiêu bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia của mình, đã chuẩn bị cho cả hai con đường”, nhà ngoại giao Iran cho biết, khẳng định quyết tâm đối phó đến cùng với Mỹ.

Thứ trưởng Gharibabadi khẳng định Iran hoàn toàn sẵn sàng đẩy lùi bất kỳ hành động gây hấn nào.

“Iran đã trình bày kế hoạch của mình với Pakistan với tư cách là bên trung gian nhằm mục đích chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến tranh do Mỹ áp đặt, và giờ đây, quyền quyết định nằm trong tay Mỹ”, ông Gharibabadi nêu rõ.

Trong tuyên bố hôm 2/5, IRGC tuyên bố chính quyền và người dân Iran sẽ “không bao giờ khuất phục trước đối thủ, và không thế lực nào có thể làm suy yếu quyết tâm của Iran”.

IRGC cho biết các cuộc biểu tình trên khắp Iran là bằng chứng cho thấy "sự đoàn kết dân tộc và phòng thủ yêu nước mạnh mẽ chống lại Mỹ - Israel".

IRGC kêu gọi người dân Iran kiên định tiếp tục các cuộc biểu tình, nói rằng các cuộc biểu tình và việc lực lượng vũ trang thiện chiến bảo vệ đất nước một cách quyết liệt là chìa khóa dẫn đến "thắng lợi cuối cùng trong cuộc chiến bảo vệ nền văn minh thiêng liêng" của Iran.