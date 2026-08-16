Moscow hứng chịu 600 UAV trong đêm, 3 người bị thương

UAV Ukraine tấn công Moscow trong đêm (Ảnh: AFP).

Trong những tuần gần đây, Ukraine tiến hành các cuộc tấn công sâu bên trong lãnh thổ Nga. Các đợt không kích bằng máy bay không người lái nhắm vào các kho quân sự, công nghiệp và gần đây hơn là các kho thương mại điện tử nằm cách xa tiền tuyến trong cuộc chiến đã bước sang năm thứ 5.

Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin hôm 16/8 cho biết vùng Moscow bị 600 máy bay không người lái Ukraine tấn công trong một đợt không kích qua đêm.

"Từ tối qua đến 6h30 sáng 16/8, 600 máy bay không người lái đã bay về phía vùng Moscow. Trong đó, 201 chiếc bị phá hủy ngay tại khu vực này", ông cho biết.

Trước đó, ông cho hay 3 người bị thương tại khu vực MKAD - tuyến cao tốc vành đai dài khoảng 109km bao quanh phần lớn ranh giới thủ đô. Họ đang được hỗ trợ mọi mặt cần thiết.

Tại khu vực Rostov ở miền nam nước Nga, nơi có biên giới giáp với Ukraine, chính quyền địa phương cho biết 3 người thiệt mạng và một người khác bị thương.

Thống đốc vùng Rostov, ông Yuri Sliusar, xác nhận 3 người đã thiệt mạng và 1 người phải nhập viện trong cuộc tấn công diễn ra vào ban đêm. "Các bác sĩ đang cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết", ông Sliusar thông tin.

Ông cho biết lực lượng Nga đã phá hủy hơn 150 máy bay không người lái và tên lửa trên bầu trời 3 thành phố và 9 quận thuộc khu vực phía nam này.

Theo ông Sliusar, các cuộc tấn công đã gây hư hại cho các tòa nhà dân cư và công nghiệp tại quận Kamensky.

Ông nói thêm, một số tòa nhà tại thành phố Kamensk-Shakhtinsky bị hư hại phần mái, trong khi cửa sổ của khu chung cư và nhà ga đường sắt thành phố bị thổi bay.

Trong khi đó, giới chức Ukraine cho hay một cuộc tấn công của Nga đã làm rung chuyển thủ đô Kiev trong đêm 15/8 và rạng sáng 16/8, khiến 3 người bị thương.

Nhân chứng tại hiện trường cho biết cuộc không kích của Nga gây ra nhiều tiếng nổ lớn vào rạng sáng, khiến một số tòa nhà tại thủ đô bị cháy.