Chiến sự Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn nóng bỏng (Ảnh minh họa: Skynews).

Trang tin Topwar, dẫn nguồn từ chuyên gia quân sự Yan Gagin, cho biết, Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 110 của quân đội Ukraine (AFU), đảm nhiệm phòng ngự ở cụm cứ điểm Velyka Novosilka đã phải hứng chịu tổn thất rất nặng nề, ước tính tới khoảng 70% quân số. Trên thực tế, đơn vị này đã bị mất sức chiến đấu hoàn toàn.

RIA Novosti đưa tin: "Lữ đoàn 110 đã rơi vào vòng vây của quân đội Nga (RFAF) ở Velyka Novosilka, tuy nhiên, mặc dù nhiều lần họ đã khẩn thiết yêu cầu cấp trên cho phép rút lui nhưng mệnh lệnh vẫn là phải tử thủ".

Sở chỉ huy lữ đoàn nằm ở nơi cách xa thị trấn vẫn ra lệnh giữ vị trí "bằng mọi giá". Kết quả là phần lớn quân số của đơn vị đã bị loại khỏi vòng chiến.

Nguyên nhân thất bại của Lữ đoàn 110

Trước đó, vào ngày 22/1 trên kênh Telegram, chỉ huy Lữ đoàn 110 cho hay, họ không thể chống trả đòn tấn công của đối phương ở Velyka Novosilka, do thiếu nghiêm trọng lính bộ binh mặc dù có đủ hỏa lực pháo binh và UAV.

Chỉ huy lữ đoàn thừa nhận, tình hình ở Velyka Novosilka và khu vực xung quanh khác với diễn biến chiến dịch phòng thủ của Avdiivka trước kia. Khi đó tại Avdiivka, mặc dù thiếu đạn pháo và chỉ mới ở giai đoạn đầu sử dụng UAV FPV, nhưng các đơn vị bộ binh vẫn đủ quân số, bù đắp cho việc thiếu hỏa lực.

"Bây giờ, mặc dù chúng tôi có đủ hỏa lực pháo binh và UAV, nhưng lại không có bộ binh để chiến đấu. Hoàn toàn không có quân số trong các đơn vị bộ binh", một sĩ quan cho biết.

Chỉ huy Lữ đoàn 110 cũng nói thêm rằng, những cuộc tấn công của RFAF thường diễn ra theo nhóm 4-6 người, đột kích từ nhiều hướng khác nhau. Các hoạt động tích cực nhất của đối phương được ghi nhận vào lúc rạng sáng khi sương mù hoặc mưa làm giảm tầm nhìn, gây khó khăn cho trinh sát trên không. Lực lượng Moscow sử dụng thảm thực vật, để tránh các cuộc tấn công của UAV FPV.

"Việc bắn trúng mục tiêu khi đang di chuyển bằng pháo rất khó, trong những trường hợp như vậy, chỉ đạn chùm mới có thể giúp ích phần nào. Và cũng rất khó có thể bắn trúng mục tiêu bằng UAV FPV ở những khu vực nhiều cây cối, do đường chân trời vô tuyến và cành cây cản trở tầm bay. Hơn nữa, những người lính Nga với súng tự động, có thể bắn hạ UAV của chúng tôi", một chỉ huy Lữ đoàn 110 cho biết.

Theo một người lính của Lữ đoàn 110, RFAF thường trú ẩn trong các tòa nhà, hoặc chủ yếu là trong tầng hầm khi tiếp cận các khu dân cư. Trinh sát trên không xác định vị trí của họ, sau đó là hỏa lực pháo binh, tuy nhiên, độ chính xác "vẫn là một vấn đề" do lỗi của con người hoặc hao mòn hệ thống pháo binh và sự đa dạng của các nguồn đạn. "Vì vậy, mọi thứ đều bay đến một nơi nào đó gần đúng", quân nhân này nói.

