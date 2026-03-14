Lưỡng hội Trung Quốc và các mục tiêu cho giai đoạn mới

Các đại biểu tại phiên bế mạc kỳ họp (Ảnh: Xinhua).

Lưỡng hội năm 2026 tại Trung Quốc, bao gồm Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (NPC) và Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc (CPPCC), đóng vai trò là la bàn chiến lược định hình các chính sách cho sự phát triển của Trung Quốc trong giai đoạn mới cũng như sự phát triển hơn nữa trong tương lai.

Sáng 11/3, sau khi hoàn thành các chương trình nghị sự, Kỳ họp thứ 4 Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân (Chính Hiệp) Trung Quốc khóa XIV đã bế mạc sau 7 ngày làm việc. Tham dự lễ bế mạc có Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Trung Quốc và 2.059 ủy viên Chính hiệp.

Tại phiên bế mạc, các ủy viên Chính hiệp Trung Quốc đã biểu quyết thông qua thông qua nhiều báo cáo và quyết sách quan trọng đối với định hướng phát triển của nước, đồng thời vạch chiến lược cho sự phát triển hơn nữa trong tương lai bao gồm Nghị quyết về Báo cáo công tác của Ủy ban Thường vụ Chính hiệp toàn quốc, Nghị quyết về Báo cáo tình hình công tác đề án từ kỳ họp thứ ba Chính hiệp khóa XIV đến nay, Báo cáo về tình hình thẩm tra đề án kỳ họp thứ tư Chính hiệp khóa XIV, Nghị quyết Chính trị kỳ họp thứ tư Ủy ban toàn quốc Chính hiệp khóa XIV.

Chủ tịch Chính hiệp Vương Hộ Ninh khẳng định, năm 2026 là năm khởi đầu của Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030) và Chính hiệp Nhân dân sẽ phát huy đầy đủ vai trò là cơ quan tư vấn chính trị chuyên môn, đoàn kết dẫn dắt thành viên của các đảng phái chính trị, các đoàn thể, dân tộc và các giới tham gia Chính hiệp, tập hợp sự đồng thuận, trí tuệ và sức mạnh để tạo sự khởi đầu tốt cho Kế hoạch này.

Các thông điệp về chính sách cho thấy Bắc Kinh đang thúc đẩy điều chỉnh mô hình tăng trưởng, ưu tiên chất lượng phát triển, đổi mới sáng tạo và động lực từ thị trường nội địa. Trong đó, Bộ Chính trị Trung Quốc nhấn mạnh Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 là “cánh cửa then chốt” để hiện thực hóa mục tiêu hiện đại hóa với tham vọng chuyển dịch sang các ngành có giá trị gia tăng cao, phù hợp điều kiện từng địa phương, thay vì tiếp tục phụ thuộc vào các lĩnh vực truyền thống.

Các mục tiêu, định hướng chính như sau:

Về mục tiêu kinh tế - xã hội

Một là, chuyển trọng tâm từ tăng trưởng nhanh sang tăng trưởng bền vững: Trung Quốc đã thông qua mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2026 trong khoảng 4,5-5%, thấp hơn so với các năm trước, đồng thời nhấn mạnh đến việc “phấn đấu đạt được kết quả tốt hơn trong thực tiễn”.

Đây là lần thứ ba Trung Quốc áp dụng phạm vi tăng trưởng GDP (vào năm 2016 và 2019), thay vì một mục tiêu duy nhất.

Theo ước tính, tốc độ tăng trưởng tiềm năng của Trung Quốc trong giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030) sẽ trong khoảng 4,5-5%. Trong khi đó, theo một khảo sát của Nikkei đối với các chuyên gia kinh tế, tăng trưởng GDP của Trung Quốc năm 2026 được dự báo trung bình khoảng 4,5%. Do đó, việc thiết lập một phạm vi tăng trưởng GDP ngay từ năm 2026 sẽ tạo sự khởi đầu tốt cho toàn bộ Kế hoạch, đồng thời hỗ trợ các mục tiêu dài hạn như tầm nhìn phát triển năm 2035.

Các nhà phân tích đánh giá, mục tiêu tăng trưởng ở mức vừa phải và theo một khoảng được xem là phù hợp với bối cảnh mới ở Trung Quốc nhằm tạo dư địa cho chính sách vĩ mô, đồng thời cho thấy sự thận trọng của Bắc Kinh về những bất định của môi trường kinh tế và địa chính trị thế giới.

