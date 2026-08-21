Máy bay Mỹ vỡ thành nhiều mảnh sau cú đâm dữ dội vào trực thăng cảnh sát

Khoảnh khắc máy bay hạng nhẹ sắp đâm vào trực thăng (Ảnh: ABC News).

Phi công một máy bay hạng nhẹ thiệt mạng và 2 cảnh sát bang Pennsylvania bị thương sau khi máy bay này va chạm với một trực thăng của cảnh sát bang gần sân bay Carlisle vào tối 19/8.

Chiếc Cessna 150 đã va vào trực thăng Bell 407 đang thực hiện một buổi huấn luyện, Đại tá George Bivens, quyền Ủy viên Cảnh sát bang Pennsylvania, tiết lộ.

Văn phòng Giám định pháp y hạt Cumberland hôm 20/8 xác định phi công lái chiếc Cessna là bác sĩ Paul Sokoloski, 57 tuổi, ở Hershey, Pennsylvania. Ông là người duy nhất trên máy bay, cảnh sát bang cho biết. Penn State Health nói rằng ông Sokoloski là “một thành viên được đánh giá cao trong đội ngũ y tế cấp cứu của chúng tôi”.

Phi công này là giảng viên bay được cấp chứng chỉ, Aaron McCarter, điều tra viên phụ trách của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB), nói với các phóng viên trong cuộc họp báo hôm 20/8.

Hai cảnh sát, gồm một hạ sĩ và một đại tá, ở bên trong trực thăng đã bị thương trong vụ va chạm nhưng dự kiến sẽ hồi phục, Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro nói với các phóng viên. Ông xác định họ là Hạ sĩ Bryce Corman và cảnh sát Jason Mills.

Máy bay Mỹ vỡ thành nhiều mảnh sau cú đâm vào trực thăng cảnh sát (Video: NBC News).

Ông McCarter cho biết trực thăng đã thực hiện thao tác được gọi là "bay là là" tức di chuyển ở độ cao khoảng 1m trên mặt đất, và bắt đầu hướng sang bên đường băng thì xảy ra va chạm.

“Khi trực thăng rời khỏi đường băng, đó cũng là lúc chiếc Cessna bay tới, giữ độ cao ổn định, rồi đột ngột tăng góc ngẩng lên, phần mũi máy bay hướng mạnh lên trên”, ông McCarter nói. Chiếc máy bay sau đó đổi hướng và trở lại trạng thái bay bằng, rồi “đâm vào phía sau trực thăng”, ông nói thêm.

“Hiện chúng tôi chưa biết chi tiết tại sao phi công lại bay theo hướng, ở độ cao hoặc theo cách như vậy. Nhưng chúng tôi sẽ tìm ra”, ông McCarter nói.

Ông Bivens cho biết vụ va chạm “rất dữ dội”. Chiếc Cessna rơi xuống một vị trí cách đó không xa và vỡ thành nhiều mảnh, trong khi trực thăng mất các cánh quạt trước khi rơi xuống đất và lật nghiêng.

Ban đầu, cả hai cảnh sát đều bị mắc kẹt bên trong xác trực thăng. Tuy nhiên, người hạ sĩ đã có thể đẩy bật một cửa sổ và giúp người còn lại thoát ra, ông Bivens cho biết. Giới chức nói cả hai bị thương nhẹ và ở trong tình trạng ổn định sau vụ tai nạn.

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy khoảnh khắc hai máy bay va chạm. Ông McCarter đề cập đến những video “gây sốc” về vụ tai nạn được đăng trên mạng, đồng thời nói: “Chúng ta nhìn thấy kết quả, nhưng chúng tôi muốn hiểu tại sao nó xảy ra".

Sân bay Carlisle là sân bay không kiểm soát, nghĩa là không có tháp kiểm soát không lưu hoặc kiểm soát viên thường trực tại sân bay. Máy bay và trực thăng phối hợp hoạt động trên một tần số liên lạc chung mà tất cả các phương tiện đều có thể nghe.

Ông McCarter cho biết có “bằng chứng mạnh mẽ” cho thấy phi công Cessna đã được thông báo về việc trực thăng đang lơ lửng trong khu vực.

“Họ đã liên lạc với nhau”, ông nói.

Ông McCarter cho biết cuộc điều tra của NTSB về vụ tai nạn “thảm khốc” sẽ xem xét 3 yếu tố: con người, máy bay và môi trường.

Ông cho biết các nhân chứng nói rằng phi công Cessna đã tiến hành bảo dưỡng máy bay một ngày trước vụ tai nạn tại sân bay Carlisle. Các điều tra viên sẽ kiểm tra hồ sơ bảo dưỡng để hiểu rõ hơn những công việc đã được thực hiện trên máy bay.

“Tôi không nói rằng việc bảo dưỡng có liên quan đến vụ tai nạn. Đó chỉ là một trong những yếu tố được xem xét,” ông McCarter nói.