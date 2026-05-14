Lý do binh sĩ Ukraine nhiều lần bắn nhầm UAV của chính mình

UAV đã trở thành vũ khí chủ lực của cả Nga và Ukraine (Ảnh: AFP).

Các binh sĩ Ukraine đôi khi lại bắn hạ chính UAV của phe mình trên chiến trường hỗn loạn của cuộc chiến, nơi không phải lúc nào cũng có thể xác định những vũ khí bay phía trên là của ta hay đối phương.

Các binh sĩ thừa nhận trong những thời điểm bất định, họ có thể không còn lựa chọn nào khác ngoài việc khai hỏa vào bất kỳ UAV nào nhìn thấy, vô hiệu hóa toàn bộ UAV điều khiển bằng sóng vô tuyến bằng tác chiến điện tử, hoặc cắt cáp điều khiển của các UAV cáp quang chống gây nhiễu mà không biết chúng thuộc về bên nào.

“Việc bắn nhầm và gây nhiễu nhầm là một trong những nguyên nhân lớn nhất gây tổn thất trang bị ở tiền tuyến. Đó là sự thật", Mykyta Rozhkov, giám đốc phát triển kinh doanh của Frontline Robotics, công ty Ukraine sản xuất UAV và vũ khí, cho biết.

Tuy nhiên, ông cho rằng những tổn thất đó là điều dễ hiểu. “Cuối cùng thì, nếu thứ gì đó trông giống UAV và đang lao về phía bạn ở khoảng cách dưới 100m, có lẽ tốt hơn là nên bắn”.

Giống như các dạng tổn thất khác, đây chỉ là một phần trong cách cuộc chiến cường độ cao và ngập tràn UAV này đang diễn ra, theo giới quan sát.

Stanislav Hryshyn, đồng sáng lập hãng sản xuất UAV Ukraine General Cherry, nói rằng mọi người “cần hiểu chiến trường là nơi khắc nghiệt và đáng sợ hàng đầu thế giới".

UAV hiện là vũ khí chủ lực của cả Nga lẫn Ukraine.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu UAV Ukraine bị bắn nhầm bởi hỏa lực phía mình; tuy nhiên, các binh sĩ cho biết số lượng UAV trên bầu trời thường quá nhiều, gây ra hoảng loạn và nhầm lẫn.

Đôi khi việc bắn hạ UAV phía mình chỉ là tai nạn, đặc biệt khi cuộc chiến tác chiến điện tử diễn ra cực kỳ dữ dội; nhưng trong nhiều trường hợp khác, đó là hành động có chủ ý. Giữa lúc giao tranh ác liệt, binh sĩ có thể hoảng loạn và gây nhiễu tất cả mọi thứ.

Các binh sĩ Ukraine trước đây cũng nói với Business Insider rằng họ còn cắt dây cáp của UAV cáp quang với tâm lý “thà nhầm còn hơn bỏ sót”.

Họ dùng kéo, dao hoặc tay không để làm việc đó. Một binh sĩ cho biết mọi thành viên trong đơn vị đều mang theo kéo cho mục đích này.

Để đối phó những thách thức đó, các kíp điều khiển UAV đôi khi sẽ nhắn tin cho các đơn vị lân cận nhằm thống nhất thời gian và hướng bay an toàn, tránh việc UAV bị hệ thống phòng thủ phe mình bắn hạ.

Ukraine đang nỗ lực cải thiện khả năng phối hợp chiến trường thông qua hệ thống Delta, nền tảng quản lý tác chiến trực tuyến cung cấp bức tranh tổng thể về chiến sự, bao gồm vị trí mục tiêu của Nga và cách phối hợp lực lượng Ukraine. Hệ thống này có một lớp riêng dành cho việc quản lý và nhận diện UAV Ukraine, có thể giúp giảm bắn nhầm.

Tuy vậy, UAV vốn được thiết kế như khí tài tiêu hao, nên tổn thất là điều được dự tính trước. UAV rẻ hơn rất nhiều so với các loại khí tài đắt đỏ mà quân đội phương Tây từng phụ thuộc, và đó là đặc điểm có chủ đích trong cách chúng được chế tạo cũng như sử dụng.

Ông Rozhkov cho biết các loại tên lửa uy lực vẫn có chỗ đứng trên chiến trường, nhưng kinh nghiệm của Ukraine cho thấy các quốc gia còn cần những loại vũ khí có thể sản xuất nhanh và triển khai với số lượng lớn, như UAV.