Hơn nữa, việc chuyển trọng tâm từ tăng trưởng nhanh sang tăng trưởng bền vững, trong đó hiệu quả sử dụng nguồn lực, ổn định tài chính và bảo vệ môi trường được coi trọng hơn chứng tỏ một nền kinh tế trưởng thành.

Hai là, tái cân bằng nền kinh tế theo hướng tăng cường vai trò của nhu cầu nội địa, nhất là trong bối cảnh mở rộng thị trường nội địa được coi là yếu tố quan trọng giúp duy trì tăng trưởng ổn định của nền kinh tế cũng như giảm phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài. Chính phủ Trung Quốc dự kiến triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ như chi khoảng 250 tỷ nhân dân tệ từ nguồn trái phiếu kho bạc đặc biệt siêu dài hạn cho chương trình nâng cấp hàng tiêu dùng quy mô lớn nhằm khuyến khích người dân thay thế các sản phẩm cũ bằng những mặt hàng mới có hiệu suất cao và tiết kiệm năng lượng hơn.

Bên cạnh đó, Quỹ điều phối tài chính với ngân sách khoảng 100 tỷ nhân dân tệ cũng dự kiến được thành lập nhằm thúc đẩy nhu cầu nội địa và hỗ trợ các lĩnh vực tiêu dùng mới.

Thực tế cho thấy, với việc triển khai chính sách kinh tế “tuần hoàn kép”, tiêu dùng nội địa đang dần trở thành động lực quan trọng của kinh tế Trung Quốc nhằm tạo động lưc phát triển ổn định và bền vững hơn. Năm 2025, chi tiêu tiêu dùng đóng góp khoảng 52% vào tăng trưởng kinh tế Trung Quốc.

Hơn nữa, Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy và tạo điều kiện cho sự phát triển của khu vực tư nhân thông qua tăng cường bảo vệ pháp lý và hỗ trợ chính sách nhằm đảm bảo quyền hợp pháp và tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển. Trung Quốc sẽ xây dựng một “thị trường thống nhất” nhằm hạn chế tình trạng cạnh tranh không lành mạnh.

Ba là, thực thi chính sách kinh tế và tài khóa linh hoạt hơn: Tiếp nối tinh thần đã được nêu tại Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương tháng 12/2025, Trung Quốc tái khẳng định định hướng “chính sách tài khóa chủ động hơn” và “chính sách tiền tệ nới lỏng vừa phải” trong năm 2026. Trung Quốc đã chọn duy trì tỷ lệ thâm hụt ở mức 4%, với mức thâm hụt tuyệt đối mở rộng lên 5,89 nghìn tỷ nhân dân tệ, một mức cao kỷ lục cho thấy sự phụ thuộc liên tục vào chính sách tài khóa chủ động để hỗ trợ tăng trưởng và ổn định nhu cầu.

Các nhà quan sát đánh giá, điều này hàm ý khả năng gia tăng thâm hụt ngân sách, mở rộng chi tiêu công và duy trì điều kiện tín dụng hỗ trợ tăng trưởng.

Chính sách tài khóa năm 2026 là chính sách mở rộng nhất trong nhiều năm. Trong nhiều thập kỷ, Trung Quốc đã giữ tỷ lệ thâm hụt ngân sách dưới ngưỡng 3%. Năm 2020, tỷ lệ này được nâng lên mức 3,6%, điều chỉnh lên 3,8% vào năm 2023 và ở mức 4% vào năm 2025.

Đáng chú ý, chính sách tiền tệ có sự chuyển hướng hiếm hoi khi cụm từ “nới lỏng phù hợp” được sử dụng. Thuận ngữ này đã được sử dụng trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và được tái sử dụng vào cuối năm 2025. Sự tái xuất hiện của nó là một chỉ dấu quan trọng cho thấy việc cắt giảm lãi suất và giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc có khả năng xảy ra.

Các chuyên gia kinh tế đánh giá, ngoài việc nới lỏng trên diện rộng, các công cụ cấu trúc sẽ được mở rộng để hỗ trợ nhu cầu nội địa, đổi mới công nghệ và doanh nghiệp nhỏ.

Bốn là, tiếp tục ưu tiên ủng hộ kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội: Nâng cao thu nhập và cải thiện hệ thống an sinh xã hội tiếp tục được chú trọng, trong đó tập trung vào các sáng kiến tăng thu nhập cho các nhóm thu nhập thấp, mở rộng nguồn thu từ tài sản và hoàn thiện hệ thống tiền lương cũng như bảo hiểm xã hội.

