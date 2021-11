Máy bay chở Thủ tướng Ấn Độ hạ cánh xuống đường cao tốc

Dân trí Máy bay vận tải Hercules chỏ Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 16/11 đã hạ cánh khẩn cấp xuống một đường cao tốc mới của nước này.

Máy bay vận tải quân sự chở Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hạ cánh xuống một đường cao tốc mới ở bang Uttar Pradesh ngày 16/11 (Ảnh: AFP).

AFP đưa tin, máy bay vận tải quân sự Hercules chở Thủ tướng Narendra Modi đã hạ cánh xuống đường cao tốc mới Purvanchal ở bang Uttar Pradesh hôm 16/11. Động thái trên nhằm thể hiện tính đa dụng của các tuyến đường có thể trở thành đường băng quân sự trong trường hợp khẩn cấp.

Cao tốc Purvanchal dài 350 km cũng là một phần trong kế hoạch tỷ USD của Ấn Độ nhằm cải thiện hệ thống cầu đường ở quốc gia này. Đường cao tốc 6 làn này nối thủ phủ Lucknow với những khu vực kém phát triển ở phía đông bang Uttar Pradesh. Với kinh phí gần 3 tỷ USD, tuyến cao tốc này giúp giảm thời gian di chuyển từ Lucknow đến vùng Ghazipur từ 6 giờ xuống còn 3,5 giờ. Tuyến đường được kỳ vọng sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực, cũng như thúc đẩy ngành du lịch ở các thành phố như Ayodhya.

Máy bay vận tải quân sự Hercules chở Thủ tướng Modi hạ cánh xuống cao tốc Purvanchal ngay trước buổi triển lãm hàng không ở khu vực này do Không quân Ấn Độ tổ chức với sự tham gia của máy bay chiến đấu Mirage do Pháp sản xuất và Su-30MKI do Nga sản xuất.

Phát biểu trước những người có mặt tại sự kiện, Thủ tướng Modi nói: "Sự thịnh vượng của Ấn Độ cũng quan trọng như an ninh quốc gia. Tuyến đường cao tốc này sẽ tiếp thêm sức mạnh cho Không quân của chúng ta".

Trước đó, Ấn Độ đã có một tuyến đường cao tốc khác ở bang Rajasthan, gần biên giới Pakistan, được thiết kế đa dụng như vậy. Chính phủ Ấn Độ dự kiến xây dựng thêm 12 cao tốc như vậy trong một nỗ lực nhằm tăng năng lực quân sự.

Chính quyền Thủ tướng Modi cho biết, kể từ khi ông lãnh đạo đất nước vào năm 2014 đến nay, Ấn Độ đã nâng cấp hoặc xây mới hơn 50.000 km cao tốc trên khắp đất nước và dự kiến xây thêm 11.000 km trong năm 2021.

