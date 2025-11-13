Máy bay quân sự Thổ Nhĩ Kỳ có thể đã gãy rời trên không trước khi rơi

Khoảnh khắc vận tải cơ của Thổ Nhĩ Kỳ rơi (Ảnh: X).

Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận 20 binh sĩ của nước này đã thiệt mạng khi một máy bay vận tải quân sự rơi ở Gruzia hôm 11/11, với 19 thi thể đã được tìm thấy và một người vẫn đang được tìm kiếm. Đây là sự cố quân sự chết chóc nhất của nước này kể từ năm 2020.

Máy bay vận tải C-130 này rời Azerbaijan để bay về Thổ Nhĩ Kỳ thì bị rơi ở Gruzia, để lại những mảnh kim loại xoắn vặn nằm rải rác trên khu đất.

Ankara chưa đưa ra nguyên nhân cụ thể, nhưng cho biết các cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ và Gruzia đã bắt đầu điều tra tại hiện trường.

Các đoạn video ghi lại hiện trường gần biên giới Azerbaijan cho thấy xe cứu thương, xe cứu hỏa và xe quân sự vây quanh phần thân máy bay cháy rụi, trong khi các đội cứu hộ đang rà soát khu vực.

Khoảnh khắc máy bay quân sự Thổ Nhĩ Kỳ bốc cháy, rơi tự do xuống đất (Video: X)

Ankara cho biết họ đang phối hợp chặt chẽ với Azerbaijan và Gruzia trong quá trình điều tra. Tập đoàn quốc phòng Mỹ Lockheed Martin, nhà sản xuất dòng C-130 Hercules, tuyên bố sẽ hỗ trợ điều tra vụ việc.

Các video chưa được xác minh trên mạng xã hội cho thấy máy bay vỡ tung trên không rồi rơi xoáy xuống đất.

Một số chuyên gia cho rằng đoạn video và hình ảnh hiện trường cho thấy máy bay đã gãy rời khi đang bay, đồng thời lưu ý phi đội C-130 của Thổ Nhĩ Kỳ đã cũ và cần được thay thế, dù loại máy bay này vốn nổi tiếng về độ bền.

Chuyên gia Jarrod Phillips, cựu thành viên Không quân Mỹ chuyên về C-130, nhận định: “Đoạn video dường như cho thấy phần đuôi tách rời trên không và nhiên liệu tràn ra từ đầu cánh, cho thấy phi hành đoàn có thể đang xả nhiên liệu để chuẩn bị hạ cánh khẩn cấp”.

Máy bay C-130 Hercules là phi cơ vận tải quân sự 4 động cơ cánh quạt, có khả năng hoạt động trên cả đường băng dã chiến. Với thiết kế khung thân linh hoạt, nó có thể chở hàng, binh sĩ, thiết bị, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ đổ bộ đường không và trinh sát, khiến nó trở thành máy bay vận tải chiến thuật chủ lực của nhiều lực lượng không quân trên thế giới.

Theo dữ liệu của FlightRadar24 và 2 nhà phân tích quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, máy bay gặp nạn đã 57 năm tuổi và được đưa vào biên chế Không quân Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 2010.

Tháng trước, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ công bố thỏa thuận với Anh để mua 12 chiếc C-130J. Các máy bay này sẽ được bảo dưỡng và hiện đại hóa tại Anh trước khi bắt đầu phục vụ trong lực lượng không quân Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong một tai nạn năm 2017, máy bay KC-130T của Mỹ rơi ở bang Mississippi, khiến 16 người thiệt mạng. Báo cáo điều tra cho biết nguyên nhân là cánh quạt bị ăn mòn được sửa chữa sai quy cách, dẫn tới hỏng hóc nghiêm trọng.