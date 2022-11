Lộ diện ứng viên có thể kế nhiệm bà Pelosi lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện

Hạ nghị sĩ bang New York Hakeem Jeffries (Ảnh: Quốc hội Mỹ).

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi hôm 17/11 tuyên bố sẽ từ chức và không tham gia vào ban lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện, sau khi đảng Cộng hòa kiểm soát cơ quan này vào năm tới.

"Tôi sẽ không tranh cử vị trí lãnh đạo đảng Dân chủ trong Quốc hội khóa tiếp theo. Đã đến lúc giành cơ hội cho một thế hệ lãnh đạo mới của đảng Dân chủ", Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi phát biểu hôm 17/11.

Ngay sau bài phát biểu của bà Pelosi, nhiều thành viên đảng Dân chủ và cũng là đồng minh lâu năm của bà đã có những động thái bày tỏ sự ủng hộ với Hạ nghị sĩ Hakeem Jeffries làm người kế nhiệm bà.

Sự ủng hộ này tạo ra cơ hội lớn cho ông Jeffries, 52 tuổi, có thể đi vào lịch sử với tư cách lãnh đạo da màu đầu tiên của đảng Dân chủ tại Hạ Viện.

Ông Hakeem Jeffries sinh ra và lớn lên tại quận Brooklyn, New York. Ông tốt nghiệp cử nhân khoa học chính trị tại Đại học Binghamton và có bằng thạc sĩ quản trị công từ Đại học Georgetown. Ông cũng có bằng luật từ Trường Luật của Đại học New York và từng làm trợ lý cho nhiều thẩm phán tên tuổi trước khi trở thành luật sư tại thành phố New York.

Ông bước chân vào chính trường từ năm 2007 khi trở thành Hạ nghị sĩ bang New York. Chỉ 5 năm sau, ông trúng cử vào Hạ viện và liên tục tái đắc cử từ đó đến nay. Được nhận xét là một người điềm đạm, ông Hakeem Jeffries nhận được nhiều kỳ vọng sẽ trở thành hạt nhân trong thế hệ lãnh đạo tiếp theo của đảng Dân chủ tại lưỡng viện Quốc hội Mỹ.