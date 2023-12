Mỹ cảnh báo Iran sau loạt vụ tấn công trên Biển Đỏ

Trực thăng Houthi bay trên tàu chở hàng Galaxy Leader ở Biển Đỏ (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi biết rằng Iran đã tham gia sâu vào việc lên kế hoạch cho các hoạt động chống lại các tàu thương mại ở Biển Đỏ. Điều này phù hợp với sự hỗ trợ lâu dài của Iran và khuyến khích các hành động gây bất ổn của Houthi trong khu vực", người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng Adrienne Watson cho biết trong tuyên bố hôm 22/12.

"Đây là một thách thức quốc tế đòi hỏi phải có hành động tập thể", bà Watson cảnh báo.

Theo bà Watson, Mỹ đã công bố thông tin tình báo mới được giải mật cho thấy, "sự hỗ trợ của Iran trong suốt cuộc khủng hoảng Gaza đã cho phép Houthi tiến hành các cuộc tấn công chống lại Israel và các mục tiêu trên biển".

"Iran có quyền lựa chọn cung cấp hoặc từ chối sự hỗ trợ này, nếu không có sự hỗ trợ đó, Houthi sẽ gặp khó khăn trong việc theo dõi và tấn công các tàu thương mại di chuyển trên các tuyến vận tải qua Biển Đỏ và Vịnh Aden một cách hiệu quả", bà Watson nói thêm.

Bà Watson cho biết, thông tin tình báo cũng cho thấy Iran đã cung cấp hệ thống giám sát cho Houthis để cho phép họ hoạt động trong khu vực.

"Thông tin tình báo chiến thuật do Iran cung cấp đóng vai trò quan trọng trong việc cho phép Houthi nhắm mục tiêu vào các tàu hàng hải kể từ khi nhóm này bắt đầu các cuộc tấn công vào tháng 11", bà Watson nói thêm.

Người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng tuyên bố, máy bay không người lái và tên lửa mà Houthi sử dụng cho các cuộc tấn công cũng được Iran cung cấp như một phần trong chương trình vũ trang của Iran cho lực lượng này kể từ năm 2015.

Tuần này, Mỹ đã triển khai Chiến dịch Bảo vệ Thịnh vượng, một liên minh hàng hải nhằm tăng cường an ninh ở phía nam Biển Đỏ. Lầu Năm Góc cho biết tính đến nay đã có hơn 20 quốc gia ký kết tham gia sáng kiến này.

Một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ nói rằng "các cuộc tấn công trên quy mô rất lớn" nhằm vào các tàu thương mại ở Biển Đỏ đã leo thang đến mức chưa từng thấy trong ít nhất "hai thế hệ".

Quan chức Mỹ mô tả các cuộc tấn công mà lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn thực hiện bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái, là "một sự thay đổi lớn trong môi trường an ninh so với hai tháng trước".

Biển Đỏ là khu vực có một trong những tuyến thương mại hàng hải quan trọng nhất thế giới và các cuộc tấn công đã gây ra tác động sâu rộng, với ít nhất 44 quốc gia có mối liên hệ với các tàu bị Houthi tấn công, đồng thời thương mại quốc tế nói chung bị gián đoạn.

Các cuộc tấn công trên Biển Đỏ đã leo thang kể từ khi bắt đầu cuộc chiến giữa Israel và Hamas vào đầu tháng 10. Khi Israel tăng cường trả đũa cuộc tấn công, Houthi bắt đầu nhắm mục tiêu vào các tàu mà họ cáo buộc hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Israel, mặc dù nhiều công ty bị nhắm mục tiêu cho biết họ không có mối liên hệ nào với Israel hoặc cuộc xung đột Israel - Hamas.

Một số công ty lớn nhất thế giới, bao gồm công ty dầu mỏ khổng lồ BP và công ty vận tải biển Maersk, tuyên bố sẽ tạm dừng hoạt động ở Biển Đỏ vì các cuộc tấn công liên tục vào các tàu trong những tuần gần đây. Giá dầu khí tăng mạnh sau thông báo của BP.