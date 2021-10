Máy bay, chiến hạm của Mỹ thực hiện "2.000 vụ do thám Trung Quốc"

Dân trí Một chuyên gia quân sự của Trung Quốc cho biết, Mỹ đã điều động các máy bay, tàu chiến thực hiện 2.000 vụ do thám nhằm vào Trung Quốc trong năm nay.

Máy bay do thám P-8A Poseidon của Mỹ (Ảnh: Wikipedia).

Theo SCMP, Cao Yanzhong, nhà nghiên cứu tại Học viện Khoa học quân sự thuộc quân đội Trung Quốc, cho hay tính từ đầu năm 2021 tới nay, Mỹ có thể đã điều động tàu chiến và máy bay thực hiện 2.000 vụ do thám nhằm vào Trung Quốc.

Ông Cao cho rằng, tần suất các nhiệm vụ do thám cao như vậy gây nguy hiểm cho "an ninh của Trung Quốc và làm gia tăng căng thẳng khu vực", cũng như làm tăng "nguy cơ đối đầu".

Ông Cao nhận định, các rủi ro có thể được giảm đi thông qua việc đối thoại, và các quy tắc di chuyển an toàn giữa 2 bên nhưng Mỹ "cần thay đổi chính sách Trung Quốc, ngừng coi Bắc Kinh là mối đe dọa".

Các máy bay và tàu chiến Mỹ thời gian qua đã thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo tự do hàng hải, tự do hàng không ở Biển Đông nhằm thách thức các yêu sách chủ quyền phi pháp của Trung Quốc ở khu vực biển giàu tài nguyên. Mặt khác, theo giới quan sát, Mỹ cũng điều động các máy bay do thám, tàu nổi và tàu ngầm nhằm theo dõi các động thái của Trung Quốc trong khu vực.

Bắc Kinh từng cáo buộc Mỹ cải trang máy bay quân sự thành máy bay dân sự để thực hiện các nhiệm vụ trinh thám tầm gần nhằm vào Trung Quốc.

Hồi giữa năm, một thống kê của tổ chức Sáng kiến Thăm dò Tình hình Chiến lược ở Biển Đông (SCSPI) thuộc Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc chỉ ra, số lượng chuyến bay do thám mà Mỹ thực hiện ở Biển Đông đã tăng mạnh trong những tháng đầu năm 2021.

Hồi tháng 7, SCSPI công bố báo cáo cho biết, Mỹ trong năm nay được cho đã tích cực đưa tàu giám sát đại dương tới Biển Đông để theo dõi các hoạt động của tàu ngầm Trung Quốc trong khu vực và hỗ trợ các hoạt động tình báo chống ngầm.

Đức Hoàng

Theo SCMP