Trung Quốc đặt mục tiêu tạo thêm khoảng 12 triệu việc làm mới tại khu vực đô thị, kiểm soát lạm phát ở mức khoảng 2%, duy trì tỷ lệ thâm hụt ngân sách khoảng 4% GDP.

Năm là, tiếp tục duy trì chính sách mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế. Lưỡng hội năm nay nhấn mạnh đến việc cải thiện môi trường đầu tư, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và mở rộng cơ hội tham gia của doanh nghiệp nước ngoài vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Trung Quốc.

Trong Báo cáo công tác Chính phủ, Thủ tướng Lý Cường nhấn mạnh, bất kể môi trường bên ngoài thay đổi như thế nào, Trung Quốc vẫn kiên trì thực hiện chính sách mở cửa; khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài mở rộng đầu tư vào Trung Quốc và hợp tác với các công ty trong toàn bộ chuỗi cung ứng công nghiệp.

Trung Quốc cũng đặt mục tiêu hội nhập sâu rộng hơn vào các khuôn khổ kinh tế toàn cầu bằng cách thúc đẩy đàm phán thêm nhiều thỏa thuận khu vực và song phương, đẩy nhanh nỗ lực gia nhập Hiệp định Đối tác Kinh tế Số (DEPA) và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), qua đó cho thấy tham vọng của Trung Quốc trong việc duy trì vị thế vững chắc trong quản trị kinh tế toàn cầu.

Tuy nhiên, các biện pháp này chỉ là sự mở rộng rộng rãi các định hướng chính sách mà Trung Quốc đã theo đuổi trong những năm gần đây chứ không phải là những bước đột phá hoàn toàn mới.

Có thể Trung Quốc không còn là cơ sở sản xuất toàn cầu duy nhất cho nhiều công ty đa quốc gia, nhưng vẫn là một mắt xích quan trọng trong các chiến lược toàn cầu, đặc biệt đối với các công ty sẵn sàng điều chỉnh quy mô hoạt động và hội nhập sâu hơn vào hệ sinh thái công nghiệp và đổi mới của Trung Quốc. Đối với các nhà đầu tư nước ngoài, câu hỏi then chốt không phải là “ở lại hay rời đi”, mà là làm thế nào để điều chỉnh lại vai trò của Trung Quốc trong danh mục đầu tư toàn cầu đa dạng.

Về đổi mới sáng tạo

Trong bối cảnh nền kinh tế nội địa vẫn chịu ảnh hưởng từ quá trình điều chỉnh kéo dài của thị trường bất động sản, áp lực nợ của chính quyền địa phương và nhu cầu tiêu dùng chưa phục hồi mạnh. Trong khi đó, tình hình địa chính trị thế giới có những biến động không ngừng, cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung nhất là về thương mại và công nghệ ngày càng gay gắt, Trung Quốc đã có những điều chỉnh chiến lược. Trong đó, đổi mới sáng tạo và nâng cấp công nghệ được xác định là trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển mới của Trung Quốc.

Theo các mục tiêu được công bố tại kỳ họp, Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cường chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển (R&D), với mức tăng dự kiến khoảng 10% trong năm 2026. Trong đó, trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, công nghệ sinh học, năng lượng sạch và sản xuất thông minh được xem là những động lực tăng trưởng mới.

Các nhà phân tích đánh giá, Bắc Kinh kỳ vọng việc đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ cao sẽ giúp nâng cao năng suất lao động và đưa nền kinh tế tiến lên các khâu có giá trị gia tăng cao hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng chú trọng phát triển khoa học cơ bản - yếu tố nền tảng cho các đột phá công nghệ trong dài hạn. Việc tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học được coi là chìa khóa để xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vững mạnh. Cùng với đổi mới công nghệ, việc cải thiện hiệu quả phân bổ nguồn lực và củng cố ổn định tài chính cũng được đặt lên hàng đầu. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã triển khai nhiều biện pháp nhằm kiểm soát rủi ro tài chính, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản và nợ của chính quyền địa phương, nhằm hạn chế nguy cơ tích tụ bất ổn trong hệ thống kinh tế.

CNN đánh giá, trong 5 năm qua Trung Quốc đã tập trung vào lĩnh vực đổi mới sáng tạo và công nghệ mới trong nước và trong nửa thập niên tới, Bắc Kinh sẽ triển khai những thành quả đó nhằm chuyển đổi nền kinh tế và cả vị thế của nước này trên trường quốc tế.

