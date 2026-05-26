Nga kêu gọi Mỹ sơ tán nhân viên khỏi đại sứ quán ở Kiev

Tòa nhà bị hư hại sau các cuộc tấn công của Nga ở Kiev hôm 24/5 (Ảnh: AFP).

Trong một tuyên bố ngày 25/5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết kế hoạch là nhằm đáp trả vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine hồi tuần trước vào ký túc xá sinh viên ở Starobilsk thuộc vùng Luhansk, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng.

Ukraine đã tăng cường khả năng tác chiến bằng máy bay không người lái trong những tháng gần đây, trong đó nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga.

Moscow đã lên án những cuộc tấn công đó và đáp trả bằng các vụ phóng tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong tuyên bố hôm qua rằng, cuộc tấn công vào Starobilsk là “giọt nước tràn ly” và Moscow sẽ tiến hành một loạt các cuộc tấn công có hệ thống để đáp trả, nhắm mục tiêu vào “các địa điểm cụ thể nơi máy bay không người lái được thiết kế, sản xuất, lập trình và chuẩn bị sử dụng”.

Moscow nhấn mạnh rằng các cơ sở bị nhắm mục tiêu như vậy “nằm rải rác khắp Kiev” và tuyên bố đang cảnh báo “công dân nước ngoài, bao gồm cả nhân viên của các phái đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế, rời khỏi thành phố càng sớm càng tốt”.

Tuyên bố cũng kêu gọi cư dân Kiev tránh tiếp cận các cơ sở quân sự và hành chính.

Một tuyên bố sau đó được Bộ Ngoại giao Nga công bố cho biết Ngoại trưởng Sergei Lavrov đã thông báo cho người đồng cấp Mỹ Marco Rubio về kế hoạch này và kêu gọi Mỹ sơ tán nhân viên Đại sứ quán nước này khỏi Kiev.

Ông Lavrov được cho là đã nói với người đồng cấp Rubio qua điện đàm về nội dung này, trong đó nhấn mạnh vụ tấn công này là nhằm đáp trả các cuộc tấn công khủng bố liên tục của Kiev nhằm vào dân thường và các địa điểm dân sự trên lãnh thổ Nga.

Đầu tháng này, Bộ Ngoại giao Nga đã đưa ra cảnh báo tương tự, khi Nga tuyên bố sẽ tấn công quy mô lớn nhằm vào Kiev để đáp trả các lời đe dọa tấn công lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng tại Moscow. Thông báo sơ tán đã được gửi chính thức tới toàn bộ cơ quan đại diện nước ngoài và các tổ chức quốc tế được công nhận tại Nga, kêu gọi họ rời khỏi thủ đô của Ukraine.

Vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào ký túc xá ở thị trấn Starobilsk, một trong những vụ tấn công gây thương vong nặng nề nhất trong nhiều tháng qua, đã khiến hơn 20 người thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương.

Quân đội Ukraine phủ nhận trách nhiệm liên quan đến vụ việc, nói rằng họ chỉ tấn công một đơn vị chỉ huy máy bay không người lái tinh nhuệ.