EU nhập khẩu nhiều kỷ lục khí tự nhiên hóa lỏng từ Nga

Lượng LNG nhập khẩu từ Nga của Liên minh châu Âu đã đạt mức cao nhất trong quý I kể từ khi cuộc chiến ở Ukraine nổ ra năm 2022, theo một nghiên cứu công bố ngày 13/5.

Sự gia tăng này diễn ra trong bối cảnh các quốc gia trên toàn thế giới đang tìm kiếm nguồn năng lượng thay thế cho các nguồn cung bị gián đoạn do xung đột tại Trung Đông.

Tuy nhiên, EU đã cam kết chấm dứt toàn bộ nhập khẩu khí đốt và dầu mỏ từ Nga trước cuối năm 2027 do cuộc chiến ở Ukraine.

Nguồn cung khí đốt Nga qua đường ống tới EU phần lớn đã dừng lại, nhưng các nước châu Âu vẫn tiếp tục mua LNG của Nga bằng tàu chở khí, dẫn đầu là Pháp, Tây Ban Nha và Bỉ, theo thống kê từ Viện Kinh tế Năng lượng và Phân tích Tài chính (IEEFA), một tổ chức nghiên cứu độc lập.

Báo cáo của tổ chức này cho thấy EU đã nhập khẩu 6,9 tỷ m³ khí đốt Nga trong 3 tháng đầu năm 2026, tăng 16% so với quý I/2025 và là mức cao nhất kể từ năm 2022.

Xu hướng này tiếp tục kéo dài sang tháng 4, khi lượng nhập khẩu tăng 17% so với cùng kỳ năm trước, IEEFA cho biết.

Theo tổ chức này, Nga vẫn là nhà cung cấp LNG lớn thứ 2 cho EU, chiếm khoảng 14% tổng nguồn cung.

IEEFA cho biết các quốc gia EU đang dịch chuyển sang Mỹ, với lượng LNG nhập khẩu từ Washington tăng gấp 3 lần trong giai đoạn 2021-2025.

Chỉ riêng trong quý I năm nay, lượng LNG Mỹ xuất sang EU đã tăng 27%.

“Mỹ sẽ trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất của EU trong năm 2026 và có thể chiếm tới 80% lượng LNG nhập khẩu của khối vào năm 2028", viện nghiên cứu cho biết.

“Việc châu Âu chuyển từ khí đốt đường ống sang LNG nhằm mục đích bảo đảm an ninh nguồn cung và đa dạng hóa”, Ana Maria Jaller-Makarewicz, chuyên gia phân tích năng lượng phụ trách châu Âu của IEEFA, cho biết.

Tuy nhiên, chuyên gia này cho rằng những gián đoạn nguồn cung do xung đột nguồn cung và sự phụ thuộc ngày càng lớn vào LNG Mỹ khiến EU chưa đạt được cả 2 mục tiêu đề ra.

IEEFA cho biết sự gia tăng nhập khẩu một phần xuất phát từ các gián đoạn trên thị trường LNG toàn cầu liên quan tới việc lưu lượng hàng hải qua eo biển Hormuz suy giảm, làm hạn chế xuất khẩu của Qatar và khiến EU phụ thuộc nhiều hơn vào các nhà cung cấp lớn khác.

“Cuộc chiến tại Trung Đông đã khiến châu Âu phụ thuộc nhiều hơn vào 2 nhà cung cấp LNG lớn nhất của mình là Mỹ và Nga", chuyên gia Jaller-Makarewicz nhấn mạnh.