Chuyên gia kinh tế trưởng về Trung Quốc Yue Su của Economist Intelligence Unit nhận định: “Nếu chính sách đổi mới của Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 chủ yếu mang tính phòng thủ, thì Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 chủ động hơn nhiều với trọng tâm là đạt được các đột phá trong những công nghệ then chốt và đẩy nhanh quá trình tích hợp công nghệ với công nghiệp. Bắc Kinh dường như coi làn sóng chuyển đổi công nghệ và công nghiệp hiện nay là một cơ hội lịch sử để nâng cao năng suất. Hơn nữa, điều quan trọng là Trung Quốc kêu gọi áp dụng “những biện pháp phi thường” để đạt được “các đột phá mang tính quyết định” trong các công nghệ cốt lõi như chip bán dẫn và máy công cụ công nghiệp.

Trung Quốc cũng nhấn mạnh đến việc tiên phong trong các ngành công nghiệp của tương lai như công nghệ lượng tử, sản xuất sinh học, năng lượng hydro và nhiệt hạch hạt nhân, giao diện não - máy tính, trí tuệ nhân tạo hiện thân (embodied AI) và viễn thông di động 6G.

Về an ninh, quốc phòng

Trung Quốc sẽ tăng chi tiêu quốc phòng thêm 7% vào năm 2026, mức thấp nhất trong 5 năm trở lại đây, tuy nhiên, vẫn vượt xa các mục tiêu tăng trưởng kinh tế chung cũng như mức chi tiêu quốc phòng của các nước khác ở khu vực.

Trong báo cáo, Thủ tướng Lý Cường cho biết, Trung Quốc sẽ tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu và đẩy nhanh việc phát triển “năng lực chiến đấu tiên tiến” nhằm thúc đẩy năng lực chiến lược để bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của Trung Quốc.

Vai trò trách nhiệm chỉ huy tối cao của Chủ tịch Tập Cận Bình được nhấn mạnh. Thủ tướng Lý Cường khẳng định về “sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản đối với lực lượng vũ trang”. Thủ tướng Lý Cường nhấn mạnh: "Dựa trên nguyên tắc đảm bảo lòng trung thành chính trị trong quân đội, chúng ta sẽ tiếp tục cải thiện hành vi chính trị quân sự và đạt được những bước tiến lớn hướng tới mục tiêu kỷ niệm 100 năm thành lập Quân Giải phóng Nhân dân”.

Chuyên gia James Char - Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam ở Singapore đánh giá, việc tăng ngân sách quốc phòng thêm 7% năm 2026 cho thấy Bắc Kinh đang tuân thủ nguyên tắc lâu nay là cân bằng tăng trưởng kinh tế với các mục tiêu quốc phòng. Về cơ bản, ngân sách quốc phòng Trung Quốc đã tăng trưởng với tốc độ khá ổn định so với tỷ lệ phần trăm GDP.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, Bắc Kinh chiếm gần 44% tổng chi tiêu quân sự của khu vực vào năm 2025, so với mức trung bình khoảng 37% trong thập kỷ trước đó.

Việc phân bổ ngân sách quốc phòng là một phần trong nỗ lực dài hạn của Trung Quốc nhằm chuyển đổi quân đội thành một lực lượng hiện đại hoàn chỉnh vào năm 2035. Trong thập kỷ qua, Trung Quốc đã đầu tư mạnh vào các hệ thống tên lửa tiên tiến, các nền tảng hải quân, tàu ngầm và công nghệ giám sát, mở rộng tầm ảnh hưởng quân sự của mình trên khắp Tây Thái Bình Dương.

Việc tăng ngân sách quốc phòng của Trung Quốc phản ánh một mô hình chiến lược rộng hơn đó là ngay cả khi tăng trưởng kinh tế chậm lại, Bắc Kinh vẫn tiếp tục ưu tiên hiện đại hóa quân sự như một trụ cột trung tâm của sức mạnh quốc gia. Tốc độ tăng trưởng tương đối ổn định cho thấy kế hoạch quốc phòng đang được theo đuổi với sự nhất quán chiến lược dài hạn chứ không phải là những đợt tăng đột biến mang tính phản ứng.