Binh sĩ Nga sử dụng mìn chống tăng phá hủy cứ điểm Ukraine

"Cần khoảng 10 quả đạn pháo để bắn trúng 1 mục tiêu, UAV FPV chính xác hơn, nhưng chỉ có thể mang theo một đầu đạn nhỏ, không thể làm sập hầm hoặc tòa nhà. Khi đối phương nhận ra chúng tôi đã nhắm mục tiêu, họ liền di chuyển 100 mét đến một ngôi nhà khác và mọi thứ bắt đầu lại, đó cũng là cách binh sĩ RFAF tiến lên. Bộ binh có thể ngăn chặn, nhưng chúng tôi không có", ông nhận định.

Ông cũng lưu ý rằng, nhiệm vụ ngăn chặn và phản kích đánh bật đối phương khỏi các tòa nhà trong những trận đọ súng như vậy là của các đơn vị bộ binh. Tuy nhiên, đơn vị của họ có quân số quá ít để có thể ngăn RFAF tiến lên.

Trang tin The new voice of Ukraine cho biết, mô tả trận chiến ở Velyka Novosilka, chỉ huy Lữ đoàn 110 nhấn mạnh rằng, RFAF đã sử dụng lực lượng bộ binh lớn để cố gắng đột phá các cứ điểm của Ukraine.

"Việc sử dụng phương tiện cơ giới đã trở nên vô hiệu ở cả hai bên. Bất cứ thứ gì tiếp cận trong phạm vi 1km của tiền tuyến đều bị phá hủy", một binh sĩ Ukraine cho biết.

Vấn đề khó khăn đối với AFU ở Velyka Novosilka, chính là họ phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt quân số, trong khi lực lượng Moscow có lợi thế đáng kể về bộ binh. Cuối cùng, thị trấn đã thất thủ.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Velyka Novosilka ngày 26/1. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực màu đỏ là nơi họ mới giành được và đang tấn công theo mũi tên đỏ. Kiev tháo chạy theo các mũi tên xanh (Ảnh: Military Summary).

Đánh giá về kế hoạch tiếp theo của RFAF, chỉ huy Lữ đoàn 110 nhấn mạnh, RFAF sẽ không thể tiếp tục tiến quân từ Velyka Novosilka và cho rằng, đây là chiến lược điển hình của Nga, khi ưu tiên "lợi ích tượng trưng" hơn là "chiến lược và kết quả".

"Sông Mokri Yaly, vốn từng là thách thức đối với việc tiếp tế cho quân đội của chúng tôi, giờ đây lại trở thành chướng ngại vật cho bước tiến của đối phương. Khi tiến vào Velyka Novosilka, họ đã đi vào bẫy lửa và sẽ không tìm thấy sự bình yên. Bất kỳ chuyển động nào cũng sẽ ngay lập tức bị pháo binh và UAV nhắm tới", một chỉ huy Lữ đoàn 110 khẳng định.

RT đưa tin, RFAF đã chính thức kiểm soát thị trấn chiến lược Velyka Novosilka - "pháo đài cuối cùng" của Kiev tại cực nam Donetsk - đánh dấu một bước tiến chiến lược quan trọng trong cuộc xung đột.

Ukrainska Pravda đưa tin, RFAF đã bắt đầu tiến hành các hoạt động bao vây và tiến công Velyka Novosilka từ mùa thu năm 2024, sau khi pháo đài Ugledar thất thủ.

Nơi đây đóng vai trò như một trung tâm hậu cần quan trọng và là thành trì lớn trong tuyến phòng thủ kiên cố của Ukraine tại cực nam Donbass. Thị trấn này nằm trên rìa khu vực "vành móng ngựa" Vremevka, một chuỗi làng mạc mà AFU đã biến thành vị trí phòng thủ chủ chốt, từ mùa hè năm 2023.

Khu vực này cũng là nơi diễn ra những trận đánh khốc liệt trong cuộc phản công bất thành của AFU vào mùa hè năm 2023.