Máy bay trinh sát Mỹ xuất kích kỷ lục gần Trung Quốc trong năm nay

Máy bay trinh sát P-8 của Hải quân Mỹ (Ảnh: AFP).

Trong thông báo chính thức trên mạng xã hội Weibo hôm 1/12, Tổ chức Theo dõi Tình hình Chiến lược Biển Đông (SCSPI) ở Bắc Kinh cho biết Mỹ đã tiến hành 94 chuyến bay do thám trên Biển Đông gần bờ biển Trung Quốc trong tháng 11.

Con số trên cho thấy mức tăng gần 30% so với 75 chuyến bay do thám của Mỹ được SCSPI ghi nhận hồi tháng 2. SCSPI bắt đầu công bố dữ liệu về các chuyến bay do thám của Mỹ ở khu vực từ tháng 6/2019.

SCSPI cho biết 80% số chuyến bay do thám của Mỹ trong tháng 11 do máy bay tuần tra chống ngầm P-8A thực hiện. Các máy bay khác được sử dụng cho hoạt động này là máy bay trinh sát không người lái MQ-4C và máy bay trinh sát E-8C.

Theo SCSPI, vào tháng trước, Mỹ đã thực hiện số chuyến bay do thám gần Trung Quốc trong một ngày ở mức cao nhất. Mỹ đã điều 10 máy bay do thám trên Biển Đông vào ngày 4/11, trong khi nhóm tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson hoạt động ở khu vực.

SCSPI xác nhận máy bay trinh sát Mỹ cũng mở rộng phạm vi do thám vào tháng trước, trong đó có chuyến bay qua eo biển Đài Loan của máy bay tuần tra chống ngầm P-8A của Hải quân Mỹ vào ngày 29/11.

SCSPI lưu ý rằng số chuyến bay trinh sát của Mỹ trong tháng trước có thể nhiều hơn so với con số thống kê chính thức vì một số máy bay có thể đã tắt tín hiệu nhận dạng.

Máy bay Mỹ tăng cường do thám gần Trung Quốc trong bối cảnh Bắc Kinh cũng đẩy mạnh các hoạt động quân sự gần Đài Loan, bao gồm việc đưa số lượng lớn máy bay quân sự áp sát hòn đảo. Theo cơ quan phòng vệ Đài Loan, máy bay quân sự Trung Quốc đã thực hiện 159 chuyến bay vào vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo trong tháng 11, sau kỷ lục 196 chuyến bay hồi tháng 10.

Trung Quốc coi Đài Loan là vùng lãnh thổ không thể tách rời và sẵn sàng sáp nhập bằng mọi cách, kể cả sử dụng vũ lực. Bất chấp phản đối của Bắc Kinh, tuần trước, hải quân Mỹ đã đưa tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường qua eo biển Đài Loan.

Mỹ - EU quan ngại hành động đơn phương của Trung Quốc trên biển

Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) ngày 2/12 đã lên tiếng bày tỏ quan ngại trước "các hành động đơn phương và có vấn đề" của Trung Quốc ở Biển Đông, biển Hoa Đông và eo biển Đài Loan.

"Mỹ và EU bày tỏ quan ngại sâu sắc về các hành động đơn phương và có vấn đề của Trung Quốc ở Biển Đông, biển Hoa Đông cũng như eo biển Đài Loan, nguy cơ phá hoại hòa bình và an ninh trong khu vực và có tác động trực tiếp đến an ninh và thịnh vượng của cả Mỹ và Liên minh châu Âu", tuyên bố chung của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman và Tổng thư ký Cơ quan Đối ngoại châu Âu Stefano Sannino cho biết hôm 2/12.

Tuyên bố chung cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Mỹ và EU duy trì liên lạc liên tục và chặt chẽ về các phương pháp tiếp cận tương ứng trong vấn đề hợp tác đầu tư phát triển kinh tế cũng như quản lý sự cạnh tranh với Trung Quốc.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác chặt chẽ với các đồng minh và đối tác trong việc đẩy lùi sức mạnh ngày càng tăng và hành vi ngày càng quyết đoán của Trung Quốc trên toàn thế giới.