Có thể thấy, sự kết hợp giữa chi tiêu quốc phòng ổn định, tái cấu trúc thể chế và hoạt động khu vực được tăng cường cho thấy sự trỗi dậy quân sự của Trung Quốc đang bước vào giai đoạn trưởng thành hơn với vị thế chiến lược ngày càng lớn hơn ở khắp khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Về chính sách đối ngoại

Mặc dù Lưỡng hội chủ yếu thảo luận các vấn đề đối nội, tuy nhiên, những gì diễn ra bên lề cuộc họp đã cho thấy những định hướng đối ngoại của Trung Quốc trong thời gian tới. Theo đó, trong cuộc họp báo ngày 08/3 kéo dài khoảng 90 phút bên lề kỳ họp, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã trả lời báo chí về các định hướng chính sách đối ngoại của nước này.

Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy ngoại giao nguyên thủ, duy trì và củng cố quan hệ với các nước lớn, tăng cường hợp tác với các nước láng giềng và kiên định bảo vệ chủ nghĩa đa phương, trong bối cảnh thế giới đang trải qua nhiều biến động và xung đột.

Một là, đối với diễn biến căng thẳng tại Trung Đông hiện nay: Bộ trưởng Vương Nghị kêu gọi các bên lập tức ngừng bắn; nhấn mạnh bạo lực không mang lại giải pháp và xung đột vũ trang chỉ làm gia tăng thêm đối đầu, cũng như gây ra những cuộc khủng hoảng mới; chủ quyền của các nước vùng Vịnh cần phải được tôn trọng và nước lớn cần đóng vai trò xây dựng nhằm kiềm chế xung đột.

Năm nguyên tắc cơ bản để giải quyết vấn đề Iran cũng như tình hình ở Trung Đông được Bộ trưởng Vương Nghị chỉ ra bao gồm tôn trọng chủ quyền quốc gia, không lạm dụng vũ lực, không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước, dùng biện pháp chính trị để giải quyết điểm nóng và phát huy trách nhiệm xây dựng của các nước lớn.

Hai là, về quan hệ Trung - Nga: Bộ trưởng trưởng Vương Nghị khẳng định, quan hệ hai nước “vững chắc như đá bất chấp mọi khó khăn”. Quan hệ hai nước luôn duy trì sự ổn định do được xây dựng trên nền tảng bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi, phản ánh nội hàm của quan hệ quốc tế kiểu mới và đại diện cho phương hướng phát triển của quan hệ giữa các nước lớn trong thời đại mới. Hai bên duy trì độc lập, tự chủ, tôn trọng lợi ích của nhau, kiên trì nguyên tắc không liên minh, không đối đầu và không nhằm vào bên thứ ba, đồng thời không lo ngại trước bất kỳ sự chia rẽ hay sức ép từ bên ngoài nào. Hơn nữa, hai nước có sự đồng thuận chiến lược cao trong các vấn đề quốc tế và khu vực quan trọng, bảo vệ các quy tắc và trật tự quốc tế.

Ba là, về quan hệ Trung - Mỹ: Bộ trưởng Vương Nghị cho rằng năm 2026 là thời điểm quan trọng đối với quan hệ hai nước, do đó, cần duy trì thái độ tôn trọng lẫn nhau, giữ giới hạn để chung sống hòa bình và hướng tới triển vọng hợp tác cùng có lợi. Điều quan trọng cần làm hiện nay là hai bên cần chuẩn bị chu đáo, tạo dựng môi trường phù hợp, kiểm soát bất đồng và loại bỏ những yếu tố can thiệp không cần thiết.

Bốn là, về ngoại giao láng giềng: Trung Quốc luôn đặt khu vực láng giềng ở vị trí ưu tiên trong tổng thể ngoại giao. Bộ trưởng Vương Nghị nói rằng, thế giới hiện nay đang bước vào giai đoạn nhiều biến động nhưng khu vực châu Á vẫn duy trì ổn định tổng thể và tốc độ phát triển nhanh, trong đó có một phần đóng góp từ chính sách “láng giềng hữu nghị, láng giềng ổn định và láng giềng cùng phát triển” của Trung Quốc.

Năm là, về quan hệ của Trung Quốc với các nước Mỹ Latinh và Caribe (LAC): Bộ trưởng Vương Nghị cho rằng, các nước LAC tự đưa ra quyết định lựa chọn bạn bè và sự hợp tác giữa Trung Quốc và các nước LAC không nhằm vào bất kỳ bên thứ ba nào.

