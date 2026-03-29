Mỹ có thể đưa quân đổ bộ đảo chiến lược của Iran?

Đảo Kharg có vị trí chiến lược (Bản đồ: Catalyst).

Những thông tin gần đây từ truyền thông Mỹ cho thấy Washington đang cân nhắc các phương án quân sự mới trong xung đột với Iran, trong đó có khả năng triển khai lực lượng đổ bộ nhằm kiểm soát đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng của Tehran tại Vịnh Ba Tư.

Theo một số báo cáo, việc Lầu Năm Góc điều tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli cùng khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ tới Trung Đông, được xem là dấu hiệu cho thấy Mỹ đang tăng cường các phương án quân sự trong khu vực.

Điều đó làm dấy lên các suy đoán rằng một chiến dịch đổ bộ có thể đang được xem xét như một phần của chiến lược gây sức ép kinh tế và quân sự đối với Iran.

Vì sao đảo Kharg có ý nghĩa đặc biệt

Đảo Kharg được xem là một mắt xích quan trọng trong ngành công nghiệp dầu mỏ của Iran. Phần lớn lượng dầu xuất khẩu của nước này được vận chuyển qua các cảng và cơ sở hạ tầng trên đảo.

Theo nhiều ước tính, khoảng 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran đi qua khu vực này. Vì vậy, nếu một lực lượng bên ngoài kiểm soát được Kharg, nguồn thu quan trọng từ xuất khẩu năng lượng của Tehran có thể bị gián đoạn nghiêm trọng.

Một số nhà phân tích cho rằng việc kiểm soát Kharg không chỉ tác động tới kinh tế Iran mà còn có thể ảnh hưởng tới tuyến vận tải chiến lược tại eo biển Hormuz. Đây là một trong những tuyến đường vận chuyển năng lượng quan trọng nhất thế giới, nơi mỗi ngày có lượng lớn dầu mỏ được vận chuyển qua lại.

Ngoài Kharg, một số đảo khác trong khu vực như Kish hay Qeshm cũng được xem là các điểm có giá trị chiến lược, trong việc kiểm soát hoạt động hàng hải tại Vịnh Ba Tư.

Một máy bay KC-135 tiếp nhiên liệu cho máy bay B-52H tham gia chiến dịch không kích Iran (Ảnh: Reuters).

Những rủi ro của một chiến dịch đổ bộ

Dù có nhiều suy đoán về khả năng Mỹ tiến hành chiến dịch kiểm soát đảo Kharg, nhiều chuyên gia cho rằng, nếu xảy ra, đây sẽ là một nhiệm vụ tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Một số nhà phân tích so sánh kịch bản này với tình huống của đảo Rắn trong xung đột Nga - Ukraine, nơi một lực lượng có thể chiếm giữ một vị trí chiến lược nhưng gặp khó khăn lớn trong việc duy trì kiểm soát lâu dài.

Kharg nằm rất gần bờ biển Iran, vì vậy bất kỳ lực lượng nào hiện diện trên đảo cũng có thể nằm trong tầm tấn công của nhiều loại vũ khí, bao gồm tên lửa, máy bay không người lái, hệ thống phòng thủ bờ biển và pháo binh.

Điều này có nghĩa là ngay cả khi một chiến dịch đổ bộ thành công, việc giữ vững vị trí trên đảo cũng có thể đòi hỏi nguồn lực quân sự đáng kể.

Một yếu tố được nhiều nhà quan sát nhắc tới là ưu thế trên không mà Mỹ và Israel được cho là đã đạt được trong giai đoạn đầu của chiến dịch.

Các cuộc không kích liên tục được cho là đã làm suy yếu đáng kể hệ thống phòng không và một phần năng lực tên lửa của Iran. Trong bối cảnh đó, các lực lượng không quân Mỹ và Israel có thể hoạt động sâu trong không phận Iran với mức độ cản trở hạn chế hơn so với trước.

Tuy vậy, Iran vẫn duy trì khả năng tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái, đặc biệt từ các vị trí ven biển. Điều này khiến bất kỳ lực lượng nào triển khai trên các đảo trong Vịnh Ba Tư, đều phải đối mặt với nguy cơ bị tấn công.

Một số nhà phân tích cho rằng chiến lược của Mỹ có thể không phải là phá hủy hoàn toàn ngành công nghiệp dầu mỏ của Iran. Thay vào đó, mục tiêu có thể là gây sức ép kinh tế và buộc Tehran phải chấp nhận các điều kiện đàm phán mới.

Trong bối cảnh đó, việc kiểm soát các điểm chiến lược như đảo Kharg có thể tạo ra lợi thế đáng kể về kinh tế và quân sự. Tuy nhiên, kịch bản này vẫn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm phản ứng của Iran cũng như mức độ chấp nhận rủi ro của Washington.

Hiện tại, chưa có xác nhận chính thức rằng Mỹ sẽ tiến hành một chiến dịch đổ bộ vào Kharg. Tuy nhiên, việc gia tăng lực lượng quân sự trong khu vực cùng những diễn biến trên chiến trường, khiến khả năng này tiếp tục trở thành chủ đề được giới quan sát theo dõi sát sao.

Trong những ngày tới, diễn biến tại vịnh Ba Tư có thể cho thấy rõ hơn liệu các kịch bản quân sự mới có được triển khai hay không.