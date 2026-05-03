Iran đề xuất với Mỹ lộ trình 30 ngày giải quyết xung đột

Khói bốc lên ở Iran ngày 3/3 sau một cuộc không kích của Mỹ và Israel (Ảnh: ABACA).

Báo Axios dẫn các nguồn tin ngày 3/5 cho biết, trong bản kế hoạch gửi cho phía Mỹ, Iran đã đưa ra một đề xuất nhằm đạt được các thỏa thuận trong vòng 30 ngày về việc chấm dứt xung đột, kết thúc lệnh phong tỏa và mở cửa eo biển Hormuz.

Tehran cũng dành thêm một tháng nữa cho các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của mình.

Các nguồn tin của Axios cho biết Washington đã nhận từ Tehran đề xuất gồm 14 điểm về việc đạt được một thỏa thuận khung. Trong đó quy định thời hạn một tháng để đi đến một thỏa thuận bao gồm việc mở cửa eo biển Hormuz, chấm dứt lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ và kết thúc xung đột tại Iran và Li Băng.

Theo đề xuất của Iran, chỉ sau khi đạt được thỏa thuận trên, một tháng đàm phán khác mới được bắt đầu nhằm cố gắng đạt được một thỏa thuận về chương trình hạt nhân.

Trước đó, hãng tin PressTV của Iran đưa tin, Iran đã gửi đề xuất 14 điểm nhằm chấm dứt xung đột với Mỹ.

Iran yêu cầu mọi vấn đề cốt lõi phải được giải quyết dứt điểm trong vòng 30 ngày thay vì ngừng bắn 2 tháng theo đề xuất của Mỹ. Tehran nhấn mạnh đàm phán phải tập trung vào việc "chấm dứt xung đột vĩnh viễn" thay vì chỉ kéo dài một lệnh ngừng bắn tạm thời.

Các điều khoản then chốt trong đề xuất của Iran gồm các yêu cầu cả về quân sự, kinh tế.

Thứ nhất, Mỹ phải rút quân khỏi các khu vực xung quanh Iran và đưa ra các cam kết đảm bảo không tái xung đột.

Thứ hai, Mỹ phải dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran, bãi bỏ các lệnh trừng phạt, giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran và bồi thường xung đột.

Thứ ba là chấm dứt các hành động thù địch trên mọi mặt trận, bao gồm cả ở Li Băng.

Thứ tư là thiết lập một cơ chế quản lý mới cho eo biển Hormuz, tuyến đường vận tải dầu khí huyết mạch của thế giới.

Một quan chức Iran cho biết Iran đã gửi đề xuất mới cho Mỹ thông qua Pakistan, nhưng không tiết lộ các điều khoản.

Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang xem xét đề xuất mới. “Tôi sẽ sớm xem xét kế hoạch mà Iran vừa gửi cho chúng ta, nhưng chưa chắc nó sẽ được chấp nhận vì họ vẫn chưa phải trả giá đủ lớn cho những gì họ đã gây ra", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 2/5.

Trước đó, trong cuộc trao đổi với các phóng viên, Tổng thống Trump cho biết ông đã thảo luận về một thỏa thuận tiềm năng với Iran và sẽ xem xét "văn bản chính xác".

"Họ đã nói với tôi về ý tưởng của thỏa thuận. Bây giờ họ sẽ đưa cho tôi văn bản chính xác. Chúng ta đang làm rất tốt trong vấn đề Iran. Một lần nữa, họ muốn đạt được một thỏa thuận. Họ đang bị tàn phá nặng nề", ông Trump nói.

"Nếu chúng ta rút lui ngay bây giờ, họ sẽ mất 20 năm để xây dựng lại. Nhưng chúng ta sẽ không rút lui ngay bây giờ. Chúng ta sẽ làm điều đó để không ai phải quay lại trong 2 hoặc 5 năm nữa”, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh.

Đàm phán giữa Mỹ và Iran tiếp tục bế tắc sau hơn 2 tháng xung đột do các khác biệt về những vấn đề then chốt. Mỹ đã chuyển cho Iran một khung đề xuất gồm 15 điểm, trong đó yêu cầu, cùng với các nội dung khác là việc mở cửa trở lại hoàn toàn eo biển Hormuz và chấm dứt chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, đề xuất cũng không được Tehran chấp thuận.