Với châu Phi, Bộ trưởng Vương Nghị cho rằng, tình hữu nghị và hợp tác đã vượt qua thử thách trong bối cảnh quốc tế thay đổi…

Sáu là, đối với các vấn đề toàn cầu: Bộ trưởng Vương Nghị đã đề cập tới vai trò của Trung Quốc trong các vấn đề toàn cầu, đặc biệt là việc ủng hộ vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc trong quản trị toàn cầu, thay vì làm suy yếu các cơ chế đa phương.

Thách thức với Trung Quốc

Một là, bối cảnh môi trường kinh tế ngày càng phức tạp, cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc, tranh chấp thương mại - công nghệ, cùng với những điểm nóng địa chính trị đang tạo ra nhiều rủi ro đối với kinh tế toàn cầu nói chung và nền kinh tế Trung Quốc nói riêng.

Trật tự thế giới đang biến động khi Mỹ điều chỉnh chính sách và ngày càng trở nên khó đoán, các công nghệ phát triển nhanh chóng đang làm thay đổi cả lực lượng lao động cùng một số nhân tố khác. Trong khi đó, nền kinh tế Trung Quốc phải đối mặt với tốc độ tăng trưởng chậm lại, niềm tin của người tiêu dùng suy giảm, già hóa dân số, nguy cơ căng thẳng thương mại và cạnh tranh công nghệ với Mỹ vẫn chưa được giải quyết.

Những yếu tố này có thể ảnh hưởng tới nhu cầu xuất khẩu và chi phí năng lượng của Trung Quốc trong thời gian tới. Do đó, Trung Quốc đang thúc đẩy chiến lược nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế thông qua việc đa dạng hóa thị trường, củng cố chuỗi cung ứng và tăng cường hợp tác với các nền kinh tế đang phát triển.

Hai là, phải cân bằng giữa kiểm soát rủi ro, nhất là trong lĩnh vực bất động sản và nợ chính quyền địa phương, với yêu cầu bảo đảm “khởi đầu vững chắc” cho chu kỳ phát triển mới.

Các chuyên gia đánh giá, nếu quá thận trọng trong xử lý nợ và tái cấu trúc bất động sản có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng có thể suy yếu thêm. Ngược lại, nếu kích thích quá mạnh, rủi ro tài chính dài hạn sẽ tích tụ. Do đó, các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc kỳ vọng có thể vừa ổn định kỳ vọng thị trường, vừa tái cấu trúc mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững hơn.

Trung Quốc còn phải đối mặt với các thách thức như nguồn cung dư thừa và cạnh tranh nội địa khốc liệt, dẫn đến tình trạng giảm phát và khiến nền kinh tế càng thêm phụ thuộc vào xuất khẩu.

Ba là, tình trạng già hóa dân số. Hiện nay, dân số Trung Quốc vào khoảng 1,4 tỷ dân, là nước đông dân thứ 2 thế giới, sau Ấn Độ. Tuy nhiên, trên thực tế, trong 4 năm qua, dân số Trung Quốc đã giảm liên tục và tình trạng già hóa dân số diễn ra nhanh chưa từng có. Dự báo trên 21% dân số Trung Quốc sẽ trên 65 tuổi trước năm 2035. Đây là hậu quả của chính sách dân số một con thời kỳ 1980-2015,

Già hóa dân số là thách thức nhân khẩu học nghiêm trọng nhất của Trung Quốc khiến cho lực lượng lao động giảm, chi phí an sinh xã hội tăng cao, áp lực lớn đối với hệ thống y tế, làm suy giảm nhu cầu tiêu dùng và bất động sản.., ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế đất nước.

Giai đoạn 2026-2030 được coi là giai đoạn then chốt trong lộ trình cơ bản của Trung Quốc để hoàn thành mục tiêu hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa vào năm 2035. Lưỡng hội năm nay đã đưa ra một lộ trình chiến lược thúc đẩy phát triển chất lượng cao và duy trì đà cải cách của Trung Quốc trong bối cảnh toàn cầu nhiều biến động, cạnh tranh địa chính trị ngày càng gia tăng.

Trong bối cảnh này, việc Trung Quốc có thể vượt qua thách thức, tận dụng cơ hội để thúc đẩy phát triển, hoàn thành các mục tiêu và tham vọng đề ra cho giai đoạn mới sẽ phụ thuộc tương đối lớn vào thực tế và hiệu quả triển khai các quyết sách trong thời gian tới cũng như tài chèo lái của các nhà lãnh đạo nước này.