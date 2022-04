Mỹ cạn tiền hỗ trợ Ukraine, Ba Lan cấp 200 xe tăng cho Kiev

Vũ khí chất lên máy bay vận tải quân sự C-17 của Mỹ chuẩn bị chuyển cho Ukraine (Ảnh: AP).

Mỹ cạn tiền viện trợ Ukraine

Theo hãng tin RT của Nga, tại cuộc họp báo ngày 29/4, người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki tiết lộ, chính phủ Mỹ cần quốc hội phê chuẩn gói viện trợ 33 tỷ USD cho Ukraine càng sớm càng tốt bởi vì họ chỉ còn 25 triệu USD trong gói viện trợ trước đó.

"Chúng tôi đã viện trợ an ninh quân sự 3,5 tỷ USD cho Ukraine. Chúng tôi chỉ còn khoảng 250 triệu USD. Do vậy, chúng ta cần phải đẩy nhanh tốc độ (phê duyệt và giải ngân) số tiền đó cho Ukraine", bà Psaki nói.

Trả lời câu hỏi về thời hạn chót mà chính phủ Mỹ thực sự nguồn tài trợ mới cho Ukraine, bà Psaki nhấn mạnh "nó khẩn cấp như tài trợ đối phó đại dịch Covid-19".

Trong thư gửi quốc hội Mỹ hôm 27/4, Tổng thống Joe Biden đã đề nghị phê chuẩn gói viện trợ mới trị giá 33 tỷ USD dành cho Ukraine. Một quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ tiết lộ, theo đề xuất, gói viện trợ này sẽ được giải ngân trong ít nhất 5 tháng. Gói viện trợ bao gồm hơn 20 tỷ USD cho an ninh và quân sự, trong đó 11,4 tỷ USD để mua sắm trang thiết bị quân sự cho Ukraine, 2,6 tỷ USD hỗ trợ triển khai binh sĩ và trang thiết bị của Mỹ đến khu vực, 1,9 tỷ USD hỗ trợ an ninh mạng và hoạt động tình báo. Ngoài ra, hơn 8,5 tỷ USD dành cho hỗ trợ kinh tế và hơn 3 tỷ USD hỗ trợ nhân đạo, an ninh lương thực.

Nhiều nghị sĩ cả ở đảng Dân chủ và Cộng hòa Mỹ đều cho rằng, quốc hội khó có thể nhanh chóng thông qua gói viện trợ 33 tỷ USD. Trong khi đảng Dân chủ có kế hoạch thông qua vào cuối tháng 5, đảng Cộng hòa phát đi tín hiệu rằng họ cần thêm thời gian để cân nhắc kỹ lưỡng chi tiết gói viện trợ.

Mỹ và các đồng minh đang tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine khi xung đột Nga - Ukraine chuyển sang một giai đoạn mới được dự đoán khốc liệt hơn giai đoạn đầu. Các nước này cũng lên kế hoạch đối phó với kịch bản chiến sự kéo dài nhiều tháng hoặc thậm chí vài năm. Nhiều nước bắt đầu cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine thay vì chỉ tên lửa chống tăng, tên lửa phòng không vác vai.

Ba Lan cấp 200 xe tăng cho Ukraine

RT dẫn các nguồn thạo tin cho biết, ngoài Mỹ, Ba Lan là một trong những nước cấp viện trợ quân sự lớn cho Ukraine. "Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, Ba Lan đã cấp cho nước láng giềng Ukraine khoản viện trợ quân sự lên tới 7 tỷ USD", nguồn tin cho hay.

Các vũ khí mà Ba Lan chuyển cho Ukraine gồm có 200 xe tăng T-72 do Liên Xô chế tạo, hàng chục lựu pháo Gvozdika, bệ phóng tên lửa đa nòng Grad, tên lửa dành cho máy bay chiến đấu MiG-29, Su-27 cũng như các loại đạn dược và máy bay không người lái do Ba Lan sản xuất.

Ba Lan ước tính sở hữu khoảng 400 xe tăng trước khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra. Điều này nghĩa là Ba Lan có thể đã bàn giao cho Ukraine một nửa số xe tăng của họ. Ba Lan đã nâng cấp một số xe tăng vào năm 2019, nhưng Ukraine chỉ tiếp nhận các xe tăng chưa qua nâng cấp.

Warsaw hiện chưa bình luận về những thông tin trên, song Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wojciech Skurkiewicz xác nhận nước này đã hỗ trợ quân sự cho Ukraine ngay từ giai đoạn đầu cuộc xung đột. Ba Lan cũng kêu gọi áp các lệnh trừng phạt cứng rắn hơn với Nga và cử lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO bảo vệ các lô vũ khí chuyển cho Ukraine.