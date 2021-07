Mỹ: Ca Covid-19 tăng gấp đôi, ca tử vong tăng 300% vì Delta hoành hành

Dân trí Số ca tử vong ghi nhận trong 24h ở Mỹ tăng gần 300%, trong khi số ca bệnh mới tăng gấp đôi trong bối cảnh biến chủng Delta nguy hiểm đang lây lan mạnh mẽ.

Nhân viên y tế Mỹ di chuyển thi thể của một bệnh nhân (Ảnh: Reuters).

Theo dữ liệu của đại học John Hopkins, Mỹ ngày 30/7 có 891 ca tử vong, tăng gần 300% so với con số 321 ghi nhận hôm 29/7. Số ca bệnh ghi nhận trong 24h hôm 30/7 cũng tăng lên mốc 190.000, so với con số 78.170 một ngày trước đó.

Vào thời điểm dịch tại Mỹ lên đỉnh, nước này ghi nhận 300.000 ca Covid-19 hôm 2/1 và kỷ lục về số ca tử vong trong 24h là 4.460, ghi nhận hôm 12/1.

Mỹ hiện có trên 34,9 triệu ca Covid-19 và số người tử vong là 613.013, theo thống kê của đại học John Hopkins. Khoảng 50% dân số Mỹ đã tiêm đủ các liều vắc xin Covid-19.

Số ca trung bình 7 ngày ở Mỹ là 67.000, tăng 53% so với tuần trước. Số ca bệnh ở Mỹ giảm hồi mùa xuân khi chiến dịch tiêm chủng của Mỹ tăng tốc. Tuy nhiên, con số này có dấu hiệu tăng lên khi hoạt động tiêm phòng bắt đầu chững lại và sự xuất hiện của chủng Delta nguy hiểm

Một số chuyên gia nhận định, số ca bệnh thực tế ở Mỹ có thể cao hơn con số thống kê chính thức. Ông Scott Gottlieb, cựu quan chức Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), cho biết hầu hết những người nhập viện ở Mỹ hiện tại có độ tuổi trung bình trẻ tuổi hơn so với đợt bùng dịch trước.

Tại bang Florida, cơ quan y tế bang thông báo số ca bệnh ở đây tăng 50% so với tuần trước. Đây là một điểm nóng dịch bệnh ở Mỹ khi cứ 5 ca nhiễm tại Mỹ thì có 1 ca ở Florida. Để so sánh, bang này có 110.000 ca Covid-19 trong tuần trước, tăng 11 lần so với con số khoảng 10.000 ghi nhận hôm 11/6, tức là 6 tuần trước.

Tại New York, Thống đốc Andrew Cuomo hôm 30/7 thông báo rằng, Delta hiện đã chiếm 75% ca nhiễm mới tại bang. Sau khi số ca tại bang này liên tục giảm trong vài tuần, chỉ số này bắt đầu tăng trở lại trong tháng này. New York hiện trung bình ghi nhận 1.049 ca Covid-19 một ngày, tăng 131% so với con số 454 ca ghi nhận 2 tuần trước đó. Mặc dù vậy, con số này thấp hơn khá nhiều so với các bang khác, vì New York có tỷ lệ tiêm chủng cao, với 57% dân số đã tiêm đủ 2 liều.

Đức Hoàng

Theo Dailymail